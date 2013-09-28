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Стихи, которые нам близки, Давайте будем делиться друг с другом стихотворениями
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Стихи, которые нам близки, Давайте будем делиться друг с другом стихотворениями
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28.09.2013, 23:06
Сообщение #181
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Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
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ОСЕННЕЕ..........
Вот и лето прошло, пробежало вприпрыжку,
Мелкий дождь на стекле свой рисует эскиз.
Пусть сентябрь-озорник, как влюбленный мальчишка,
Нашу осень раскрасит, исполнит каприз.
Золотится листва на продрогших березах,
Небо хмуро и серо, но я не грущу -
Так еще далеки холода и морозы,
Эту осень, как гостью, в свой мир я впущу.
До свидания, лето! Уходишь беспечно,
Забирая с собой изумруда вуаль.
Вот подкрался неслышно последний твой вечер,
И медовый закат пишет вязью:"Прощай!"
**********************************
Лето быстро дни свои отмерило,
Набирает силу листопад,
Осень платье пёстрое примерила,
Ей по вкусу новенький наряд.
Улыбнулась в озеро зеркальное,
Покрутилась в танце не спеша,
Кто сказал об осени «печальная»?
Посмотрите -как же хороша!
Тучи где-то тают за окраиной,
Дождь навеял свежесть и прошёл,
Загадай по осени желание,
Всё, увидишь, будет хорошо!
Не поранит сердце одиночество,
И согреет душу листопад,
И назло всем страхам и пророчествам
Потихоньку всё пойдёт на лад!
И укроют кроны золочённые
От пронзительных ветров потерь,
Не отчаются сердца влюблённые,
Не захлопнут для надежды дверь.
Не напрасны будут ожидания,
Да и ждать недолго до весны...
Стороной пройдут переживания,
И окрасятся мечтою сны.
Если грусть заглянет вдруг нечаянно,
Пусть дождём омоется душа...
Кто сказал об осени « печальная»?
Посмотрите-как же хороша!
******************************
Не грусти… просто хмурая осень
Наливает печаль до краев…
Тополь листья последние сбросил,
Грустно глянув в окошко твое…
Не грусти… ничего не случилось…
Просто чуть холоднее рассвет…
И небес ледяная унылость
Сыплет наземь тоску прошлых лет…
Не грусти… в этом мире всё тленно –
Только вечны любовь и покой…
Выпьет ночь твою боль непременно…
И укроет янтарной листвой…
Не грусти… сколько зим еще будет…
И тепла золотых сентябрей…
Сколько светлых и радостных будней…
Сколько праздников в жизни твоей…
Не грусти… я ведь тоже заплачу…
Бьется в сердце тревогою дождь…
Я люблю тебя – а это значит…
Значит… ты никогда не умрешь…
М. Есенина
***************************
Память в лето мечты уносит,
Привкус горечи не тая...
Вот и наша с тобою Осень,
А скорее всего, - моя!
Как-то грустно сегодня машет
Клин курлычащих журавлей,
Окрыленный надеждой нашей,-
А скорее всего, - моей...
Ах ты, Осень-златоволоска!
Паутинок седая прядь...
Давних августов отголоски,
Желтых кленов хмельная стать!
Не жалей меня, - Бог с тобою!-
Златокудрый Сентябрь пожалей!!
В нашей жизни ты стала болью,-
А скорее всего, - в моей...
...Очень скоро дождем запляшешь,
Оборвется листвы кисея...
Эта Осень бывала нашей,
А теперь она - лишь моя!
И тебя мне утешить нечем,
Провожая без слов до дверей...
...В нашей Осени гаснут свечи,-
А скорее всего, - в моей...
Е. Стомина
********************************
Наверно, осенью скучаем мы сильнее,
Когда природа умирает вопреки
Тому, что шар земной кружится все быстрее,
А сердце нежное томится от тоски.
Наверно, красный цвет упавших листьев
Нам невозможно разумом понять,
Ведь красный – цвет любви, а не убийства.
Как можно на любимых наступать?
Наверно, осенью скучаем мы сильнее,
Когда глядим, завидуя, в окно,
Где в желтом платье кажется теплее
Березке одинокой и светло.
Наверно, от того, что холодает,
Мы ждем, мы ищем, требуем тепла.
Ведь каждый человек на свете знает,
Что без любви опасны холода.
Мы точно листопада многоцветья,
Что в душу входят, делая теплее,
Хотим ловить любви своей соцветья.
Наверно, осенью скучаем мы сильнее…
инет
******************************
В окно стучится дождь бездомный...
В окно стучится дождь бездомный,
Как гость непрошенный в ночи.
Не приглашённый, и не скромный,
Руками мокрыми стучит.
Я не даю ему ответа -
Сегодня мне не нужен гость.
А он, позвав на помощь ветер,
В окно бросает листьев горсть.
Один, кленовый, пролетая,
Прилип к оконному стеклу.
И по прожилкам я читаю
Письмо дождя: «Я Вас люблю!»
И снова стук - сильнее, громче,
Он ждёт, он требует ответ.
А я скажу: «Спокойной ночи»,
И погашу повсюду свет.
Уйдёт, заплачет от досады,
Намочит крыши и асфальт.
А я шепчу себе: «Не надо
Ночного гостя в дом пускать».
А утром, с мокрого карниза,
Мне капля капнет на лицо.
И я пойму, что он добился -
Поцеловал в конце концов!
******************************
Ей нравилось дожди ловить руками
И молнии притягивать к себе,
Что радугой в глазах ее мерцали
И след потом чертили на песке.
Она жила движеньем и ветрами
И не любила тишь да благодать,
И то,что зло живет в соседстве с нами,
Ей часто не давало ночью спать...
Она влюблялась истово и сразу,
А если расставалась-навсегда,
Ее любовь могла согреть все разом,
Но часто и сжигала все дотла...
Она мечтала сделать жизнь прекрасной,
Чтоб все вокруг лучилось от любви,
Но,как всегда,борьба со злом напрасна
И с каждым годом гасли огоньки...
Здесь смысла нет.Он здесь совсем не нужен.
Лишь чувства заострились на одном:
Жаль девочку,бегущую по лужам,
Что стала женщиной,бредущей под дождем....
Галенит
***************************
Золотые капли октября
Соберу в сверкающие звенья.
Разреши поцеловать тебя
Посреди случайного мгновенья.
Я поглажу волосы твои...
Стало небо пасмурным и влажным.
Этот мир придуман для двоих -
Остальное, в сущности, - не важно.
Защищая от осенних гроз,
Я тебя согрею как сумею.
Ожерелье из упавших звезд
Ты наденешь царственно на шею.
Повернись, пожалуйста, ко мне.
Ветер звезды с листьями уносит...
Улыбнись в вечерней тишине -
Ничего, что наступила осень...
П. Давыдов.
************************
Женщина-осень
Мне при встрече сказали: "Мадам,
Не Весна Вы и даже не Лето.
Имя Осени Вам по годам,
Но обидитесь Вы на это!"
Я с улыбкой ответила: "Бросьте!
Ни к чему здесь фигуры речи.
Ведь известно, что женщина-Осень
Как вино, только слаще и крепче!"
Осень … Осень… Осень – пришла.
Мне при встрече сказали: "Люби,
Только тех, кто под стать годами.
По себе, мол, пенёк руби…"
Что отвечу им, ожидали…
Я с улыбкой сказала: "Шалишь!
Я люблю молодых и смелых.
Если мессы стоит Париж,
То любовь стоит жизни целой!"
Осень … Осень… Осень – пришла.
Мне при встрече сказали:"Ты пой
О весне весёлые песни.
Где есть радуга, свод голубой…
Ты весёлая нам интересней!"
Я с улыбкой ответила: "Нет!
Вам спою о поре волшебной
И открою один секрет –
Песни осени – задушевней".
Осень … Осень… Осень – пришла.
****************************
Свой зонт, как всегда, забыв,
закутавшись в тонкий плащ,
она уходила в дождь
тихонько шепнув: «не жди».
И дверь за собой закрыв,
сдержав неуместный плач,
она уходила в ночь,
чтоб душу свою спасти…
И знала, что никогда
не сможет обман простить,
забыть про «святую ложь»
и горькой обиды вкус…
А с неба текла вода…
И, тщетно пытаясь скрыть
В ладонях замёрзших дрожь,
она напевала блюз…
А ливень не утихал,
оплакивая мечты…
И грустный звучал мотив
мелодии октября…
Лишь город промокший знал
бессилие немоты…
Как трудно порой уйти,
чтоб вновь обрести себя…
Е. Ренар
*****************************
Женщина из города Осеннего,
Что жила в Дождливом переулке,
Для своей души нашла спасение -
Под дождём неспешные прогулки...
Женщина с глазами цвета осени
(Вы такого не видали цвета!)
Не привыкла докучать вопросами,
Отчего обходит город лето.
Каждый день на лавочке, под ивою,
Отдыхала, плакала, грустила...
Не назвать ту женщину красивою,
Но в её чертах ведь что-то было!
Проходили мимо люди разные,
С бесконечным холодом во взгляде.
Выцветали кудри тёмно-красные,
Появлялись в них седые пряди...
Платье в пол, большая брошь на вороте.
Лёгкий шаг, ненужная сутулость...
Я её встречала в этом городе,
И она мне грустно улыбнулась.
М. Терентьева
***************************
Женщина под зонтиком. Осень. Непогода.
Отчего туманится отрешенный взгляд?
Чем обеспокоена? Личные невзгоды?
Или это дождик нудный виноват?
Улыбнитесь женщине! Мельком, между прочим.
Посмотрите дружески, отгоняя грусть.
Просто так, без повода. Пусть спешите очень,
Пусть не в вашем вкусе, пусть не ваша, пусть!
Улыбнитесь женщине, не ища причины,
Пусть от взгляда вашего станет ей теплей.
Улыбнитесь женщине на правах мужчины,
Вы по праву сильного улыбнитесь ей!
И улыбкой вашею, как лучом, отмечена,
Удивленно вскинется, зонтик теребя...
Как немного нужно ей, чтобы снова женщиной
Гордой и уверенной ощутить себя!
Эркюль де Савиньен
Сообщение отредактировал Ирэн - 28.09.2013, 23:18
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ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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10.10.2013, 00:25
Сообщение #182
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Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
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Зашла за любовью...
Зашла за любовью... в Душевную лавку,
Там очередь жаждущих.. новых желаний
А кто же последний? в потоке к прилавку..
Я буду последней.. не жду оправданий..
Мне надо немного...лишь Всё! и не больше..
Возьму что осталось, к чему торговаться?
Пусть буду стоять в этой давке я дольше,
Но верю, я верю... должно же остаться!
Хочу быть последней..Пусть будут остатки
И пусть так заметней... я тихо.. украдкой
Повешу табличку - Закончилось счастье..
Да, да.. там остатки... и Вы не маячьте.
Хочу быть последней, сто первой, сто третьей
Слова не бросаю... за них я в ответе...
Пусть буду последней.. но все что осталось,
Чтоб только лишь мне и тебе все досталось.
Шёпот Звезд
***********************************
Я ВОЛЬНА ВЫБИРАТЬ,
ГДЕ МНЕ БЫТЬ
И С КЕМ МНЕ СПАТЬ.
Я ВОЛЬНА НЕ ЛЮБИТЬ
ТЕХ, С КЕМ ВЫПАЛО ЖИТЬ.
Я ВОЛЬНА УЛЕТЕТЬ,
СЛОВНО ВЕДЬМА, В ОКНО.
МОЮ ВОЛЮ ОТНЯТЬ
НЕ ПОСМЕЕТ НИКТО!
ЗАХОЧУ-И ВЕРНУСЬ.
ЗАХОЧУ-НЕ ПРОЩУ.
ЗАХОЧУ-УЛЫБНУСЬ.
ЗАХОЧУ-ЗАГРУЩУ...
Я СВОБОДНА ВО ВСЕМ,
И Я ЭТИМ ГОРДА!
Я МОГУ БЫТЬ ВДВОЕМ.
Я МОГУ БЫТЬ ОДНА.
И, СВОБОДУ ЛЮБЯ,
Я ИГРАЮ С СУДЬБОЙ:
Я МОГУ БЕЗ ТЕБЯ.
Я МОГУ БЫТЬ С ТОБОЙ...
ЕСЛИ МОЖЕШЬ-ПОЙМИ,
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ-ПОВЕРЬ:
НЕ УДЕРЖАТ МЕНЯ-
НИ ЗАМОК И НЕ ДВЕРЬ!
ВВЫСЬ МОГУ УЛЕТАТЬ
Я НА КРЫЛЬЯХ МЕЧТЫ...
И СВОБОДУ ОТНЯТЬ-
НЕ ОСМЕЛИШСЯ ТЫ!
******************************
Быть женщиной - не значит быть актрисой,
быть женщиной - не значит лгать.
Мое дыхание повисло,
в той пустоте, где я осталась ждать.
Быть женщиной - не значит верить в судьбы,
быть женщиной - не значит вечно мстить...
Все это не оценят люди,
им не понять, как можешь ты любить.
Быть женщиной - не значит быть женою,
быть женщиной - не значит быть вдовой...
Всего добилась дорогой ценою,
чтоб жить однажды для себя одной.
Быть женщиной - не значит быть Богиней,
все время заставлять кого-то ждать,
быть женщиной - не значит быть гордыней,
напрасно чьи-то чувства убивать.
Быть женщиной - не значит быть хозяйкой,
которая детей отводит в сад,
быть женщиной - не значит быть лентяйкой,
в душе которой терпкий яд.
Быть женщиной - не значит быть монашкой,
аристократкой, ветреной принцессой,
быть женщиной - не значит быть "поблажкой",
быть журналисткой и общаться с прессой !
Быть женщиной, а значит быть счастливой,
сиять на небосводе среди звезд,
быть женщиной, а значит быть красивой,
не проливая больше горьких слез.
Быть женщиной, а значит быть загадкой,
своеобразной, с искренней душой,
жить настоящим без оглядки,
быть женщиной, а значит быть собой !
Одинокая Волчица
********************************
Здесь у меня - закат, там у тебя – рассвет,
Как ни смотри назад – пересечений нет.
Что там ни обещай – до горизонта лет -
Где у тебя «Прощай…» - там у меня «Привет!»
Кружатся города, все ускоряют бег,
Но у тебя – среда, а у меня четверг
Где у меня: «Встречай!» - там у тебя: «Пора…»
Где у меня - сейчас, там у тебя - вчера.
Слушай, ведь я хочу мало как никогда -
Мне бы совсем чуть-чуть выровнять календарь.
Чтобы сейчас – сейчас, чтобы среда – среда,
Чтобы хотя бы раз ты мне ответил «Да»
Чтобы апрель – в апрель, чтобы зима – зима,
Чтобы открылась дверь, чтобы…. …Да я сама
Знаю: мечтать – ни-ни! Знаю: до края лет
В окнах моих – огни...
В небе твоём - рассвет…
Ю. Вергилёва
************************************
Этой осени, как и мне,
далеко и давно за тридцать.
Из моей и её души
улетают тепло и птицы...
Этой осени, как и мне,
впору ветреные наряды,
что легко соскользнут с плеча
с тихим шелестом листопада…
Этой осени, как и мне –
бабье лето дано как сказка,
чтобы красить за прядью прядь,
не давая просохнуть краскам,
пить настоянный на дождях
и разбавленный ветром донник
и ложиться, как в первый раз,
спелой гроздью в твои ладони…
*******************************
Что хочет женщина зимой?
Почувствовать тепло мужчины,
Прильнуть к его щеке щекой
И греться вместе у камина.
Что хочет женщина весной?
В руках держать цветов букет,
Что принесет он ей одной,
Подарит ей одной рассвет.
Что хочет в жаркий летний день?
Чтобы спасла ее от зноя
Его, его лишь только тень,
Как дуновение прибоя.
Что хочет осенью она?
Шуршать листвою под ногами
Вдвоем. Смотреть, как прячется луна
За кучевыми облаками.
Что хочет женщина всегда?
Желанной быть и быть любимой,
Метель, зной, грозы - не беда,
Лишь бы душа была счастливой.
С. Бондарева
***************************
Звонком шальным ворвался в ночь мою
Из прошлого, оставленного где-то
На перекрестке осени и лета,
В твоём далеком яблочном краю.
- Привет! Вот... захотелось позвонить, -
Вдруг голосом родным сказала трубка.
И пауза… И ожиданье хрупко.
И тянется растерянности нить.
- Давай поговорим о чем-нибудь.
У нас дожди. И по колено лужи.
Погода - дрянь. Хотя бывает хуже.
(Бывает. Только разве в этом суть?)
Но тему подхватив о пустяках,
Сказала, что вчера разбила лампу,
А глупый кот стеклом поранил лапу,
А я живу... стихами и в стихах.
....Волненье скрыв, заметное едва -
В былые дни шагнула, как в объятья.
И, замирая, слушала опять я,
Как песню, бестолковые слова.
Т. Шекова
************************************
Море - как женщина
Море - как женщина. Так же порою
Станет прозрачно и душу откроет.
Чаще же мутно, бурливо, неясно,
Вглубь заглянуть не старайся - напрасно.
Стало прозрачным опять и знакомым?
Только на дне уже всё по-другому.
Море - как женщина. Так же порою
Силой пленит, непонятно какою.
Часто достаточно взгляда на море -
Станет оно твоим счастьем и горем.
Хочешь забыть, убежать? Бесполезно.
Вновь позовет тебя властно и нежно
Море - как женщина. Так же порою
Берег ласкает веселым прибоем.
Чаще же бурно, штормит и ломает
Все, что под руку ему попадает.
Жалко заранее глупые шхуны,
Если связаться в момент этот трудный
С женщиной... с морем, простите, решили:
Видно им нравятся дыры над килем...
Море - как женщина, только помельче,
Тише, попроще, и с ним как-то легче...
***************************************
Странные люди
Есть странные люди, по улицам ходят,
С какой-то любовью и ласкою смотрят.
К тебе – будто друга увидели снова,
Чихнешь, и ответят всегда: будь здорова.
В них что-то из детства, на лицах улыбки,
Они у прохожих не ищут ошибки,
В них нет напряженья, что в теле у многих,
Они только радость в общеньи находят.
Они отвечать вам на грубость не станут,
И это не может не выглядеть странным.
Таких непонятных созданий не любят –
Ведь так раздражают счастливые люди.
Т. Валяева
*************************************
Душа – скучающее пианино:
Ей грезится прикосновенье рук,
И вязкая тоска невыносима,
Когда безмолвие обнимет вдруг.
Ты никогда заранее не знаешь,
Когда очнёшься. Только ждешь и ждёшь…
Но если кто-то вдруг коснётся клавиш,
По телу льётся струн оживших дрожь.
И чем любовней к клавишам касанье,
Тем трепетнее музыки игра.
В ней слышится ответное признанье -
Блаженно-зыбкая продлись пора!
Созвучье душ порой необъяснимо.
Оно в тени невидимых кулис.
Душа напоминает пианино -
Томление и музыки каприз!
А.Соловьев
*******************************
Стояла женщина в окне,
И на руках любовь держала.
Чего-то может быть ждала,
А может все уже теряла...
Взгляд был направлен в никуда,
И было видно как невольно
Она смотрела внутрь себя,
И как ей было очень больно...
Что видно только ей одной?
Грустит, что молодость проходит,
А тот, кому дала любовь
Захлопнув дверь, к другой уходит?
А может быть ее весна
Тогда жестоко поступила?
И за предательство ее
Свою любовь, в душе закрыла?
Быть может вспомнила о том
Чей жар любви не разглядела
И чтоб свободной птицей быть
Впустить ее не захотела?...
Резцом холодным на стене,
Судьба картину рисовала-
Стояла женщина в окне,
И на руках любовь держала...
А. Куксин
******************************
Нельзя вернуться во вчера...
Нельзя вернуться во вчера...
Но видно, если присмотреться -
Озябнув на семи ветрах,
Душа пытается согреться;
Стараясь, из последних сил,
Вернуть хотя бы то мгновенье,
Где каждый для другого был
Одной соломинкой спасенья...,
Где ещё не было "потом",
С его заплаканным рассветом
И одиночеством вдвоём,
И неслучившегося лета...
Е. Гейнц
******************************
Четыре любви
Говорят, что даётся четыре любви
Человеку на всё его время в пути.
Жди, не жди – всё равно все четыре придут!
Но любовь удержать – это каторжный труд…
Три любви я осилил шутя, под хмельком,
Да четвёртая ночью открыла мой дом
Ни плечом, ни ключом; молча села в углу
И сказала спокойно: «Найди мне иглу,
Я рубашку тебе и носки залатаю…
Огорчен, что я медная - не золотая?
Всё равно я на радость дана тебе небом!
Приголубь, напои, накорми меня хлебом…
Не гони! Я бы чарку тебе подавала,
Поправляла в бреду на тебе покрывало,
Неплохим человеком, как вижу, ты был,
Если Бог на прощание мной одарил…!»
Было в нашей беседе весёлого мало,
А луна за окном в сотый раз умирала,
Бились громко в стекло мотыльки отогреться,
И просило пожить уже старое сердце…
Три любви обернули меня в полумглу,
А четвёртая плакала в красном углу,
И часы на стене отбивали мгновенья,
И у каждой любви попросил я прощенье…
.....................................
Все четыре лица обернулись в ОДНО –
Я запомнить успел, как прекрасно оно.
Аля
********************************
Люди ищут свою половину,
Чтоб, найдя, не отдать никому.
Это счастье – быть кем-то любимым.
А двойное – любить самому.
И не просто дышать этим чувством –
Его в сердце любимой вдыхать,
Просыпаться с ним солнечным утром,
Потом в звёздную ночь засыпать.
Неразумны лишь пылкие клятвы
Век беречь первозданной любовь.
Надо, кроме медовых объятий,
Быть готовым на жертвы и боль;
Быть подчас снисходительным, гибким,
Так как в мире, где всё на двоих,
Человека другого ошибки –
Не чужие уже, а твои.
Потерять непростое то счастье
Порой проще, чем вдруг обрести.
В дни обид не спешите прощаться,
А спешите понять и простить.
*******************************
Ты сшей одежду для души, ведь ей неловко…
Её знакомые давно форсят в обновках,
На ком-то шаль из равнодушия с камнями,
На ком-то злоба и двуличие с шипами.
А кто-то платье сшил вечернее из лести,
Кому-то нравится носить наряд из мести,
А ты одета в простоту и состраданье…
Они не в моде и остались без вниманья…
Ты в детстве платье из доверия любила.
Твоя душа его с годами износила,
Оно теперь трещит по швам и стало тесно…
Но зло и зависть для души не интересны…
Зачем пытаться не свою носить одежду?
Взамен сомнениям примерь к душе надежду.
Наряд из сплетен, как костюм для маскарада…
Фальшивых масок на душе совсем не надо…
Пусть лучше совесть, чем пустые обещанья…
Пусть лучше платье из любви и пониманья,
Чем мини-юбка, что из выгоды пошита…
А лучше душу оставляй совсем открытой…
Души наряд ты не спеши менять по моде.
Чужой совет по стилю вряд ли ей подходит…
Наряды душу, без сомненья, украшают.
Но без души одежда роли не играет…
Ирина Самарина-Лабиринт
**********************************
Ни слова про любовь!
Как дальше жить, с чего начать?
Ни слова про любовь! Ни строчки!
Залить горячим сургучом печать,
И сердце - на замочки и цепочки!
Мне стало лучше... Правда!.. Вот смотри -
Уже не плачу! Так, чуть-чуть накатит...
И сердце успокоилось внутри...
Понатерпелась, слава Богу, хватит!
Тебе, я вижу, лучше так - страдать,
Себя ругать, уничтожать словами,
И ночью бесконечно умирать?
Ты так привык! Ты так живешь годами!
Пускай другие... Много их – других -
Влюбляются и спят с тобой ночами!
Ну, что ты смотришь, будто бьешь под дых,
Царапая фальшивыми ключами?..
М. Бойкова
**********************************
Возраст...Он для женщин - не помеха.
Кто сказал, что годы старят нас?
Наши души - солнышки в доспехах,
А морщинки - лучики у глаз.
Кто сказал, тот видно не умеет
Оценить старинное вино :
Молодое - радует и греет,
Зрелое - ах, как пьянит оно!
Как в бокале радужно играет,
В голове кружит, в руках поет...
Только глупый с виду выбирает.
Кто умнее - с выдержкой берет.
А морщинки - это от улыбок
И раздумий. Что ни говори,
Мы с девизом, как хмельной напиток -
Не "Давай", а "На меня, бери!"
Возраст...Он для женщин не помеха.
В счастье все призывно-хороши.
Возраст - это маленькая веха,
Это - СОСТОЯНИЕ ДУШИ !!! "
Асадов Э.
********************************
Если женщина входит в твой дом,
потеснись, уступи ей просторы,
где болезни, чаи, разговоры,
споры, слезы - своим чередом,
если женщина входит в твой дом.
Приготовь свое сердце к трудам,
если ты удостоился чести -
быть хоть сколько-то рядом и вместе,
если стерпятся Рай и Бедлам,
приготовь своё сердце к трудам.
Если женщина входит в твой дом,
приготовь свое сердце к разлуке...
Позабудь про вино и науки,
стань прозрачным, как день за окном,
если женщина входит в твой дом.
Подчинись и глазам, и речам...
Ну хотя бы сначала для вида...
Ты узнаешь, что боль и обида
исчезают всегда по ночам,
уступая губам и плечам.
Расскажи ей, как можешь,
про то, что печалит тебя и тревожит,
что ты чувствуешь сердцем и кожей,
про Шопена, про джаз и Ватто,
Если что-нибудь помнишь про то...
Если женщина входит в твой дом,
может быть, она послана Богом,
и жилье твое станет чертогом,
и отныне ты к тайне ведом...
Если женщина входит в твой дом...
А. Дольский
**********************************
Как живется вам... тем, кто предал…
Кто хоть раз, да солгал любви?..
Вам не кажется черным небо?..
Вам не слышится крик вдали?..
Хорошо ли вам спится ночью...
В ядовитых объятьях лжи?..
Что ответишь любимой дочке –
– А ты можешь предать, скажи?..
Вам самим бы себе признаться…
Но, увы… не хватает сил…
Так и будешь всю жизнь бояться…
Так и будет весь свет не мил…
Сколько раз вы в любовь стреляли…
А она всё, смотри, жива!..
Сколько раз укрывали дали
В темно-черные кружева…
Но пока не погаснет небо,
Будет вечной Любви свеча!..
……………………………….
Как живется вам… тем… кто предал?..
Как вам… плачется… по ночам?..
М. Есенина
***********************************
Я уже простила все обиды
Тем, кто предавал и не любил,
Тем, кто был приветлив только с виду,
А в душе недоброе таил.
Я простила грубость и упрёки,
Жёсткие, надменные слова
Недалёким, злым и одиноким
И считаю, что была права.
Я врагам простила их интриги,
Изощрённых сплетен кружева,
Козни, будто фабула для книги,
Там, где «Подлость» — первая глава.
Я друзьям простила их ошибки,
Критику их, резкую порой,
С жалостью и горечью улыбки,
И советов " умных» длинный строй.
Я простила близких и далёких…
В жизни есть всегда за что прощать!
Это дело — не из самых лёгких,
Ничего не нужно упрощать!
Я простила, хоть и было трудно,
Никого на свете не виня,
Полагаю, было б просто чудно,
Если б кто-нибудь простил меня…
Алла Жэм
******************************
Все изменилось. Я уже не та -
доверчивость с наивными глазами.
Мне в этой жизни много показали.
Я, прежде чем сказать, молчу до ста.
Есть правила.
Теперь живу по ним.
* Не нападать, пока тебя не тронут.
* Не уходить в глухую оборону.
* Знать твердо: каждый в чем-то уязвим.
* И слово, как удар, всегда держать.
* Быть не проблемой, но ее решеньем.
* Быть маяком, но никогда мишенью.
* Двоих всегда должна делить межа...
А. Бессмертная
********************************
Мне кажется... жизнь это зал ожиданий...
Ночь, утро, день, ночь, пролетают года...
Мы все ожидаем своих расписаний...
А время уходит... течет в никуда...
И множество лиц перед нами проходит...
Мы смотрим, в надежде родное узнать...
Мы тщательно ищем и даже находим...
Потом расстаемся... чтоб снова искать...
У каждого есть представление счастья...
Но тщетны попытки его удержать...
А как же нам больно терять в одночасье...
Все то... что умело успели поймать...
С тяжелой душой, после долгих скитаний...
Под грузом ошибок, с тоскою в груди...
Мы снова потянемся в зал ожиданий...
Чтоб встретить кого-то... а может найти.....
***************************
Сдержанно, говорите, пожалуйста, сдержанно…
Бережно,… не спеша, подбирая слова…
Не кричите в сердцах. Всё так тонко… и нежная
Пред жестокостью слов беззащитна душа…
Временно, вы поймите, мы здесь с вами временно…
Времени не теряйте на злые дела…
Без того краткий срок, для чего сокращать преднамеренно?..
Я вас очень прошу, подбирайте слова!..
Сдержанно, говорите, пожалуйста, сдержанно…
Бережно,… не жалейте для милых тепла…
Нежными…пусть слова, как душа будут нежными…
Пусть дела будут добрыми, а дорога – светла!..
Временно, вы поймите, мы здесь с вами временно…
А. Ларецкая
******************************
Я, земная, а значит грешная,
Помолится прошу за меня,
Имя - Женщина, трава вешняя,
Сотворенная Богом любя.
На Ваш суд предстала, на Исповедь,
И души покаянья хочу,
Мне бы только немного выстоять,
Сквозь грехи, что прошла, не смолчу:
Про любовь расскажу порочную,
Знали Все про нее - на слуху,
Как сбежала к нему темной ночью,
А вернуться уже не смогу.
Как в вине утонула вишенкой,
В изумительно-терпком на вкус,
Перед вами хочу быть искренней,
Чтоб сбросить с плеч непомерный груз.
Не спешите корить и высмеять,
Я душою чиста в глубине,
На Ваш суд пришла, как на Исповедь,
С своею судьбой, наедине.
Радуясь, жгите тело грешное,
Не жалея в костер бросайте,
Не внимая боль безутешную,
Пусть ревет толпа в жутком гвалте...
Я уйду, но погаснет солнышко-
Во сто крат грехом отмечена,
Выпью Все до сАмого донышка,
Завещав Любовь, Как Женщина!
БЫЛО...
Я, такая, как есть - Вся грешная
Помолитесь Вы за меня...
Имя - Женщина, трава вешняя
Сотворенная из ребра...
Я пришла к Вам на Исповедь
Вам покаяться - Я хочу
Мне бы только немного выстоять
О грехах своих, не смолчу:
Про любовь расскажу порочную,
Что у Всех была на слуху,
Что к нему убежала ночью,
А вернуться, уже не смогу.
Утонула Я в ней, как вишенка
В изумительном терпком вине.
Я пришла к Вам на Исповедь:
Со своею судьбой, наедине.
Вы меня в костер бросайте,
Радуясь, жгите тело грешное,
Пусть ревет толпа в жутком гвалте
Боль внимая мою безутешную.
Я уйду, погаснет солнышко,
Сто грехов для меня обещано
Выпью, все, до самого донышка!
Но любовь Вам оставлю, Как Женщина!
В. Павловская Викка
******************************
Господь, перед Тобой стою я на коленях,
душа моя, смиренная, в мольбе речёт:
прости невольные грехи и заблужденья,
людские слабости, коим потерян счёт.
Что начато и не достроено, прости!,
за мысли, ранящие, точно с ядом стрелы,
за злобу, зависть и сомнения в пути,
за гордость, суету, безверие, безделье,
за слабость воли, страх, молчанье невпопад,
за вольные, невольные грехи,… с чем в ад…
Прошу, за нас Ты подними в молитве руки,
утешь и вразуми, и огради от муки!
Генка Богданова
перевод с болгарского О. Шаховской (Пономаревой)
**********************************
Много зим, много лет я искала ответ,
И откуда же счастье берется?
Мир пройдя до конца, я нашла Мудреца,
Может, в этом хоть он разберется?
Улыбнулся Мудрец,
протянул мне ларец:
Открывай поскорей, не пугайся.
Я открыла его, в нем лишь слово одно,
Только слово одно - УЛЫБАЙСЯ!
Улыбайся весне, улыбайся во сне,
Ясным днем и дождливым ненастьем.
Улыбайся друзьям, улыбайся врагам,
Это все, что нам нужно для счастья!
Помню я Мудреца и улыбку с лица
С этих пор никуда не пускаю.
Хоть и прост сей секрет,
но уже много лет
Вместе с ним я по жизни ступаю!
Этот славный совет в моей жизни, как свет,
Быть счастливым - уметь улыбаться!
Улыбайся весне, улыбайся во сне,
Ясным днем и дождливым ненастьем.
Улыбайся друзьям, улыбайся врагам,
Это все, что нам нужно для счастья!
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Сообщение отредактировал Ирэн - 13.10.2013, 15:39
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ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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13.10.2013, 19:28
Сообщение #183
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Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
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ОСЕНЬ ПРОТЯНУЛА МНЕ ОБЪЯТЬЯ...
Осень протянула мне объятья
Рукавами проливных дождей.
И в её заплаканное платье
Я уткнулась горестью своей.
Потоскуй со мной, подруга осень,
Как и ты, сегодня я в слезах.
Пламенем одним нас ввысь уносит,
Тот же отблеск марева в очах.
Может быть, любовь мою хмельную
Смоешь ливнями прохладных вод,
А тоску проклятую, глухую
Листьев раскидает хоровод.
Поделись и ты своею страстью.
Для кого ты разожгла костёр?
Почему в садах твоих ненастье,
Так дождями затуманен взор?
Медной краской обожгла терновник,
Ожерельем свесила наряд.
Ветер-странник, может, он виновник,
Что багрянцем запылал твой взгляд?
Разделю с тобою грусть седую.
Опьянит коньячный твой букет.
Как и ты, сегодня я тоскую,
Затерялся в листьях счастья след.
Протянула осень мне объятья
Золотом склонившихся ветвей.
Нашептала мне стихи - заклятья
О своей любви и о моей.
****************************
Мне осени достались сквозняки,
Но, даже их для радости так мало.
Нарисовать бы счастье от руки
Без всяких транспортиров и лекала;
Раскрасить мир в любимые цвета,
Не убегать, не мчаться без оглядки,
И удивляться звездам без труда
Под кровом самой простенькой палатки;
Смотреть в глаза не замечая лет,
Не мерить совесть меркой однобокой
И не гасить в душе надежды свет
До самой-самой старости глубокой.
Без дна нарисовать бы глубину
(По-моему, ее назвали бездной),
Ту глубину, в которой я тону
В её руках игрушкой бесполезной.
А за окном стихает улиц гул
И вновь тоска заводит песню совью.
Я, словно бритвой, сердце полоснул
Совсем ненарисованной любовью.
П. Тесленко
***************************
Так хочется осеннего тепла
И листьев золотых волшебный запах..
И грустный дождь, что с неба будет капать,
Вернёт меня в былые времена...
И, может, также ты - взглянув на это небо,
Вдруг вспомнишь тот осенний тёплый день,
И прошлого невидимая тень
Тебя вернёт обратно в нашу небыль...
И лаской проникая под одежду,
Вдруг растечётся нежностью по венам,
И упадут невидимые стены,
Напомнив нам о том, что было прежде...
Вернут на миг случившееся снова..
Пусть это - только памяти касанье...
Но мы с тобой услышим это слово,
Как будто наше позднее признанье...
Моя Памятьотебе
**************************
Так рано темнеет. Всё раньше и раньше.
А жизнь всё загадочней,
Страньше и страньше.
Вопросов полно, но не слышно ответа.
Забота одна — как дожить до рассвета...
А, впрочем, рассвет —
Ну зачем он мне нужен?
Похожий на смог, он так сер и недужен...
За что я стремлюсь с новой силою
Браться?
Мне как-нибудь в доме хотя бы
Прибраться..
И что я хочу совершить на рассвете?
Вот плачут за окнами бедные дети,
Которых ведут в детский сад или в ясли,
А я свежим сыром катаюся в масле,
Меня никуда не ведут против воли.
Чего же мне надо? Какой ещё доли?
И множатся в этом декабрьском мраке
Вопросов моих бесконечные знаки...
Л. Миллер
******************************
Рассвет, я умоляю, не спеши…
Позволь мне досмотреть мой лучший сон…
Был взломан сложный код моей души,
Но знаю, что совсем не хакер он…
Две разные планеты, две земли
Застыли вдруг на уровне одном…
Друг друга не заметить не могли…
Я буду звать его случайным сном…
А может, неслучайным… Жизни суть –
Успеть не растерять, а обрести…
И может, я проснусь когда-нибудь
С единственным желанием – найти…
Он знает жизнь… Паденья, виражи
И как приходит смерть, взмахнув косой…
Я знаю боль предательства и лжи,
И как бежать по лезвию босой…
Я ничего не буду объяснять
Сама себе, ему и остальным…
Я лишь хочу немножечко поспать,
Ведь там, во сне, возможно, встречусь с ним…
И. Самарина-Лабиринт
*********************************
Недосягаемое стало неизбежностью…
Ты обволакивал меня своею нежностью…
Проигнорировав все правила и крайности
Мы оказались за чертою аморальности…
Где нет чужого, своего… Есть наше – целое…
И ночь, что чёрною была – казалась белою…
Наутро станет всё золой, пройдёт, забудется…
Себя пытаюсь осудить, да вот не судится…
А мир от стука двух сердец застыл украдкою,
Вокруг солёного полно… Хотелось сладкого…
«Нельзя…» чертили звёзды в небе насторожено…
От сердца к сердцу на земле судьба проложена…
Скажу спасибо небесам за обстоятельства,
Что завели в тупик на грани помешательства…
Бреду по жизни, как в ночи лесною чащею…
Увязла в прошлом без надежд на настоящее…
Тебя не смею потревожить… Это лишнее…
А память будет красить щёки спелой вишнею…
Блеснули пламенем горячим взгляды встречные…
На свете дел любых важней – дела сердечные…
И. Самарина-Лабиринт
******************************
Тише прошу тише
Мягче к душе руки
Чтобы лишь Бог слышал
Будем читать звуки
Я подойду ближе
Скрывшись под капюшоном
Слышу, как ты дышишь
Чувствую запах еще
но
Дрожь от виска к шее
Стянута речь шарфом
Медленно леденея
Мы отпускаем завтра
Тише прошу тише
Просто прикрой уши
Чтобы весь мир слышал
Что говорят души
шшшшшшшшшш………..
А. Павликова
****************************
Не планируй неудачу - жизнь помчится кувырком!
Ты поставь себе задачу: меньше думать о плохом!
Наши мысли материальны - не надумывай беду!
Слово каждое реально! Что ж ты мелешь ерунду!?
Сколько раз ты, между прочим, говорил: "Я так и знал!"?
Значит, думал и порочил, яму сам себе копал!
Сколько раз судьбу - злодейку проклял ты и укорил,
А потом искал лазейку в том, что сам наговорил?
Тонкий мир - он где-то рядом, в нём и мысли, и слова
Расцветают пышным садом, прут, как сорная трава!
Тары-бары, разговоры, то да сё - словесный хлам!
После лезешь на заборы, что себе настроил сам!
Лучше думай о хорошем. Не скули! Не злись! Не ной!
Не трясись над каждым грошем! Отвлекись! Не можешь? Пой!
Пой о радости и счастье, да о жизни без разлук!
Сам заметишь, что ненастье как-то отступило вдруг.
Как-то чище рядом стало, что-то меньше не везёт,
Смотришь: времечко настало и душа сама поёт!
Мыслями не вьёшь веревки, не болтаешь языком,
Жизнь идёт легко и ловко, а не мчится кувырком.
Так, мудрея понемножку, легче, радостней живёшь.
Это ты мостишь дорожку, по которой сам идёшь.
В. Лескова
***********************************
Не верь, не бойся, не проси. -
- Такие истины простые.
Но превращаются они
В слова ненужные, пустые,
Когда касаются сердец
ТВОИХ РОДНЫХ, ТВОИХ ЛЮБИМЫХ.
Не верь ни в чем и никому.
Не доверяя, будь учтивым,
Внимая Богу одному!
НО... ВЕРЬ всегда СВОИМ ЛЮБИМЫМ!
Не бойся в жизни ничего.
Умерить страх всегда будь в силах,
Смеясь над ним, гони его!
НО... БОЙСЯ слез из ГЛАЗ ЛЮБИМЫХ!
Щедрот от "сильных" не проси.
Живи, не мучаясь в сомнениях.
Лишь на алтарь любви неси
Себя! ...И стоя на коленях,
Забыв о гордости, ПРОСИ!
...ПРОСИ ПРОЩЕНЬЯ У ЛЮБИМЫХ!
Л. Калина
***************************
На миг забывшись, утонуть друг в друге...
Ищи мое сердце в потерянном мире,
В глубоком ущелье, в высоких горах...
Ищи мое сердце в полночном эфире,
В холодных волнах и безумных ветрах...
Найди мое сердце в тиши беззаветной,
Когда упадет молодая звезда.
В чарующем пении птицы рассветной…
Найди... и забудь обо мне навсегда...
А может, ты любишь, а может, ты веришь,
А может, ты хочешь меня отыскать?..
Ищи мое сердце в затерянном мире,
Но путь не смогу я тебе указать.
Покинули силы, погибла надежда,
Разбилась любовь о холодный гранит...
А сердце твердит твое имя, как прежде,
Твердит твое имя и зверски болит.
Еще кровоточит глубокая рана,
Еще не смирилась с потерей душа,
И губы еще не привыкли к обману,
Но к свету карабкаюсь еле дыша.
Я стану другой, я стану жестокий,
Теперь я поверить тебе не смогу.
Ищи моё сердце в ущелье глубоком,
В высоких горах... на другом берегу...
****************************
Поймет не тот, кто много видел,
А тот, кто много потерял.
Простит не тот, кто не обидел,
А тот, кто многое прощал.
Осудит каждый, кто не в силах
Пути другому уступить,
Ревнует только тот, в чьих жилах
Кровь никогда не закипит !
И боль чужую взять не сможет
Кто выгодой своей живет,
И грусть ночами не тревожит
Тех, кто любви не познает ...
И счастья встречи не узнает,
Кто расставаньем не дышал.
Лишь тот, кто многое теряет,
Тот цену многому познал !
Вириссэ
***************************
ОНА ЕМУ... НЕ СНИЛАСЬ ПО НОЧАМ..
В стремительном полете... узнаванья...
Он не по ней, задумавшись, скучал...
Когда варил свой кофе утром ранним...
Она ему... не грезилась в мечтах...
И не казалась... Феею из Сказки...
И не о ней по вечерам, устав,
Он думал... с потаённой тёплой лаской...
Он улыбался.... Он грустил...Он жил...
Уверенный.... Красивый.... Интересный....
Но иногда... к ней в гости заходил...
Под маскою... "Читатель Неизвестный"...
********************************
Эта женщина-тема
скинет лодочки-туфли и тесный футляр.
И расступятся стены,
и рассеется мрак, и ослабнет петля.
Эта женщина тут ли?
Та, на голос которой ты рвался всегда…
Эти лодочки-туфли
уплывут по волнам неизвестно куда.
Эта женщина-скрипка,
положив свой затылок тебе на плечо,
музыкально, но хрипло
что-то скажет, наверно. Неважно, о чём.
Эта женщина – та ли,
по дороге к которой ты разум терял? –
так устала в футляре,
так сегодня не хочет обратно в футляр!
Н. Невыразимова
******************************
ДУША КАК КОТЁНОК ...
Как бледно…
Почти не дыша…
Израненным сердцем,
Дрожащими пальцами вдаль…
Прикрытыми веками,
Веером легких ресниц…
К о с н у т ь с я…
Весь мир разлетится : на сотни осколков, частей.
Душа, как котёнок, пушистый, ластится.…
Согрей.
Промокший комочек, дрожит и мяучит - «я свой».
Бездонное небо, лохматое счастье… трубой...
И будет, что будет… лизнуть языком по щеке.
А после и вовсе - к тебе на колени… смелей.
Лучиться от радости, веером тонких ресниц.
Душа, как котёнок... почешешь за ушком?
Коснись.
«Трещать» без умолку, от нежности…
Лапки - ромашки – цветок.
Согрелась душа, засыпает…. ты смог, ты, конечно же, смог,
Согреть её сердцем…
Мой мальчик, мой ангел, мой Бог...
К о с н у т ь с я…
Дыханьем - к улыбке, к запястьям, к душе.
Весь мир разлетится, а может, уже разлетелся… уж`е...
И будет, что будет…
Душа, как котенок,
Прижмись.
И может поверится : Жизнь.
Просыпается жизнь...
А. Вергунова
*********************************
Случайно ничего не происходит…
Есть тайный смысл законов бытия
Написано: кто ищет, тот находит
И кто стучит, тому и отворят
Случайно ничего не происходит…
Вся жизнь – большая книга перемен
Кто ищет, свою жизнь в трудах проводит
И ничего не требует взамен
Случайности у жизни не бывает
В судьбу свою ты верь или не верь
Но, коль на стук тебе не открывают
То громко ты стучишь… и в ту ли дверь?
От мыслей человека все зависит
Мы можем созидать, иль разрушать
Мы можем улетать сознаньем в выси,
Или во мгле удушливой дышать…
Мы можем строить мир воображеньем,
Творить его сияющей мечтой
Или терзаться в мыслях пораженьем
И видеть мир бездушный и пустой…
Мы можем слиться с красотой Вселенной
Объять сознаньем дальние миры
Или томиться в жизни нашей бренной,
Не сознавая замысел игры….
С. Рудаков
**************************
Я больше не буду ждать
Я больше не буду верить
Закрою все окна, двери
Я больше не буду ждать.
Я больше не буду прощать.
Забуду все ссоры, обиды
Их больше никто не увидит,
Я больше не буду прощать
Я больше не буду звонить
Сотру номера телефонов
Никаких смс и созвонов
Я больше не буду звонить
Я больше не буду рыдать
По ночам, по утрам и напрасно
До сих пор разве было не ясно?
Что не надо мне больше рыдать.
Я не буду тебя вспоминать.
Уже умерла та надежда,
Которая грела так нежно.
Я не буду тебя вспоминать...
Ну что же, давай подытожим
Я больше не буду держаться
Ты не будешь ко мне возвращаться...
Мне нечего больше сказать.
А. Ельникова
******************************
Накроет одиночества колпак
И… жди…
Пока внутри взорвётся мина.
Но в тишину,
До боли ощутимо,
Вкрадётся рысью беспросветный мрак,
Неумиротворённость, беспокойство…
А если поискать другие свойства
И факторы влияния…
Душа
Нуждается в часах уединенья,
Когда никто не может помешать
Перешагнуть барьер…
И заблужденье
Считать, что человечья кутерьма
Заботливо снимает негативы.
Что, если бы… тогда…
Держи карман.
Настроив альфа-ритм на креативность,
Заглянешь в аппаратную души,
Чтоб тишину на время заглушить,
Негромко подбирая рифмы к слову
(Чудачество безоблачного детства?) –
Почувствуешь, как мыслишь по-другому...
Теперь слова сплетаются в узоры…
Пока храпит за день уставший город,
Спокойно начинаешь лицедейство,
Где ты – колдун, волшебник и шаман,
Моноспектакль забытого актёра,
Продюсер и помощник режиссёра…
А то, что неудачной будет пьеса…
Придумаешь другой самообман.
От одиночества нет лучше средства..
Шамань...
В. Татьяна
*****************************
Пишите близким письма иногда...
Передо мной любимая картина:
Вот кружка чая, мышка, монитор…
Слетает с клавиш виртуальный разговор -
Плетенье строк - то коротко, то длинно.
Цветы, сердечки, смайлики мои
В цветные строчки радужно вплетаю.
Пишу как говорю, не замечаю,
Как за беседами проходят дни.
Но вот проказница - ирония судьбы,
Сломался ноутбук, какая жалость!
Ведь переписка -жизнь! Что ж оставалось?
Взять авторучку и бумажные листы?
О, как же непривычно, как же сложно
Где на бумаге Enter, где Delete?
Немеет кисть и палец уж болит.
Наполнить строчками страницу - невозможно!
Скользя рукой, за словом слово выводить,
Летящих мыслей и переживаний россыпь.
Теперь уж не стереть слова, не удалить -
Бумага терпит и не задаёт вопросов.
И вот исписан почерком листок,
И в буквах, как во взгляде, скрыто нечто...
Ведь монитор не передаст порыв сердечный -
Он ускользнёт сквозь пальцы, как песок.
Напрасно отказались мы от писем.
Вихрь технологий их от нас унёс.
И так уж нет им места? - вот вопрос,
Ведь без общения мы жизнь свою не мыслим.
Пишите близким письма иногда!
Тепло дарите в рукописных строчках.
Пусть долго доставляет письма почта,
Но остаются эти письма навсегда.
А.Август
*****************************
Ангел - хранитель
Есть ангелы у каждого из нас,
Они незримо следуют за нами,
Они нас не покинут в трудный час,
И не обидят грубыми словами.
Они не дарят нам подарки и цветы,
Зато дают возможность стать мудрее,
Подняться вверх над миром суеты,
Добро творить, своих сил не жалея.
Они нас остановят на краю,
И не дадут нам в пропасть оступиться.
Хотя они не скажут нам «люблю»,
Но будут день и ночь за нас молиться.
Они нам часто знаки подают,
Когда хотят помочь принять решенье,
Они в нас верят, нас вперед ведут
Сквозь все безумства, заблужденья и сомненья.
Так пусть тебя твой ангел сохранит
От злых наветов, лживых обещаний,
От мелочных друзей, пустых обид,
Ненужных встреч и горьких расставаний!
Пусть ангел твой хранит тебя всегда
Всем грозам вопреки и всем ненастьям,
Пусть перст его, как яркая звезда,
Тебе укажет путь к любви и счастью!
М. Гаврина
*******************************
Когда душа поет, весь мир прекрасен,
Кому же, как не нам об этом знать,
Страданий путь нелеп, да и опасен,
Мы в жизни выбираем благодать.
Не стоит замыкаться на проблемах,
Придут они, они же и уйдут,
Не стоит каждый миг терзать в дилеммах,
Важнее что, свобода иль уют.
Позволить просто быть себе счастливей,
Увидеть красоту и бег минут,
И жизнь, пожалуй, станет справедливей,
Когда в ней радость и победы ждут.
Как просто быть счастливым, но и сложно,
Как многое хотели б мы понять,
Идем по жизни очень осторожно,
Когда б могли подняться и летать.
Когда душа поет, весь мир прекрасен,
Когда прекрасен мир, душа поёт,
И этой связи круг как прежде ясен,
Позволь душе и счастье, и полёт...
********************************
Плетет Судьба для каждого венок
Из радости, сомнений и ошибок,
Из бесконечно-непростых дорог.
Открытий важных, грусти и улыбок.
Вплетает голубые васильки
Из нежности, добра и откровений,
И тонкие полыни стебельки,
Не проходящих вечно сожалений.
Побеги в нем надежды и мечты,
И сорняки разлук и расставаний,
Цветы любви небесной красоты,
И корни горьких разочарований.
Для каждого венок неповторим,
Не вплетено ни ветки в нем напрасно,
Он уникален и всего один . .
Пусть будут в нем травинки из тепла,
Листы сочувствия, цветы участья,
Желаю, чтобы Жизнь для Вас вплела
В венок Судьбы, как можно больше счастья!..
*******************************
Разучились ценить человечность...
Кто-то добрый по-новому - лох...
В моде выгода и бессердечность...
Мир от шелеста денег оглох...
Измеряется в крупных купюрах
Всё, что раньше ценилось душой...
Если девушка искренна - дура,
Ведь не ценит бумажник чужой...
А на фото мелькают не лица...
Крупным планом не видно глаза...
Чаще яхты, отели, столицы,
Будто не о чем больше сказать...
Ежедневно за счастьем погоня
У людей от зари до зари...
Но не знают о жизни законе -
Счастье то, что имеешь внутри...
Будь богатым душой и однажды
Прибыль даст этот твой капитал...
Не продайся за шелест бумажный,
Чтоб рабом этих денег не стал...
Деньги портить людей не умеют,
Просто маски срывают с людей...
Кто-то делится тем, что имеет...
Кто-то прячет в кормушке своей...
Доброта - это классика, люди!
Это нужно во все времена...
Кто-то скуп и по внешности судит,
Ведь уже вместо сердца "цена"...
А кому-то важнее намного
Продвигаться навстречу мечте,
Не забыв человечность и Бога,
Не сыграв на чужой простоте...
Равнодушие - страшный диагноз,
От него умирает душа...
А впоследствии - зависть и наглость
Человечность убьют не спеша...
Может лучше доверчивость всё же?
Может лучше любовь, чем расчёт?
Бог дающим воздаст и поможет...
У берущих судьба отберёт...
И. Самарина
****************************
Спасибо, Господи, за каждый новый день,
За то, что в сердце круглый год цветёт сирень…
За то, что рядом настоящие друзья,
За то, что «МЫ» – в стократ важней, чем просто «Я»…
Спасибо, Господи, что крылья мне латал,
Когда жестокий бес, с ухмылкой, их кромсал…
За то, что вёл меня за руку в темноте,
Не разрешая изменять своей мечте…
Спасибо, Господи, за то, что верю я
В людей вокруг, а рядом дружная семья…
За то, что беды научили твёрже быть,
И подтвердили, что надежду не сломить…
Спасибо, Господи, за мой нелёгкий путь,
А слабость прежнюю прости и позабудь…
Теперь я знаю, в каждой трудности – урок…
Экзаменует нас не жизнь, а мудрый Бог…
Спасибо, Господи, за каждый новый вдох,
За то, что многим, как и мне, в беде помог…
За детский смех, что наполняет счастьем дом…
Спасибо, Господи за то, что мы живём…
И. Самарина-Лабиринт.
--------------------
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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20.10.2013, 01:31
Сообщение #184
|
Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
|
Я - Только Миг...
Я - Только Миг...
Я - Времени Пылинка...
Игра Воображенья...
Мысленный Мираж...
У Будущего с Прошлым - Серединка...
Слепой Судьбы нечаянный Вираж...
Исчезнуть просто –
Вот Была и Нету...
Трудней остаться –
Миг неудержим!
С Мгновением твоим он мог бы стать Дуэтом
И Времени раздвинуть Рубежи.
Но видит Бог-
Мгновенье с Мигом схожи,
И Быстротечность
Всё же их Удел.
И задержать их даже Он не может,
Владея тучами амурных стрел.
Я – Только Миг?
Как надпись на заборе…
Да...Точно вижу -
Там совсем не Век!
И значит, надо мне исчезнуть вскоре,
Коль Женщина совсем Не ЧелоВек?
Я – Только Миг?!.
Какое-то проклятье!
Пропитано Сознание насквозь!
И как Душой теперь принять мне,
Что Будущее может Только Врозь?
Иссякнут Поцелуи...
Сникнут Розы...
Цепочки Слов замрут...
Утихнет Дрожь...
Твоё Мгновенье – это тоже Грёзы?
Коварная искусственная Ложь?
Зачем же Бог придумал
Миг с Мгновеньем?
Зачем Он мне навеял этот стих?
Любовь – лишь Сон?
Иль это Пробужденье?
Религия Души иль Долгий Век Двоих?
Разрушить Стены...
Выкрасить Заборы...
Горшки обжечь,
Как вазы для Цветов...
Преодолеть Пространство – лес и горы -
Дела для ЧелоВеков иль Богов?
Я – Только Миг?!
А Ты – Моё Мгновенье?!
Ирония
Иль Поворот Судьбы?
НЕ БЫТЬ уже граничит с Преступленьем...
С Отчаяньем граничит просто БЫТЬ...
Как всё же превратиться в ЧелоВеков?
Упрямство Фактов –
Выход иль Тупик?
Объединились в поисках ответов
Мгновение - Ты
И Я – лишь Только Миг.........
О.Горн
http://www.youtube.com/watch?v=Llla8DBtkkQ
***************************
Входная дверь. Звонок. Смотрю в глазок
– Кому ещё не спится среди ночи?
А это Совесть топчет мой порог,
на мой покой душевный зубы точит…
Нет, я не дура - дверь ей открывать,
вид сделаю, что никого нет дома,
Пробормотав, пока иду в кровать:
«Пойди зайди к кому - нибудь другому…»
Без сна смотреть устану в потолок…
В ушах звенит как злая эпиграмма
Её назойливый как муха голосок –
Нет совести у Совести ни грамма!
Бесцеремонна! Видимо, впустить её придется,
И даже из заначки Достать пузырь…
И всё же обсудить
заметные не всем души болячки
Глотну вина – и даже расхрабрюсь,
ведь я же – не насильник, не убийца,
А так… По мелочи… Чего тогда боюсь?
Напьёмся, посидим – договоримся!
Себя внесёт в квартиру словно гроб.
(Повеселей нельзя на мозг мне капать?
…Блин, плохо дверь закрыла в гардероб
И ключ от «Мерса» не успела спрятать)
Присядет скромно, молча посидит,
покажется забитой мне сначала,
Потом как встанет, ка-а-ак заговорит,
что лучше б уж сидела и молчала…
Припомнит мне махровый эгоизм, лень беспросветную, тщеславие и скупость,
И равнодушие (практически цинизм), манипуляции, гордыню, ложь и грубость
Нет, ничего мне Совесть не простит.
(Суд бы признал, что я не виновата)
Во всех грехах подробно обвинит
Без права на защиту адвоката!!!
«Чего облюбовала мой порог?» –
Спрошу, не выдержав. – «Я что - одна такая?»
Сморкнётся Совесть в носовой платок:
«Нет, не одна, но... мало кто пускает»......
М.Фортье
Сообщение отредактировал Ирэн - 01.01.2014, 11:01
--------------------
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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20.10.2013, 02:28
Сообщение #185
|
Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
|
Когда разлюбишь ты....
"Пусть завтра кто-то скажет, как отрубит,
И в прах развеет все твои мечты.
Как страшно, если вдруг тебя разлюбят,
Ещё страшней, когда разлюбишь ты.
Померкнет всё, и краски потускнеют,
И потеряют запах все цветы.
Тебя не любят. Есть ли что страшнее?
Ещё страшней, когда не любишь ты.
Пока ты любишь, жизнь ещё прекрасна,
Пока страдаешь, ты ещё живёшь.
И день тобою прожит не напрасно,
А летний вечер всё-таки хорош.
Пока ты любишь, это всё с тобою,
И первый снег, и первая звезда.
И вдаль идя дорогой полевою,
Ты одинок не будешь никогда.
Пусть завтра кто-то скажет, как отрубит,
И в прах развеет все твои мечты.
Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,
Куда страшней, когда разлюбишь ты".
И. Гофф
http://www.youtube.com/watch?v=VOK8wBQl9LU
****************************
Понимаешь… - сказал мне знакомый волшебник,
Прикурив сигарету от лунного света –
Жизнь нельзя запихнуть даже в толстый учебник,
Ведь на каждый вопрос не напишешь ответа.
Да ещё эта грань между “просто” и “сложно”
Почему-то практически неуловима –
Из всего, что нам хочется, хоть и возможно,
Но обычно сбывается лишь половина.
Сказ-Ник
*****************************
Предвосхищение
Еще не сказано меж нами первых слов,
не обменялись мы дыханием друг с другом,
не заблудились в тайных знаках вещих снов,
не оказались за привычным будним кругом.
Еще минуты не осыпались с часов,
на небо звёзды не наклеены, как блёстки.
И паутину из твоих моих шагов
еще не сплел Паук Судьбы на перекрестке.
Еще не знаем мы друг друга имена,
но что-то в воздухе вокруг.
Предвосхищенье?
И наша встреча кем-то свыше решена,
и нам осталось только выполнить решенье.
И. Маранин
***************************************
Если жизнь покатилась к дурной полосе,
На закате особенно черного дня
Я скажу: "Ну и что? А подите вы все!
Лишь бы дома, как прежде, любили меня!"
Если дома хоть кто-то мне искренне рад,
Если с визгом навстречу бросается пес,
Это будет награда превыше наград,
Что бы прожитый день на хвосте ни принес,
Если кошка, мурлыча, прижмется к душе,
Этот теплый комок - оборона от бед,
И Вселенная сразу начнет хорошеть,
И растает, исчезнет недоброго след.
Ну, а если чей дом - это просто ночлег,
Не согретый биением верных сердец,
Беззащитен на свете такой человек,
Кто не сеет добро - тот ему и не жнец.
М. Семенова
**********************************
--------------------
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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10.11.2013, 00:27
Сообщение #186
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Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
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Мне перья дергали из крыл.
А я – летала!
Пытались воздух перекрыть,
А я – дышала!
Меня пугали – не люби.
А я любила!
Пытались памяти лишить.
Я – не забыла!
Мне говорили, боль сильна.
А я – терпела!
Не смей врагов своих жалеть!
А я – жалела…
Меня опять сбивали с ног.
Но я вставала.
Мне говорили: не найдешь!
Но я искала…
Твердили все: и не мечтай!
А я мечтала…
И эту жизнь я ни на что б
Не променяла…
Г. Кузьмина
*************************
Я - женщина. Но вот душа, как девочка,
Как мотылёк, зажатый в кулаке,
Испуганная маленькая веточка
В неласковой руке...
Я руки подаю тебе доверчиво
И отступает северная мгла.
Я замерзающая маленькая веточка,
Мне не хватает твоего тепла.
Ты улыбнёшься - всё вокруг засветится,
Когда молчишь - холодная стена...
И мне в который раз не верится,
Что я любима и тебе нужна.
Ты веришь смеху, думаешь, я сильная,
И всё я одолею и смогу.
А я в душе ту веточку весеннюю
От холода и встрясок берегу.
Чтоб быть с тобою маленькою девочкой,
Что верит свету, солнцу и добру.
Я только- только расцветающая веточка,
Ты береги меня. Я стыну на ветру...
************************
Чем ближе осень, тем острее…
Мир распадается на части.
Уснуть… Какое было б счастье.
Без снов, без боли, побыстрее.
На что мне облака в заливе,
Когда все грани уже стёрты?
И хочется послать их к чёрту.
Чем ближе осень, тем тоскливей.
Всему наступит свой черёд,
Отмеренный не мной, ни вами.
И осень, скрывшись за словами
Итог подводит. Каждый год.
Уже темнеет, тает небо.
Вот звёзды над водой повисли.
И сумрак заползает в мысли,
О том, кем был ты, или не был.
И так из года в год. Теплее
На сердце или нет. Неважно,
Что всё закончится однажды.
Я каждой осенью болею.
А. Силин-Сутягин
************************
Женщину создать не так-то просто,-
Ангелу сказал усталый Бог,-
Столько непредвиденных вопросов,
Я уже, признаться, изнемог.
В ней должно быть множество деталей,
Что смогли б друг друга заменять.
Чтобы ела всё, что не подали,
Чтоб могла болезни исцелять.
От простых царапин и ушибов
До разбитых вдребезги сердец.
Но для привлекательного вида
Пару рук всего одну иметь".
"Только пару? Это невозможно",-
Ангел пораженный замолчал.
Бог ответил:" Хоть и было сложно,
Но сегодня Я шедевр создал.
Если заболеет , нет проблемы-
Сразу исцеляется сама.
И работать может без подмены,
День и ночь. Как мать и как жена».
Ангел подошел и осторожно
Прикоснулся к женщине крылом.
"Как она нежна! Но разве можно
Ей давать нагрузки на излом?"
"Да, она нежна, но эта нежность
С силой сочетается большой.
Сотворю в ней верность и надежность
Дам алмаз, что назову Душой.
И она, имея это, сможет
Всё преодолеть и превозмочь.
Ко всему она и… думать может,
Убеждать и спорящим помочь".
Ангел наклонился еще ниже
И коснулся крыльями щеки.
Две росинки на лице увидел,
А от них стекали ручейки.
"Это не росинки, это слёзы,
Чтобы легче было пережить
Жизненные радости и грозы.
И чтоб душу в чистоте хранить".
"Господи, воистину, Ты гений!
Ощущаю в сердце благодать-
Самым совершенным из творений
Хочется мне Женщину назвать".
В женщине такая бездна силы,
Что мужчину может изумить.
Столько нежности и ласки милой
Помогающей любить и жить.
Чувства материнские в ней святы,
Бездна утешенья и добра.
У неё один лишь недостаток-
Неумение беречь себя...
**************************
Это дивное, звездное Небо
Соткала я своими руками!
Эту древнюю, дерзкую Небыль
Укротила, сражаясь стихами,
А Дворцами, Градами души
Я украсила Земли Небес,
Тут на пиках великих вершин
Возвышаюся Храмы Чудес!
Я наполнила Чаши терпенья
Крепким элем, времен эликсиром.
Пейте, Други, пусть наше веселье
Станет нити златой ориентиром
На пути в укрощенную нами
Небыль сказки, проросшей Былью!
Как чудесно играть временами,
Ветром жизни паря на крыльях…
ЭЙВА
**************************
Есть женщина.
В глазах её - миры!
Она живёт по правилам игры,
придуманной когда-то прежде мной.
Она могла бы стать моей женой.
Единственной.
И не её вина
в том, что со мной сегодня не она...
Есть женщина.
Её слова - бичи!
И дух её, и тело горячи.
И пожелай она, легко могла бы
зажечь во мне сияние свечи.
Могла бы.
Только рядом не она.
А та, что рядом тоже не жена,
хоть, в общем-то и женщина по сути.
Её гламурный мир сиюминутен.
Когда она лежит со мной в постели,
как шторм переживая пустяки,
вычерчивая путь к заветной цели
отточенным мизинчиком руки,
я точно знаю: мир материален!
В нём сотни необжитых мною спален
и женщин, что меня ещё хотят.
Вот вечно я в таких влюбляюсь дур,
разряженных, как куклы от кутюр,
повадками похожих на котят.
Хотя, признаться, женщины де-юре,
они де-факто, в общем-то не дуры
и дьяволом придуманы когда-то
не венчанным ни словом, ни крестом,
таким, как я, за ветреность в расплату...
Но не о том я нынче.
Не о том.
Есть Женщина.
В ней гибкость винограда.
За нежные стихи мои в награду,
которым посвящал я день и ночь,
она мне родила малютку дочь.
Той Женщине богатств моих не надо.
Ей и своих за жизнь не перечесть.
Ей нужен только я.
Такой как есть.
Не знаю, почему она не рядом?..
Н. Туманов
***********************
Прости, что краду у тебя одиночество,
Что взгляд от стола поднимая слепой,
Когда никого уже видеть не хочется,
Ты всё-таки видишь меня пред собой.
Прости, что когда, тяготясь перегрузками,
Бросаешь шутливую реплику в тишь,
Гляжу я глазами внимательно-грустными
И вовсе не слышу, что ты говоришь.
Прости мне, что все эти дни, эти полночи,
Не веря по-прежнему в силы свои,
Ищу у тебя я и ласки, и помощи,
И даже – увы! – безраздельной любви.
Прости, что с лицом непрогляднее омута,
Теснящий плечами дверей косяки,
На цыпочках вдруг ты выходишь из комнаты,
Едва я услышу биенье строки.
Когда мы с тобою прощаемся вечером,
Прости, что с трудом я скрываю в груди
Такое глухое, такое извечное,
Такое надрывное: «Не уходи!».
Прости, что живу я предчувствием выдоха,
Едва лишь глаза наши встретятся вновь.
Прости, что не вижу из этого выхода.
Прости, если можно простить за любовь.
Т. Кузовлева
***************************
Ты мог бы стать прекрасным мужем,
Окончив свадьбой наш роман.
Чтоб, разделив со мною ужин,
Прилечь в обнимку на диван.
И сладкий сон делить ночами,
Как на двоих одни мечты...
Но быт семейный не прельщает
Свободных птиц. Таких, как ты.
Ты мог бы стать отличным другом,
С которым беды нипочём.
И если вдруг на сердце туго,
Подставить крепкое плечо.
Таким, с которым слов не нужно,
Идя по жизни налегке...
Но ты не знаешь слова "дружба",
Поскольку сердце на замке.
Ты мог бы стать мне просто братом,
Забыв, что это лишь игра.
Но ты обмолвился когда-то,
Что не нужна тебе сестра!
Ты мог бы небом стать бездонным,
Ты мог бы стать планетой всей...
Но стал одним из миллионов
Чужих, ненужных мне людей.
М. Терентьева
***************************
НЕДОЛЮБИЛА...
В холодной темноте лишь сердца стук,
Душа огарком крошечным мерцает...
В мечтах - объятья его сильных рук,
Но пусть он лучше ничего не знает...
Растаю и уйду во мрак веков,
Воспоминания лишь о себе оставив,
Быть может там, где нет земных оков,
Я обрету покой, свечой растаяв…
Не страшно мне переступить черту,
Не страшно окунуться в жизнь иную,
А страшно там увидеть пустоту,
Где нет ЕГО… только о НЁМ тоскую…
Только о НЁМ болит моя душа,
Только о НЁМ все мысли и молитвы,
Я ухожу тихонько, не спеша,
Оставив на земле пустые битвы,
Всё то, что нам мешало жить…
На что без толку время уходило,
И ничего теперь не изменить,
Недолюбила я его… недолюбила…
И долюбить теперь не суждено…
Всё поздно!.. Подвожу итоги…
И вроде всё нормально, но одно
Мне не даёт покоя на пороге…
Безумно жаль несбывшейся мечты,
Которой никогда уже не сбыться,
И у границы вечной пустоты
Мне о душе не хочется молиться…
Мне хочется молиться о МЕЧТЕ,
Пусть для Него она звездой сияет
В глухой холодной мрачной темноте,
Которую здесь жизнью называют…
Пусть для него сбываются мечты!..
Пусть для него сияют в небе грёзы!..
Пусть сказки нереальной красоты
Раскрасят его жизнь, осушат слёзы!
Так горько расставаться навсегда,
Как будто пламя вдруг в душе погасло…
Не жалко мне ушедшие года,
А жалко дней, потраченных напрасно…
И вот огарок скоро догорит,
Теперь не изменить того, что было…
И только об одном душа болит…
Недолюбила я ЕГО… недолюбила.
И. Майская
*************************
Только ты обещай, что вернешься ко мне -
Не во сне, не в огне, не на белом коне -
Наяву! Не на день, не на час, не на чай,
Ты вернешься ко мне навсегда - обещай!
Ты вернешься ко мне - не к теплу, не к еде,
Не к газете, дивану, горячей воде,
С кем бы ни был когда грустен или весел,
Просто пообещай, что вернешься - и все.
Через тысячу лет или двадцать минут.
Может быть, мне изменят, тебя продадут,
После лета мы снова достанем зонты...
Обещай, что вернешься ты, именно ты!
Как ни били бы нас по слогам, по губам,
Словом, палкой, до крови, сердечных ли ран,
В этом жизненный смысл - от начала пути -
Обещай, что вернешься - и можешь идти...
Даже если солжешь, мне не важно, поверь,
Гость ли, дрожь или дождь распахнут мою дверь,
Ожиданье возврата - в подъезде шаги...
Обещай, что вернешься ко мне, помоги!
Ожиданье украшу прочтением книг,
Будет слепо моргать утомленный ночник...
Ты вернешься ко мне - обещай, обнадежь,
Даже если уже никогда не придешь!
А. Скерццо
************************
не дело нам сидеть, тянуть резину,
вернуть былое-больно тяжкий труд,
пора по одиночке: в холод, в зиму,
авось кого-то все же подберут.
не дело в разговорах и проклятьях,
и в том, что мы с тобою, как родня.
последнее, прощальное объятье,
и в путь-дорогу, только без меня.
и что бы не томиться нам ночами,
не ждать шагов знакомых у двери,
давай с тобой останемся друзьями,
давай с тобой останемся людьми...
******************************
Без заголовка
Я запомню тебя, чтоб найти через сотни лет
Чтоб когда-нибудь вместе камин растопить стихами
С головой завернуться в коричневый мягкий плед
И заполнить разлуку известными нам штрихами.
Я запомню тебя, чтоб при встрече тепло обнять
Чтоб насквозь пропитаться твоей пеленой прохлады
Чтоб за все эти годы друг друга простить… понять
Чтобы взять кочергу и собрать угольки баллады.
Я запомню тебя, чтоб при встрече легко солгать:
«Я совсем не скучал в этом обществе светских пташек
И вообще, ты прости, мне к другой пора убегать»
А в ответ: «Посмотри! Изумительна роспись чашек»
Я запомню тебя, чтоб больнее было терять
Чтоб кому-то сказать: «Извини, я влюблен в другую»
Чтобы ночью тайком целовать золотую прядь
И отчаянно - больно унизить тебя нагую…
© Саша Бес
****************************
ВОТ ТАК И БЫВАЕТ...
Ты постучишь и я тебе открою,
Войдёшь в мой дом и сядешь у огня...
Седой...до странности красивый...
Так сколько ж я не видела тебя!?
Быть может, это было в прошлой жизни -
Твоя любовь и губ твоих тепло...
Цвели сады и где-то спели вишни...
Скажи, так сколько, все-же, лет прошло?
Наверно, много, но...услышав голос,
Забилось сердце как-то невпопад...
Не верю я теперь, что время лечит...
Неправду, значит, люди говорят.
Мы помолчим, нам слов совсем не надо,
Пусть говорят за нас сердца теперь.
Ты - боль души моей, но...как тебе я рада,
Ты подожди...пойду захлопну крепче дверь...
*************************
Налей шампанского в фужер!
Хочу побыть сегодня пьяной.
Прости меня, мой кавалер,
Побудь сегодня - безымянный...
Давай, за нас, за этот год,
За необычность этой встречи!
Давай, растопим в душах лед?
Спроси меня и я отвечу...
Ты одинок? Не морщи лоб,
Закрой глаза, давай сначала...
Давай, за близких выпьем, чтоб
Их жизнь как нас не доставала...
Налей еще... Нет! Мне смешно,
А мы с тобою не встречались?!
Подсядь-ка ближе, здесь темно,
И свечи что-то раскачались...
Ты в детстве плакал, расскажи?
Давай, шампанского за маму!
А ну-ка руку покажи...
И пригласи на танец даму...
Еще шампанского! За нас!
И "грабли" убери с колена!
Подай-ка лучше ананас.
Не надо строить супермена!
Как ты меня сейчас назвал?
А ты казался очень умным,
И ты почти очаровал
Своим рассказом остроумным...
Да, к сожаленью, я пьяна!
А ты не любишь пьяных женщин?..
Зачем нам ваши имена,
Довольно было в жизни трещин!
Отстань, не плачу! Все, иди!
Считай, что все тебе приснилось!
Уж дома заждались, поди!
Ой, что-то, правда, загрустилось...
..А, это ты! Ну, что опять?
Меня проводят, не волнуйся!
Не надо только усложнять,
Не злись, пожалуйста! Не дуйся!
Ты растопил на сердце лед!
А завтра все замерзнет снова!
И будет новый гололед,
И будет снова все хреново...
Нет, номера тебе не дам,
Ищи!!! Найдешь, тебе же хуже!
Налей шампанского... За дам!
Сиди, не жалко, тоже - в луже...
М. Бойкова
**************************
Вы наденьте её одежду
И пройдите её дорогой…
Ощутите её надежды,
Как она полюбите Бога…
Вы поплачьте её слезами…
Боль её испытав, хоть малость…
Проживите её мечтами
И примерьте её усталость…
Вы предательства испытайте,
Что, рыдая, она прощала…
Как она, за других страдайте,
Доверяя опять сначала…
Её душу себе поставьте
И прочувствуйте как не просто
Всё в неё пропускать, представьте…
И услышьте, что шепчут звёзды…
Как она, этот мир любите
И за счастье и за страданье…
А потом уж её судите,
Если будет ещё желанье…
И. Самарина-Лабиринт
*****************************
АХ, ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...
...Ах, эта женщина в окне... Опять её жалеют звёзды!!!
Мерцая в лунной седине... Искрясь в её молитвах слёзных...
В ней поселяются на миг, мечтая лучиком коснуться
Души святой... И дать ей мир! Заставить счастью улыбнуться!!!
Ещё горит в глазах мечта... И нежность теплится в сердечке...
И горячи от чувств уста... И дух судьбой не искалечен...
И вновь она кого-то ждёт... Кого-то любит бесконечно...
И может из минорных нот сплести чарующее нечто!!!
...Ах, эта женщина в окне... И любит... И сама любима...
Не покоряется судьбе... И для обид неуязвима...
Она не знает волшебства... Одна любовь даёт ей силы!!!
И тем душа ещё жива... И тем мольбы её красивы...
Безликость чувств ей не страшна, огня хмельного угасанье...
Всегда в них есть полутона, что дарят света обещанье...
И лишь былое дух томит... И болью нынешней плененье...
А потому ей дорог миг, когда созвездья льют томленье!!!
...Ах, эта женщина в окне... Её мечты и ожиданья
Не дозволяют потускнеть заветно-потайным желаньям!!!
И мучают... И берегут... И свет сердечка воскрыляют...
Ценя блеск каждой из минут, что душу счастье наполняет!!!
Е. Буторина
***************************
Наверно, это попросту усталость, —
ничто ведь не проходит без следа.
Как ни верти, а крепко мне досталось
за эти неуютные года.
И эта постоянная бездомность,
и эти пересуды за спиной,
и страшной безнадёжности бездонность,
встававшая везде передо мной,
и эти горы голые, и море
пустынное, без паруса вдали,
и это равнодушие немое
травы и неба, леса и земли...
А может быть, я только что родилась,
как бабочка, что куколкой была?
Ещё не высохли, не распрямились
два беспощадно скомканных крыла?
А может, даже к лучшему, не знаю,
те годы пустоты и маеты?
Вдруг полечу ещё и засверкаю,
и на меня порадуешься ты?
В. Тушнова
***********************
Успей сказать мне про любовь...
Успей... сказать мне про любовь...
Ведь жизни наши, как мгновенья,
Всё уносящие с собой...
Все уходящие в забвенья...
Успей...согреть своим теплом
И нежно губ моих коснуться...
Успей...чтоб не жалеть потом...
Мгновенья жизни не вернуться...
Успей...в глаза мои взглянуть
И просто попросить у Бога...
Чтоб не был наш, коротким, путь...
Чтоб вдаль не увела дорога...
Успей...сказать мне про любовь...
Слова бесценные такие...
Успей...я рядом, я с тобой...
Успей...пока мы все земные...
Г. Воленберг
***********************
Она была одета не «с иголки»,
Когда её увидел из авто,
Но чисто и опрятно. Ветер колкий
Приподнимал подол её пальто.
Я, грустью глаз её не земечаем,
Опешил так, что вымолвил едва:
«Прошу! Поедем, угощу Вас чаем!»…
Кольцо на левой — видимо, вдова.
И, аромат духов её читая,
Приятных, но совсем не дорогих,
Я понял — не совсем она простая,
И что-то в ней не так, как у других…
Она присела на краю дивана.
На юбку лёг не броский маникюр…
Стройна, красива, сущая Диана!
Вот, ей ещё бы платье «ОТ-КУТЮР»!
Журнальный столик: крабы, сыр, маслины
И белое французское вино,
В хрустальной вазе груши, апельсины.
И две свечи, и лунный свет в окно…
Заговорить пытался осторожно,
Но на вопросы под глоток вина
Она мне отвечала односложно,
Какой-то мыслью заворожена…
Обрывки фраз про нужные лекарства,
Про трудный хлеб и мизерность зарплат,
И что впервые… Не было лукавства
В её словах про «жизнь-не шоколад»…
«Преподаю… в начальных классах… русский…», —
Не поднимая глаз, сняла пиджак
И расстегнула пуговку на блузке,
Как будто на Голгофу сделав шаг…
В моей тарелке покраснели крабы,
(Хотя по жизни знал я много тел)
Черты увидел Женщины — не Бабы,
Которую, наверное, хотел…
Я положил ладони ей на плечи
И пробубнил, помимо слов, «прости!»,
Что я забыл об очень важной встрече,
Что тороплюсь и мне пора идти.
Она к стене шагнула чуть поближе,
Откуда на неё смотрел Мане,
Когда-то мною купленный в Париже.
Я деньги доставал из портмоне
И видел, как на шее билась жила,
На тонкой блузке видел дрожь осин,
Как в сумочку с очками положила,
Стесняясь, пару груш и апельсин.
Была она — совсем ещё девчонка…
На миг на мне остановила взор
И, за собою дверь закрыв тихонько,
Она шагнула в ночи коридор…
А днём, забыв с диктантами тетрадки,
Бегом, в больницу, где трёхлетний сын.
Чтоб положить на тумбу у кроватки
Лекарства, пару груш… и апельсин…
С тех пор я не встречал её ни разу.
Хотя случилось это так давно,
Я жду её, поставив фруктов вазу
И белое французское вино.
Её ищу я в переулках узких
В том сне, что для меня невыносим:
Расстегнутая пуговка на блузке
И пара груш, и рыжий апельсин…
Б.Прахов
****************************
Что – самая сладкая сладость на свете?
Сахар – могла я когда-то ответить.
Мед, мармелад, пастила… и щербет…
Только теперь поняла я ответ -
Родного ребеночка – запах макушки,
Что остается на нашей подушке,
Пальчики нежные… и ноготки –
Попка, коленочки…и локотки…
Что – самая горькая горечь на свете?
Горчица – могла я когда-то ответить…
Редька и уксус… полынь и хинин…
Ну а теперь – мой ответ – лишь один:
Губки дрожащие - плач на подходе,
Вот от чего мое сердце заходит.
Самая горечь – родного ребенка –
Полные слез и обиды глазенки…
Н. Щеголькова
***********************
Говорят,молитва матери
Всех молитв сильней...
Сердцем молит Созидателя
За своих детей...
Помолюсь я тихим вечером
И свечу зажгу...
За родных, за человечков
Тихо попрошу...
Дай дочурке счастья женского,
Чтоб в любви жила...
Дай опору в жизни крепкую,
Нежности, тепла...
Сыновьям моим пригожим
Счастья попрошу...
Чтоб их жизнь была хорошей
И с судьбой в ладу...
Дай всем, Боже, только мира
И удачных дней...
Чтоб здоровье рядом было...
Береги детей...
*************************
Мама
Дождь весенний полирует раму,
Сплю, и прошлым грезит голова.
Вижу сон, как я обидел маму,
Не сдержав безумные слова.
А она, накинув плащ болонью,
Вышла в ночь, где ливень и гроза,
Промокнув дрожащею ладонью
Мигом повлажневшие глаза.
Я тогда раскаялся, не скрою,
Но не весь, дурак и негодяй.
Вымыл чашки, почитал с сестрою,
Стол накрыл и приготовил чай.
Я тогда свернуть посмел бы горы,
В сердце выл мой беспокойный зверь.
Спали все, а я бездумным взором
Сторожил не запертую дверь.
Всё в былом, в спине живёт сутулость,
Серебрятся пряди суеты.
Мама? Так она тогда вернулась,
Мокрая от слёз и от воды.
И теперь, друзья, я твёрдо знаю,
Побывав и стадом и вождём,
Мамы никогда не умирают,
Так и бродят где-то под дождём.
***********************
Встречать-то можно по одёжке,
Но провожать лишь по уму.
В какой бы не был ты обложке,
Я суть твою всегда пойму.
Намажь себя багровой краской
И бант со стразом прицепи –
Какой ты был, такой остался,
Ведь ты лишь тот, кто есть внутри.
«Коко Шанель», «ДиДжи» и «Гуччи»
Надень, сними, смени салон…
Ты думаешь, что станешь лучше?
Обман, обман…им мир наш полн.
Ю. JuliAn Руднева
*************************
Мы стали старше?
Полная фигня!
Ну, разве что слегка отяжелели
И позволяем победить нас лени
Средь шумного и яростного дня.
Жизнь обломала?
Не на тех напала!
А ссадины, ей-Богу же, не в счет!
Хоть ссадин и досталось нам немало…
Любая очень быстро заживет.
Мы просто стали здраво рассуждать,
Все чаще по течению плывем мы...
Мы – мудрые! – пережидаем волны,
Чтобы изведать штиля благодать.
Мы поделили – раз и навсегда
Все области возможных конфронтаций.
И уж давно не хочется нам драться
Из-за того, что в целом – ерунда.
Мы стали старше?
Нет!
И в жизни ни о чём мы не жалеем,
Лишь стряхиваем лист с календаря
И не-по-ко-ле-би-мо хорошеем!
Е. Староверов
************************
Ромашку белую сорви ...и улыбнись...
Сказав последнее прощай,
Ты поспеши расстаться с прошлым.
Не думай больше о плохом,
Прошу подумай о хорошем!
Ведь все, что было то ушло,
Как снег растаявший в апреле.
Быть может вспомнишь как нибудь,
А было ль все на самом деле...
Прошло ,ушло и летним днем
Нарви себе букет ромашек,
На лепесточках погадай,
А сердце верный путь укажет.
Прошу о прошлом не жалей!
Не стоит слезы лить напрасно!
Ромашку белую сорви
И улыбнись- ведь жизнь прекрасна!
****************************
Сожгите прошлое в огне... Гори все прахом...
Не сожалейте ни о чем... Забудьте махом !
Не вспоминайте о плохом... И о хорошем....
Не собирайте под столом... от счастья крошек...
Ведь вы достойны не кусков... И не огрызков...
Лишь стоит руку протянуть... Пирог так близко...
Так насладитесь им сполна... Вином запейте...
А то что было и прошло...На то - забейте..!
Вас не любили ? Ну и пусть... Вы обожали...
Играли с Вами ?... Ну и что ? Ведь Вы не знали...
Залижем ранки.... Не беда... И улыбнемся....
Утрем слезинки на щеках .... Не плачь!....Прорвемся !
Сожгите прошлое в огне...Вперед идите...
А кто смеялся и играл... Того - простите...
Цена назначена всему... И он заплатит...
За каждый стон и боль твою... Он жизнь растратит...
Так пожалейте же его... Пускай уходит...
Сожгите прошлое в огне... А боль - проходит.
***************************
О, Господи! Дай силы устоять
перед соблазном пожалеть себя,
идти во тьме, но веры не терять,
прийти на свет, прощая и любя!
Дай мужества врагов своих простить
и на пустые злые языки
внимания ничуть не обратить,
и не поднять на ближнего руки.
Наполни мое сердце добротой,
любовью - душу, словно Божий храм,
и окропи меня святой водой -
святой росой, что в травах по утрам…
Дай веры мне в неверии других
не раствориться собственной судьбой,
и твердости в желаниях благих
среди толпы мне быть самим собой!
Дай мудрости - стремиться и творить,
не прозябать, а делать Красоту
и Женщину ту самую любить,
жить без которой просто не могу!
Дай счастье не отчаяться в любви,
когда порой молчание в ответ,
дай жизни ждать и годы все свои
отдать тебе, когда придет рассвет…
Сообщение отредактировал Ирэн - 12.11.2013, 13:53
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ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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12.11.2013, 22:56
Сообщение #187
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Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
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А потом наступает осень
А потом наступает осень,
Ветер в спину и дождь в окно.
Одиночество ... Ну, а впрочем,
Это грустно , но так смешно.
Улыбаясь ты шлёшь подальше
Все несбывшиеся мечты.
Понимая , что чем ты старше,
Тем красивей горят мосты.
К. Дорошевич
******************************
Дождливой осени вокал.
Музыка дождя звучит устало…
В каждой капле — осени привет.
Лето незаметно ускользало
И назад ему дороги нет…
Нотами озябшими стекают
Капли по намокшему окну,
Нежные куплеты напевают…
В музыке дождливой я тону…
В каплях этих столько слов прекрасных,
Памяти поблекшие тона…
Столько дней счастливых и ненастных,
Мы испили с осенью до дна…
И она опять взошла на сцену,
Словно примадонна входит в зал…
Нет прекрасней песни во вселенной,
Чем дождливой осени вокал…
И. Самарина-Лабиринт
************************
Я о тебе не так давно знаю,
И мы не будем никогда вместе.
К тебе на юг сейчас летят стаи,
Несут на крыльях от меня вести.
Ты на другом конце Земли где-то,
Да только кажется, что здесь, возле.
в твоих краях сейчас царит лето,
А у меня уже давно осень.
Приснился сон мне, что тропой узкой
По лету бабьему идем рядом.
Ты говоришь мне о своих чувствах,
А мне довольно одного взгляда.
В твоих глазах морской прибой плещет,
А там, где я - дрожащий лист оземь...
Мой добрый сон не может стать вещим,
Ведь это только у меня осень.
Ты напиши мне: донесли птицы
Тебе отправленные мной строчки?
Не забывай мне по ночам сниться.
Не завершай наш диалог точкой.
На сером небе не видны звезды,
Дождь затяжной стучит в окно гостем.
Текут по стеклам ручейки-слезы.
Скучает, видно, по тебе осень.
Н.Капошко.
****************************
У этой женщины в глазах осенний блюз..
У этой женщины в глазах осенний блюз -
Немного грусти под насмешливостью взгляда...
В её годах — всё многоцветье листопада,
Пьянящее и терпкое на вкус.
Всё в этой женщине — неповторимый мир,
Задумчивый, глубокий до предела,
В нём по своим законам правит королева,
Но я бы всё на свете ей простил.
Мне с этой женщиной так нравится молчать,
Ей чьи-то мысли по глазам читать не ново,
Чтит по поступкам человека, ценит слово...
Но душу любит молча изучать.
С ней даже влажность проливных дождей
Отнюдь не кажется унылостью безликой,
Иду за нею, как Орфей за Эвридикой
По золоту осенних нот и дней...
Как с этой женщиною тянет говорить..!
Нет-нет, не глупости — она их не приемлет...
В её ладонях лучик солнца кошкой дремлет,
И как её за это не любить..?
СКАЗОЧ-НИК( Юрий Егоров )
***********************
Людей несчастливых совсем не бывает.
Есть люди, что этого просто не знают,
Тоскливо живут, неумело, несмело,
Как будто им счастье давно надоело.
Проснулся, к примеру, - дождливо, ненастье.
Вдруг вспомнятся беды, обиды, несчастья...
А ты не грусти! Завтра солнечно будет,
И счастлив, кто мудро об этом рассудит.
Услышал ты звуки весенней капели,
- И должен почувствовать радость, веселье,
Что дожил до этого мига на свете.
И вновь пробужденья природы свидетель"
Работать не можешь? Не то уж здоровье?
Пришлось распроститься со страстной любовью?
Люби все живое, любуйся красивым
- И кто же тебя назовет несчастливым?
Коль света не видишь и с палкой гуляешь,
Но все ж аромат разнотравья вдыхаешь,
Дотронуться можешь к цветку и листочку,
На счастье не смеешь поставить ты точку.
Пускай, недвижим ты, прикован к постели.
И жизнь еле теплится в немощном теле, -
" Но разум и чувства с тобой остаются
- Ты должен счастливым уснуть и проснуться.
И боль, что порою тебя донимает, .
О том, что ты жив еще, напоминает. .
А раз это так, то сдаваться не надо
-И что тогда боль и любая преграда!
А если живешь ты здоровым, свободным,
Пускай не богатым, но все ж не голодным,
И ноешь, что счастья тебе не хватает,
Душа твоя попросту меры не знает
А. Копьёв
****************************************
Двое их, что стоят у меня за плечами,
Что сидят в изголовье постели ночами,
Неустанно следят за моим поведеньем,
Совершая свое неусыпное бденье.
Слева – Черный в таинственных, мрачных одеждах.
Он – ханжа и лентяй, и хитрец, и невежда.
Справа – Белый, осыпан серебряной пылью –
Золотые кудряшки и легкие крылья.
Если я захлебнулась в эмоциях вздорных –
Вновь за левым плечом ухмыляется Черный.
Если я устоять пред соблазном сумела,
То за правым плечом улыбается Белый.
Но порою меж ними конфликт возникает:
Черный Белого злобно теснит и толкает,
И таскает его за поникшие крылья,
И смеется над временным этим бессильем.
Белоснежный мой! Вот я опять виновата,
И тебе доверяюсь, как доброму брату!
Не хочу я, чтоб Черный смеялся впотьмах,
Чтоб мечты и надежды рассыпались в прах!
Дай омою с одежд эту липкую сажу,
И крыло почешу, и кудряшки приглажу,
И слезинки смахну – только, милый, держись…
Ваша ссора, мой друг, называется – Жизнь!
М. Ви
*********************************
Мы умеем прощаться, не умеем прощать...
Мы умеем влюбляться, не умеем любить...
Своё сердце скрывая от любящих нас,
Душу мы прикрываем тенью ветреных фраз...
Мы умеем так много... Практически всё...
Не умея при этом почти ничего...
**********************************
Ты, только... позови меня
Ты, позови... и я приду...
Приду, когда угаснет вечер.
И по приметам путь найду -
Звездою нашей он отмечен.
Я встану на краю любви
И помолюсь пред образами.
Звезда сияй, гори в ночи!
Благославляюсь небесами.
Пусть счастья будет даже миг,
Но он дороже целой жизни!
И только тот его постиг,
Кто услыхал другого мысли.
О, сколько надо мне тепла,
Чтоб отогреть тебя собою!
Но я всю жизнь тебя ждала.
Я все отдам... ничто не скрою.
Отдам тепло своей души
И жар трепещущего сердца.
К тебе оно сейчас спешит,
Чтобы ты мог в нём отогреться.
Возьми!.. Я всё тебе отдам!
Не пожалею - всё до капли.
Я храм любви тебе создам...
Его покинешь ты, навряд ли.
Ты, только... позови меня.
Н. Астахова
*****************************
.. Не откладывайте счастье на потом,
В счастье главное не бизнес, не карьера.
В жизни столько поучительных примеров -
Не приносят деньги счастья в дом !
Не откладывайте нежность на потом,
Ведь родник ее неиссякаем.
Жаль, мы это поздно понимаем,
Да и время не достаточно притом...
Не откладывайте верность на потом -
Краденого много не бывает...
Кто обжегся, тот конечно знает:
Не изгнать предательства кнутом...
Жизнь не скрыть под фиговым листом,
В ней то страсти правят, то напасти.
Верность с нежностью и есть большое счастье.
Вы его не оставляйте на потом...
Не откладывайте счастье на потом.
Это нужно Вам, а не кому-то.
Будьте счастливы сейчас, сию минуту
В жизни, а не в замке золотом...
Е. Дружинина
*******************************
Приходите к костру моему отогреться
Приходите...к костру моему..отогреться.
Все у кого...боль...и...иней на сердце.
Те...кому радости выпало...мало.
Те...кого...время ...потери...достало...
И принесите...с собой...каждый...щепку.
Или...слегка...обгоревшую...ветку...
Что бы костер...не погас...в день ненастья.
Вместе...согреем...озябшее...Счастье...
Руки...друг другу...протянем...и ...осень.
Не обожжет нас костром...своим очень.
К южному солнцу...отправим ..Печали.
Все мы...немного...от жизни...устали.
Ну...не скрывайте...улыбку...Надежды.
Вечной...зимы...разбросайте...одежды.
Льды...все растают...от солнечных взглядов.
Чувство...Любви...ведь оно всегда рядом.
Только...очки на минутку ....снимите...
Просто...мои дорогие...живите!...
Д. Ден
******************************
ИЩУ СВОЮ ЛЮБОВЬ !
На уличной доске, для объявлений
Средь рваных и потрёпанных листов
Висел один...наклеенный недавно
На нём написано:ИЩУ СВОЮ ЛЮБОВЬ !!!
Красивым почерком, все выведены буквы
Старательно подобран цвет и фон
Внизу листка,как будто извиняясь
Был мелко-мелко, вписан телефон.
Нет на листке, прямого указания
Про то,каким избранник должен быть
Лишь между строк, читается признание
Устала...Не могу так больше жить!
Быть может ОН, в какой-то дикой спешке,
Проглядывая объявлений ряд...
Заметит этот вклеенный с надеждой
Листок...и остановит, беглый взгляд!
А этим вечером,одна в пустой квартире
Накинув старый плед, под тихий плачь
Она ждала звонка и вспоминала
Всю череду, последних неудач...
Прошла неделя,а затем другая
Молчит предательски, мобильный телефон.
Она надежды светлой не теряя...
Идёт туда,где может быть, был ОН!
Вот та доска и куча объявлений
Продать все норовят или купить...
Но нет ЕЁ листка, а это значит
Его сорвали, чтобы позвонить!!!
Шуршание листьев...осень золотая.
Она домой направилась, смеясь,
Не замечая, как её листочек
Прохожими, давно был втоптан в грязь..
Т. Горецкая
*****************************
Она жила…Летала по немножку,
Пила глинтвейн,смеялась невпопад…
На небе рисовала осторожно
Осенний дождь,но чаще снегопад…
Бывало злилась,обжигая руки,
Пытаясь удержать в них звездный свет…
Всегда грустила…И скорей от скуки
Следила за движеньями комет…
С кошачьей грацией ходила в магазины,
С азартом обустраивала дом…
И все таки…она всегда грустила….
Всегда грустила, думая о нем….
Его искала в каждом человеке…
Его звала одна в ночной тиши…
Она жила….но в этом шумном веке,
Была лишь половинкою души…
Г.Дефне
******************************
Красивыми становятся любя...
Красивыми становятся любя,
Любовь способна заживить все раны.
Способна исцелить, простить обманы,
И даже те, которые прощать нельзя.
Красивыми становятся ценя.
Ценя родителей, друзей, хорошую подругу,
Минуту, час и день, ценя друг друга,
Все что дается Богом бережно храня.
Красивыми становятся не зря,
Ведь красота для нас так драгоценна.
Мы внешность можем за день изменить.
А душу не изменишь. Красота души бесценна...
*****************************
Да, помню, помню...
Это было...
Когда-то...Как уже давно...
Я так любил...
Ты так любила...
И было все не все равно.
Да, было, было...
Правда, поздно уже об этом вспоминать...
Я так любил...
Ты так любила...
Я мог женой тебя назвать...
Я мог любимым стать супругом,
А ты – любимою женой,
Но не остался даже другом
Тебе одной...Тебе одной...
А.Соколов
*******************************
Не желайте мне счастья, не надо:
Я ведь сам от него отказался,
И вчера без любимого взгляда
Я прожить первый день попытался.
Ничего не случилось в природе,
Снег не стаял - сезон не сменился,
И одеться пришлось по погоде:
Да вот, только опять не побрился.
Это ж надо - мне вдруг захотелось,
Что б пораньше весна наступила:
Просто что-то в душе отболелось,
Когда понял, что ты не любила.
А ведь птицы не все улетели,
Я сегодня их снова услышал,
Жаль, что скоро закружат метели,
Загоняя горластых под крыши.
Но зато, еще долго снежинки
Улыбаясь, рассматривать буду:
Вот зарразы - по снегу ботинки
Вновь выводят: тебя не забуду!
До смешного - на сердце ведь пусто,
Отпустило и легче вздохнулось:
Почему же по-прежнему грустно -
Неужели надежда вернулась?
Или где-то она затаилась?
А послышалось - хлопнула дверью.
Ты опять мне сегодня приснилась:
Не любила? Да я не поверю...
Сказоч-Ник(Юрий Егоров )
*****************************
Очень жаль, что Вы меня не поняли,
И в душе обиду затая,
Расставаньем жизнь мою наполнили,
К счастью путь отрезав уходя.
Очень жаль, что Вы меня не поняли…
Я, конечно, в чём-то был неправ,
Только почему же Вы запомнили
Фраз колючесть, а не добрый нрав?
Очень жаль, что Вы меня не поняли…
Так внезапно оборвав роман,
Вы давно собой мой мир заполнили –
Мир, уставший от душевных ран.
Очень жаль, что Вы меня не поняли…
Дверь закрыта, сожжены мосты.
О разлуке нашей растрезвонили
Те, кому так доверяли мы.
Очень жаль, что Вы меня не поняли…
Может время сможет нам помочь.
Мне сейчас совсем не до иронии –
В сердце и в душе сплошная ночь.
Очень жаль, что Вы меня не поняли…
Я не знаю, как мне дальше жить.
Как легко разлуку узаконили –
Эту боль ничем не заглушить.
Очень жаль… Друг друга мы не поняли….
И. Евтеев
*******************************
Ты, пожалуйста – не утони… Принимая решение однажды…
В озорные глаза мои – разбегаясь, нырнуть отважно…
Ты, пожалуйста - переплыви… Из эмоций разлитое море…
И по берегу – обойди… Водопады… Со мной не споря…
Ты, пожалуйста – донырни…Через форму до содержания…
Собери жемчуга мои…Что разбросаны – в подсознание…
Ты, пожалуйста – доплыви… Не боясь урагана и шторма…
К берегам – Душевной Любви…Что сверкают – назло всем волнам…
Ты, пожалуйста – не забудь… Принимая решение однажды…
То, что в Душу – нельзя как-нибудь !!!
И, как в реку, нельзя в нее – дважды !!!
М. Говзбит
********************************
А ты не знал, что Души плачут тоже?
С небес - дождем, смывающим обломки?..
И слезы их устало бьют по коже...
И рвется... рвется... рвется там, где тонко...
А ты не знал, что Души - это время?
Летят сквозь пелену остывших вёсен...
И снова верят... Снова в Чудо верят,
не думая о том, что будет после...
А ты не знал, что Души в обнаженье
ранимы... беззащитны, словно дети?..
И их полёт - опасное скольженье...
Они летят - где даже им "не светит"...
И падают, теряя где-то крылья...
И снова - ввысь... туда, где ждёт удача,
Там где Любовь... и где их не забыли...
Ты только помни:
Души
тоже
плачут...
Л. Мишанова
***********************************
Привет. Не ждал? Я так и знала: остывший чайник, пыль и скука.
Я просто мимо пролетала и вот зашла, прости – без стука.
Мне страшно захотелось чаю с малиной, медом или мятой.
И поболтать. О чем? Не знаю, был не вопрос - "о чем" ... когда-то.
А на плафоне паутинка, другие шторы, непривычно.
Ты, говорят, живешь с блондинкой? Без комментариев? Отлично!
Еще рисуешь? Не забросил? Пейзажи, графика ... С натуры?!!
Влезает в рамку? Нет вопросов. Да-да, согласна: бабы – дуры.
Давай о чем-нибудь...а кстати, за книжной полкой на портрете
В моем малиновом халате - никак, она?! Мечта поэта!
Какие формы!!! Поздравляю. Куда уж мне! Невероятно.
Безумство роз в цветущем мае! Без комментариев? Да ладно.
Ну что же, славно посидели, про чай я, кажется, забыла.
А хочешь, вместе полетели, как раньше...впрочем, пошутила.
Ты извини, была бестактной. Я не к тому, чтоб всё с начала
И вовсе не прошусь обратно, а просто...по тебе скучала.
Н. Лукьянова
***************************************
Я бы доверился
Я бы доверился другу-врачу,
Вечно уставшему, толку что гений…
Веришь? – сказал бы ему – не хочу…
А он бы все понял без объяснений.
Смял бы окурок и вновь закурил,
Встал бы к окну в своем мятом и белом…
- Может, попробуем? Я бы зашил -
Так, что оно снова стало бы целым.
Осень за окнами, серый рассвет…
Время разлук и невольной тревоги;
- Не обижайся - ответ будет "нет",
Ты – врач от Бога, но люди не боги.
Просто оно перестало болеть,
Просто в груди стало нечему биться.
Стоит ли клетку пустую жалеть,
Если из клетки отпущена птица?
Вот и не хочется больше летать,
То ли крыла, то ли неба мне мало,
Стало казаться, что глупо мечтать,
Стало казаться, что сердце устало.
А "эскулап" мне согласно кивнет –
Да, не поможет здесь скальпель и нитка,
Сердце, оно без любви не живет,
Жить без взаимности – тоже ошибка.
Если один на один с пустотой,
Нужно ли синее небо влюбленным?
Он чертыхнется… да черт бы с тобой!
Станешь единственным, мной не спасенным…
Мы поболтаем еще ни о чем -
Дружеский треп об ушедшем и светлом…
Он через час снова станет врачом,
Я – безнадежным его пациентом.
Сказоч-Ник(Юрий Егоров)
*******************************
Прятки – такая простая игра -
Нами играют, смеясь, в небесах.
И не искала – нашла, вот беда,
Снова синичка трепещет в руках...
Есть у всего свой логичный конец -
Надо доплыть, не свихнувшись, до дна.
Чашу эмоций допив, наконец,
Каждою клеткой понять – всё – фигня...
Чувствам террор был объявлен – терпи,
Всё отболит, и затянет рубцы
Время - хирург подлатает, поди,
Вышьет крестом « уходя-уходи »...
Только заставь не искать его тень
Между случайно прочитанных строк,
Только внуши себе - всё дребедень,
Фраз мимолётных не слушай намёк...
Он же нашёл силы снова взлететь -
Слава богам – ранен был, не убит.
Ты помолись, отвори свою клеть -
И под колоду – не зря же лежит...
Только не смей растекаться опять
Манною кашей по блюдечку дня,
Не начинай вновь отчаянно ждать,
Мысли зацикливать в обруч огня...
Просто сотри.. если сможешь, сотри
И, «трёх сестёр» придушив ипостась,
Больше чудес у небес не проси,
Не позволяй себе
Ждать-ждать-ждать-ждать…
Параллельность
***********************************
Разговор с Ангелом.
Тихой ночью, когда фонари
Дарят тусклые взгляды прохожим,
Опустился мой Ангел с небес
И заметил шрамы на коже...
- Обожглась?
- Нет.. Скорее ошпарилась..
Окатила, крутым кипятком,
Свое сердце, что глупо подставилось
Под сапог - мягкотелым щенком..
- Больно?
- Нет.. Не придумали слОва -
Описать эту страшную пытку,
Где оставили вены наголо
И безжалостно тянут.. как нитку...
- Страшно?
- Нет.. Разве можно бояться,
Когда дальше одна пустота..?
Виновато взглянул мой Ангел
В зарубцованные глаза:
- Как же я не сумел уберечь
Твои дни от терзанья такого?
Что ты хочешь - скажи! Не молчи!
- Повтори все, пожалуйста, снова...
Трикс
*****************************
Сколько зим, сколько лет...
Ну и встреча. Скажи, сколько зим, сколько лет?
Ты как прежде красив, лишь устал и немного простужен.
Я несмело спрошу: "может как- нибудь кофе в обед?"
Ты смелее в ответ : "может лучше Мартини и ужин?"
Ты же знаешь, я больше не жду день и ночь у окна,
Не встречаю рассветы с зажатым в руке телефоном,
Я уже много лет, как примерная мать и жена,
С ним совсем по-другому, ну можно сказать " по закону ".
Подрастает мой сын, утверждает, что будет врачом...
Сколько лет? Скоро восемь ни много ни мало!
Как зовут?... Ты не думай, ты тут ни при чем!
Имя муж выбирал, это просто случайно совпало...
Ну а ты? Почему же как прежде один?
Неужели не смог подыскать мне замену?
Я простила! Я клином тот вышибла клин.
Ты готов ко всему, лишь когда ты готов к переменам...
Ты меня не тревожь, я вполне заслужила покой,
Ты прости, я с тобой не согласна на ужин,
И позволь быть предельно открытой с тобой,
Тот, кому я была не нужна, тот теперь мне не нужен!
Не грусти, начинается жизнь в сорок лет,
Время знаешь какое... Оно все на свете излечит!
Если встретиться хочешь, то можно на кофе, в обед...
Позвони! Только знай, я, возможно, тебе не отвечу!
Ю. Олефир
****************************
Мы живем, точно в сне неразгаданном,
На одной из удобных планет...
Много есть, чего вовсе не надо нам,
А того, что нам хочется, нет...
И. Северянин
*******************************
Господи, дай силы дотерпеть,
И не храни от сладкого испуга,
Когда опять увидим мы друг друга,
Сойдя на Землю через сотни лет.
Пусть будет боль израненного сердца
Стучать в висках растраченных веков,
Не дай мне, Бог, не испытать оков
Святой любви. Какое совершенство.
Уметь любить, и плакать, и прощать,
Идти в ночи, лицо подставив вьюге,
Дышать тобой, шутя судьбой играть,
На миг забывшись, утонуть друг в друге...
***********************************
Еще не поздно все переменить,
Еще возможно многое исправить -
Не надо только лишь себя винить
За тот багаж, что нам пришлось оставить.
Еще не поздно новый взять билет,
Еще возможно вовремя добраться -
Не надо лишь гасить надежды свет,
В себе не надо больше сомневаться.
Еще не поздно спрыгнуть на ходу,
Еще возможно действие стопкрана -
Не надо лишь гасить свою звезду,
И жить в стране холодного обмана.
Еще не поздно все переменить,
Еще возможно промахи исправить
Не надо только в одиночку пить
Коктейль любви с простым названьем ПАМЯТЬ
П. Питер
*********************************
Я присяду у сердца тихонечко,
И губами к душе прикоснусь...
Пустота, глубина и иконочка
Вновь разделят со мной мою грусть...
А за окнами звёзды целуются,
И любовью наполнен весь свет,
Там, где души с мечтою милуются –
Ничего невозможного нет...
Нам порою судьбой уготованы
Испытанья для душ и сердец.
Наши мысли навек замурованы
В необычный и тайный ларец...
И мы бродим всю жизнь неприкаянно,
Тщетно ищем познанья ключи,
С тенью боремся зверски отчаянно
Или грустно и тихо молчим.
Вновь бессонница грустью укутала –
Как загадочна лунная шаль!
Размышления нитью опутала,
Навевая тоску и печаль...
Я присяду у сердца тихонечко,
И губами к душе прикоснусь...
Пустота, глубина и иконочка
Вновь разделят со мной мою грусть...
А за окнами звёзды целуются,
И любовью наполнен весь свет...
Там, где души с мечтою милуются –
Ничего невозможного нет...
С. Шиманская
********************************
У каждого есть свой корабль надежды,
Всегда желанный, близкий и родной.
И развивая парус безмятежно,
Несущий волны счастья за собой.
Он может быть великой каравеллой,
Америку открывшей невзначай.
Сквозь шторм сомнений шествующей смело,
И мачты напрягавшей сгоряча.
А может бригантиной горделивой.
И в алый парус бойко рвался норд,
Когда по водам Финского залива
Она вошла под звон оркестра в порт.
Корабль надежды может быть бумажным,
И скромно волны Вятки бороздить.
Велик иль мал? Да разве это важно.
Надежду невозможно потопить!
Мы все такие разные, конечно,
Но все наделены одной чертой
Мы искренне ждем свой корабль надежды,
Исполненный любовью и мечтой.
Д. Смайлз
--------------------
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
|
|
17.11.2013, 04:57
Сообщение #188
|
Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
|
Она жила…Летала по немножку,
Пила глинтвейн,смеялась невпопад…
На небе рисовала осторожно
Осенний дождь,но чаще снегопад…
Бывало злилась,обжигая руки,
Пытаясь удержать в них звездный свет…
Всегда грустила…И скорей от скуки
Следила за движеньями комет…
С кошачьей грацией ходила в магазины,
С азартом обустраивала дом…
И все таки…она всегда грустила….
Всегда грустила, думая о нем….
Его искала в каждом человеке…
Его звала одна в ночной тиши…
Она жила….но в этом шумном веке,
Была лишь половинкою души…
Г.Дефне
***************
Подумаешь - с женой не очень ладно.
Подумаешь - неважно с головой.
Подумаешь - ограбили в парадном.
Скажи еще спасибо, что живой.
Ну что ж такого - мучает саркома.
Ну что ж такого - начался запой.
Ну что ж такого - выгнали из дома.
Скажи еще спасибо, что живой.
Плевать - партнер по покеру дал дуба.
Плевать, что снится ночью домовой.
Плевать - соседи выбили два зуба.
Скажи еще спасибо, что живой.
Да ладно - ну, уснул вчера в опилках.
Да ладно - в челюсть врезали ногой.
Да ладно - потащили на носилках.
Скажи еще спасибо, что живой.
Да, правда - тот, кто хочет, тот и может.
Да, правда - сам виновен, бог со мной!
Да, правда. Но одно меня тревожит -
Кому сказать спасибо, что живой?
1969 Владимир Высоцкий
************************************
Спасибо,жизнь,за то что я живу!
За дней моих прекрасные мгновенья!
За дождь, за снег, зелёную траву...
За тишину, за птиц весёлых пенье.
Спасибо, жизнь, за радость и печаль.
За то, что не была я слишком гордой.
Что научила ты меня прощать.
Спасибо, что порой бываешь строгой.
Спасибо, жизнь, что я себя нашла,
Когда моей души запели струны.
И что во мне любовь всегда жива!
И с нею в сердце я останусь юной...
Спасибо, жизнь, за дружбу и врагов.
Я на ошибках многому училась.
Кто рядом был, и тех, кто не со мной,
Но за которых я всегда молилась!
Спасибо, жизнь, за тысячи минут
Счастливых! Я во всём их находила.
За облака, что по небу плывут...
За радости, что ты мне приносила!
Спасибо жизнь, что многое начать
Мне предстоит. Познать и научиться.
За то, что есть ещё, о чём мечтать!
За то, что есть к чему стремиться
.**********************
Знаешь...как трудно...быть хрупкой и маленькой...
Строгой...красивой...у всех на виду...
Жить между...сказкой...надеждой и паникой...
И называть... ерундой ...ерунду...
Знаешь...как трудно...страницами чистыми...
Дни начинать...без чужих параной...
И рассыпаться...отважными искрами...
В ливень холодный...почти ледяной...
Знаешь...как трудно...мечты пересаживать...
Чтобы мороз...не сумел их...убить...
И разбираться...с запутанной пряжею...
Чтоб отыскать...путеводную нить...
Знаешь...как трудно...молчаньем...не одами...
Боль усмирять ...и тушить миражи...
Знаешь...как трудно...быть нежной и подлинной...
В мире...лежащем по горло...во лжи...
В.Савицкая
*************************************
Мы умеем прощаться, не умеем прощать...
Мы умеем влюбляться, не умеем любить...
Своё сердце скрывая от любящих нас,
Душу мы прикрываем тенью ветреных фраз...
Мы умеем так много... Практически всё...
Не умея при этом почти ничего...*
************************
Меняем прически, духи, телефоны,
Наряды, соседей, прописки, районы...
Заводим котов, орхидеи, мужчин,
Друзей, эксклюзивные марки машин...
Рожаем идеи, детей и проблемы,
И терпим всю боль, расставанья, измены...
Ждем чуда, погоды и авиарейсы,
Глядим в небеса, в уходящие рельсы...
Стараемся выглядеть и вдохновляться,
Еще - не стареть, забывать, улыбаться...
Теряем перчатки, воздушность, часы,
Становимся старше, мудрей, на весы...
И учимся видеть, готовить, вязать,
Жалеть, сострадать, вдохновлять, соблазнять...
Находим записочки и приключения,
Скрываем свой возраст, обман, увлечения...
Посуду и книги, еду подкупаем,
В своей нереальности часто витаем,
В сомненьях, бессоннице, самооценке,
И волосы красим в любые оттенки...
А между всем этим мы верим в ЛЮБОВЬ,
Страдаем, клянём, и... влюбляемся вновь.
М.Бойкова
**************************************
СИЛЬНЫЙ не тот, кто может положить на лопатки одним взглядом, а тот, кто одной УЛЫБКОЙ способен ПОДНЯТЬ с колен!!!
Жюльет Бинош
******************************************
Спасибо,жизнь,за то что я живу!
За дней моих прекрасные мгновенья!
За дождь, за снег, зелёную траву...
За тишину, за птиц весёлых пенье.
Спасибо, жизнь, за радость и печаль.
За то, что не была я слишком гордой.
Что научила ты меня прощать.
Спасибо, что порой бываешь строгой.
Спасибо, жизнь, что я себя нашла,
Когда моей души запели струны.
И что во мне любовь всегда жива!
И с нею в сердце я останусь юной...
Спасибо, жизнь, за дружбу и врагов.
Я на ошибках многому училась.
Кто рядом был, и тех, кто не со мной,
Но за которых я всегда молилась!
Спасибо, жизнь, за тысячи минут
Счастливых! Я во всём их находила.
За облака, что по небу плывут...
За радости, что ты мне приносила!
Спасибо жизнь, что многое начать
Мне предстоит. Познать и научиться.
За то, что есть ещё, о чём мечтать!
За то, что есть к чему стремиться..................
Сообщение отредактировал Ирэн - 20.11.2013, 02:27
--------------------
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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20.11.2013, 02:25
Сообщение #189
|
Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
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В багровом танце смятых лепестков
На дне бокала остывало лето...
Последний стук часов, последний вдох –
И в прошлое просрочены билеты.
Бумажные кораблики плывут,
Везут воспоминания по лужам...
Теперь я знаю, что глаза не лгут,
И каждый в мире взгляд кому-то нужен.
Один глоток - и повалилась с ног
В твои объятья, все еще родные...
До завтра стук часов. До завтра вздох.
До завтра крик
и грозы проливные.
И лишь на утро, вместо сотен слов,
Я под подушкой сонная замечу
Цветочную охапку летних снов
И уходящий в ночь
единственный
наш вечер.
Е. Никода
*********************************
В ночи
Пробило полночь. Тишина. Лиловый свет. Луна.
Стою, слегка напряжена… Кружится мысль одна…
Еще минуточка, чуть-чуть. Покину этот дом.
Здесь больше не смогу заснуть: уныло стало в нем…
Свое окно я распахну. Впущу в квартиру ночь.
Расправив спину, я вдохну, шагну отсюда прочь.
На крыльях, может, на метле… Да разве в этом суть?
Здесь были мысли о тебе, здесь не могла уснуть…
Струится дымок от погасшей свечи... Вино по паркету разлито...
Прощай прошлый мир... Растворяюсь в ночи... Сегодня уйду Маргаритой...
Е. Нестёркина
********************************
Игра Ветра
По ночам в раннем детстве он часто летал…
Просыпался с улыбкой, растрёпанный снами,
И с балкона свой след в синем небе искал,
И следил с восхищением за журавлями.
Рисовал облака и ковёр-самолёт –
Так хотелось до звёзд дотянуться руками!
И ещё точно знал, что его где-то ждёт
Белый конь со звенящими ветром крылами.
Но с годами всё выше лежал небосвод,
Глубина выцветала… смывалась дождями,
И казалось, что зря этим небом живёт
Невзлетевший Икар с голубыми глазами.
Он привык, что у Осени нет выходных…
И что вечность, в итоге, короче мгновенья…
Что враги милосерднее самых родных…
И что счастье – написанные стихотворенья…
… А она не болела немой высотой,
Если честно, она её даже боялась,
И всё прятала крылья свои за спиной,
Даже злилась на них, потому что стеснялась…
Ей и было с рожденья всего ничего –
23… 25… может больше немного,
А вот сердцу в груди душно и горячо,
Если ветром в лицо не дышала дорога.
Но, увы, и её не сбывались мечты –
С каждым годом всё дальше заветные дали,
Даже редкая радость – беспечные сны
От осенней печали её не спасали.
И всё чаще стояла она у окна,
Согревая озябшие плечи руками,
И хранила тепло её крыльев стена –
На обоях рисунки вразброс со стихами…
… Их никто не сводил – они просто нашлись,
Как находится главная в жизни пропажа,
И сверкнула пронзительно синяя высь,
И ему показалось – приблизилась даже…
А в её удивлённо-бездонных зрачках
Отразились все дали, все краешки света,
А потом на ресницах, как на лепестках
Задрожали росинками лучики лета.
Им так нравилось просто обнявшись стоять,
И смотреться в глаза, и касаться губами,
И друг другу бессвязное что-то шептать,
Заблудившись дыханьем, сплетаясь словами…
Ах, какое же счастье – однажды найтись,
Бесконечность дождей разменяв на улыбки,
И по Осени, за руки взявшись, пройтись,
И наслушаться тела, как голоса скрипки…
Она крылья ему отдала, а взамен
Он её научил не бояться паденья,
И уже не хватало ни неба, ни стен
На рождённые ими стихотворенья…
…А потом был полёт в дальний край навсегда,
Хоть в свой дом и любили они возвращаться,
Два серебряно-сильных, ревущих крыла
Не смогли сквозь грозу ни лететь, ни держаться.
И огромная птица – беспомощный борт
Завершал чьи-то судьбы дописанной строчкой,
И растерянно замер аэропорт
Над экраном радара и маленькой точкой.
Кто-то плакал навзрыд, кто-то громко кричал –
По-живому кромсала истерика страха,
Она жалась к груди, он её обнимал,
И шептал: потерпи… ты же храбрая птаха!
Побелевшие губы шептали в ответ:
Я трусиха, родной мой…, но это не важно –
Всё равно без тебя и меня тоже нет,
А когда ты со мной – ничего мне не страшно…
… Был сентябрь особенно светел и тих,
И курносая кнопка с косой и бантами
На стене выводила коротенький стих,
Посвящая его своим папе и маме.
Ей сказали – они далеко в вышине,
И над ней проплывают теперь облаками…
Но всегда возвращаются к дочке во сне,
Чтоб обнять её крылья своими крылами…
Сказоч-Ник
******************************
Болеть
Будешь болеть со мной?
Семь дней: молоко, малина,
отсутствие аспирина,
желание быть одной,
желание быть желанной,
растерянно - субфибрильной,
не думать, что это странно,
что мысли уже стерильны,
в них нет никого из "прошлых",
из пошлых воспоминаний.
Фантазии нестабильны и чёрт с ними,
мы на грани, и это недопустимо -
запреты колечком дыма
срываются с сигареты над кофе.
Я не умею варить его так, как надо.
Какой равнодушный профиль...
Замри, я сотру помаду.
Ну да, мы уже не дети,
ты сам за себя в ответе,
но это не повод, правда,
хранить на щеках трофеи,
чтоб после ворчать,
краснея, что это не чьё-то дело?
На улице словно мелом
побелены тротуары.
Вновь Карла крадут у Клары,
в порядке привычной кары -
я брежу тобой всё реже -
наверное, сбой программы,
какой-нибудь новый штамм
и мы снова больны.
Мы.
Снова.
И вертится это слово,
почти-что у губ,
но страшно его говорить одной.
Ты будешь болеть со мной?..
Н. Юрьева
**************************
Мой мир! прими меня такой - какая есть...
с моей поэзией души, и жизни прозой...
мой мир...и каждому из Вас в нём место есть :
кому то нужен солнца свет...кому то звёзды...
Мой мир... полёт души - за облака,
взмах крыльев бабочки прекрасной,невесомой...
и ароматы лепестков цветка..
и россыпь чувств, до боли всем знакомых..
мой мир - как радуга, он ярок и красив...
и даже если дождь стучит по лужам...
во всём стараюсь видeть позитив..
и зонтик, чтоб укрыться, мне не нужен...
мой мир... прими меня такой,какая есть...
с любовью, грустью, радостью, тревогой...
мой мир... всему в нём место есть..
и за него - я благодарна Богу..
***************************
Душа творила чудеса
На протяженьи жизни долгой.
Она устала и слегла,
Не слыша больше кривотолков.
Душа стремилась лучше быть,
Преодолев все круги ада.
Она хотела изменить
Любовь сердец, что с нею рядом.
Душа мечтала о весне,
Забыв про стужи вековые.
Она страдала в суете
Раздвинув тучи грозовые.
Душа бежала впереди
Любви и всяких пересудов.
Она летела, чтоб найти
Два сообщенья двух сосудов.
Ничто не вечно под луной
Душа, конечно же, устала,
Но став усталою душой,
Она себе не изменяла.
А. Росс
*********************
Благодарить?... - Благодарить!..
За боль?... - За боль еще важнее!
Простить обидчика?... - Простить!
Он слаб и в страхе. Ты сильнее....
Принять скорбящего?...
- Принять его все скорби и тревоги!
Поднять упавшего?.. - Поднять!
Он-твой собрат.Один из многих...
Благословить?... - Благословить!
И проклинающих?... - Их тоже!
Любить жестокий мир?... - Любить!
Его спасти любовь лишь может!
Р. Зарипов
****************************
--------------------
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
|
|
05.12.2013, 00:04
Сообщение #190
|
Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
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Покуда живешь, поневоле в бессмертие веришь.
А жизнь оборвется - и мир не заметит, потери.
Не вздрогнет луна, не осыпятся звезды с небес...
Единый листок упадет, но останется лес.
В младенчестве сам себе кажешься пупом вселенной,
Венцом и зерцалом, вершиной людских поколений,
Единственным "Я", для которого мир сотворен:
Случится исчезнуть - тотчас же исчезнет и он.
Но вот впереди распахнутся последние двери,
Погаснет сознанье - и мир не заметит потери.
Ты ревностью бредишь, ты шепчешь заветное имя,
На свадьбе чужой веселишься с гостями чужими,
Ты занят делами, ты грезишь о чем-то желанном,
О завтрашнем дне рассуждаешь, как будто о данном,
Как будто вся вечность лежит у тебя впереди...
А сердце вдруг - раз! - и споткнулось в груди.
Кому-то за звездами, там, за последним пределом,
Мгновения жизни твоей исчислять надоело,
И все, под ногой пустота, и окончен разбег,
И нет человека, - а точно ли был человек?
И нет ни мечты, ни надежд, ни любовного бреда,
Одно Поражение стерло былые победы.
Ты думал: вот-вот полечу, только крылья оперил!
А крылья сломались - и мир не заметил потери.
М.Семенова
**************************
Случайностью зовем мы неизбежность,
Ошибкой - необдуманный ответ,
Чужую неожиданную нежность
Немедля изучаем на просвет.
Небрежность хулиганством окрестили,
И грубостью - несдержанность в словах.
Мы смысл первоначальный позабыли
Тех фраз, что произносим второпях.
В чужой порыв мы склонны не поверить,
Нам проще заклеймить и осмеять.
Мы не забудем десять раз отмерить,
В конце концов решив не отрезать.
Мы все бежим по замкнутому кругу.
Нам некогда подумать и понять.
Мы будем недоверие друг к другу
Практичностью обычной называть.
На деле же - какая там практичность,
Когда мы превращаем каждый раз
Сплетенье чувств, которым имя - личность,
В удобный нам набор обидных фраз.
************************************
Прекрасная?!
Здесь пахнет болью, смертью и слезами...
Здесь Тьма кругом, и меркнет белый Свет...
Здесь серый пепел, что ты растоптал ногами...
Прекрасная ?! Таких здесь больше НЕТ !
Здесь яд один во мшистой глухоте болота...
Здесь нет цветов, и птицы не зовут рассвет...
Здесь крик любви в кровавой луже эшафота...
Прекрасная ?! Таких здесь больше НЕТ !
Кого ты ищешь, рыцарь, среди Тлена стоя ?
Кого зовешь, на затхлом кладбище присев ?
Ты все сказал. И в маске белокрылого Героя
Вонзил свой меч без скорби по эфес !..
Теперь здесь пахнет болью, смертью и слезами...
Теперь здесь Тьма, и меркнет белый Свет...
Здесь серый пепел, что ты растоптал ногами...
Прекрасная ?!?! Таких здесь больше НЕТ...
Smoky
*******************************************
Была любимая,
Горел очаг...
Теперь зови меня
Несущим мрак!
Чужою паруса растаял след...
С тех пор я больше не считал не месяцев, ни лет.
Была любимая
И звезд лучи.
Теперь зови меня
Скалой в ночи!
Я просыпаюсь в шторм, и вновь вперед
По гребням исполинских волн мой конь меня несет...
Была любимая
И свет небес.
Теперь зови меня
Творящим месть!
Со мною встретившись, уйдешь на дно,
И кто там ждет тебя на берегу - мне все равно.
Была любимая
И степь весной.
Теперь зови меня
Кошмарным сном!
Дробится палуба и киль трещит -
Проклятье не поможет и мольба не защитит...
Была любимая
И снег в горах.
Теперь зови меня
Дарящим страх!
Поставит выплывший на карте знак -
Меня там больше нет: я ускакал назад во мрак.
Была любимая,
И смех, и грусть.
Теперь зови меня -
Не отзовусь!
Пока чиста морских небес лазурь,
Я сплю и вижу прошлое во сне - до новых бурь...
М.Семенова
***************************************
Качает дождь часы...
Качает дождь часы неспешной колыбельной...
Дни пролетают незаметные, как миг...
И спросит сын украдкой : "Мама, где ты ?"
А что сказать, когда ответа не постиг ?
Что это ? Глупость иль судьбы насмешка
Меня к тебе вела по жизни за собой ?
Какая несерьезность, нервность, спешка...
И в омут окунаюсь я безумной головой.
Зачем ? Что мне по жизни не хватало ?
Любви, внимания, встреч или тепла ?
Что я в тебе так искренне искала ?
И что же все-таки в тебе нашла ?
За речью быстрой писем бесконечных,
За светом искренних и теплых слов,
За ворохом поступков всех беспечных
Я так надеялась найти... тепла крупицу вновь...
Качает дождь часы неспешной колыбельной...
Дни пролетают незаметные, как миг...
И спросит сын украдкой : "Мама, где ты ?"
А что сказать, когда ответа не постиг ?
"Я здесь, сижу... Не плачу, не печалюсь...
Спокойствия надежен вечный сон...
Я даже, видишь, по привычке улыбаюсь...
Вот только радости уж нет. И унесен
Порыв души каким-то серо-грязным ветром.
И интереса нет ко всем своим делам.
Малыш, я больше не могу давать ответы...
Один совет : не верь прекрасным чудесам !
Их нет нигде, их просто не бывает,
Чудес больших, прекрасных, как полет.
И пусть душа твоя дверей не открывает,
Там за порогом разочарованье ждет..."
Качает дождь часы неспешной колыбельной...
Дни пролетают незаметные, как миг...
И спросит сын украдкой : "Мама, где ты ?"
"Да нет меня... Я -- летней птицы крик..."
Smoky
--------------------
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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05.12.2013, 22:04
Сообщение #191
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Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
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Два абсолютно разных человека
Смотрели, как танцует в парке дождь…
Один сказал, что дождь – сердечный лекарь,
Другой, что дождь – вода, а чувства – ложь…
Потом нежданно солнце заискрилось,
Как будто у небес своя игра…
Один сказал, что это Божья милость,
Другой сказал: «Замучила жара»
А мимо них прохожие спешили,
Мелькали, исчезая, кто куда…
Один сказал: «Какие люди злые…»
Другой спросил «А вдруг у них беда?»
А в парке на земле лежал мужчина…
Смотрели люди, косо, и ворча…
Один сказал: «Напился, как скотина»
Другой: «А вдруг инфаркт? Скорей врача…»
По парку шли влюблённые, казалось,
Что ловят каждый взгляд друг друга, вдох…
Один сказал: «Уж лучше б не влюблялась…»
Другой сказал: «Счастливые… Дай Бог…»
И вот уже у входа магазина,
Застыл один от этой красоты…
Другой сказал «Немытая витрина…»,
А первый… любовался на цветы…
А дома… «Посмотри…», - она сказала,
С восторгом, у раскрытого окна…
А он ответил: «Рама старой стала…»
Она ему: «Да нет же, там луна!!!»
Один ворчал на всех вокруг полвека,
Другой любил весь мир… за солнца свет.
Два абсолютно разных человека
Живут в одной квартире много лет…
И. Самарина-Лабиринт
***********************
Подари мне на Новый Год
Бесконечную веру в нас…
В то, что даже в плену забот
Будет литься тепло из глаз…
Веру в то, что для нас с тобой
Не окажется пыткой быт…
В то, что буду твоей судьбой,
А не поводом для обид…
Подари мне на Новый Год
То, чего не купить вовек…
Знаешь, жизнь, как цветочный мёд,
Если любящий человек
Обнимает, когда рассвет
Освещает снежинок слёт…
Просто главный любви секрет –
Отдавать и любить за всё…
Подари мне на Новый Год
Не машину и не кольцо,
А надежду, что боль пройдёт…
Спрячь в ладони моё лицо…
Мне не страшно закрыть глаза
И уснуть на плече твоём…
Я не против, я только «ЗА!»
Счастье – это когда вдвоём…
Подари мне на Новый Год
Самый нежный любимый взгляд.
Без него этот мир – лишь лёд…
Я давно не смотрю назад…
Настоящее – это ты…
Все желанья, мечты не в счёт…
Мне хватает одной мечты –
Быть с тобой каждый Новый Год…
И. Самарина-Лабиринт
***************************************
Самый главный пост – не есть друг друга…
Только соблюдается с трудом…
От того теплей бывает вьюга,
Чем с людьми родными общий дом…
От еды отказ – благое дело…
Только от злобливости отказ
Вылечит не только душу с телом,
Но ещё добру дорогу даст…
Нужно отказаться от обиды
И от равнодушия навек,
Чем формальный пост лишь внешним видом,
А внутри пропащий человек…
Главное в себе не потеряться,
Заблудившись в мыслях как в лесу…
Вряд ли нам удастся исцеляться,
Исключив вино и колбасу,
Но оставив в мыслях беспорядок,
Пустоту в душе и гнев в сердцах…
Лучше вкус любимых шоколадок,
Радость незнакомого лица…
Главное, уметь делиться счастьем,
Радоваться свету глаз чужих…
И не быть рабом карьеры, власти…
Главный пост – добро сердец живых…
Можно «объедаться» наслажденьем,
Пресыщаясь жизнью, как едой…
И тогда придёт души затменье
И она окажется пустой…
Не беда, когда с деньгами туго,
Если настоящая семья…
Самый главный пост – не есть друг друга
И любить не только букву «Я»…
И. Самарина-Лабиринт
**********************************
Взмах ресниц и мечтаний полёт…
Каждый день – эстафета сначала…
А она непрерывно шептала:
«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»
Сердце в кровь – о предательства лёд…
И судьба душу болью кромсает,
Но с улыбкой она повторяет:
«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»
Слёзы кофе прохладным запьёт,
Утром спрячется под одеяло,
Скажет вслух, хоть безмерно устала:
«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»
Спотыкаясь, шагала вперёд…
Разбивая о подлость колени…
Только слышалось тихое пенье:
«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»
Капля дёгтя испортила мёд…
Капля лжи – и на сердце противно…
А она говорила наивно:
«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»
Жизнь одна, здесь страданья не в счёт…
От её красоты застывали,
За спиной у неё повторяли:
«Ей везёт, ей чертовски везёт…»
И. Самарина-Лабиринт
***************************************
Сильная женщина тоже мечтает порой
Слёзы не сдерживать, чтобы бежали рекой…
Нудных поклонников лихо смахнуть с каблука.
Просто мужчина не встретился сильный пока…
Сильная женщина – нежный ранимый цветок…
Холод снаружи, а в сердце – слезинок поток…
Слабый мужчина боится её как огня…
Надпись как-будто на ней: «Не любите меня…»
Сильную женщину жалостью не покорить…
Да и за деньги её невозможно купить…
Тянет весь мир на себе и скрывает она,
Как ей любовь и забота с поддержкой нужна…
Сильную женщину часто ревнуют мужья…
Просто под маской орла не узнать воробья…
Он же завидовать будет полёту её…
Ревность – то комплекс у слабых, а чувства – враньё…
Только однажды, случайно, забыв о делах,
Сильный мужчина заметит слабинку в глазах…
Встретив тот взгляд, он не сможет её не любить…
Женщине нужно всего лишь любимою быть…
И. Самарина-Лабиринт
***************************************
Пойду, схожу за счастьем на базар,
А после в супермаркет, за удачей…
И что с того, что это не товар…
Я попрошу ещё любви - на сдачу…
И взвесьте мне, пожалуйста, грамм сто,
Той совести, что с краю, полкой ниже…
Просрочена? Ну, ладно я потом,
Куплю в другом ларьке… А вижу-вижу:
По акции есть скидка для меня.
Давайте доброты, насколько хватит…
А есть у вас от злых людей броня?
Что-что? На это деньги жалко тратить?
А средство есть от жалости у вас?
Микстура от тоски, сироп от скуки?
Продайте мне ещё вот этот шанс…
И крепкую настойку от разлуки…
Уюта мне семейного - мешок,
Чтоб высший сорт, другого, мне не надо…
И красоты вон той, с пометкой «ШОК»,
Таблетки от неискреннего взгляда…
А дружбу как, поштучно иль навес,
Сегодня вы, любезно, продаёте?
Нет, не куплю, а просто – интерес,
Зачем так жить, и есть ли смысл в расчёте?
Ещё здоровья близким прикуплю
И буду им дарить на Дни Рожденья…
В продаже – зависть? Зависть не люблю.
Продайте лучше пол кило терпенья…
Доверия не нужно… В прошлый раз
Купила оптом, мне надолго хватит…
Продайте все запасы слёз из глаз,
Моя судьба вам, с радостью, заплатит…
Зачем? А чтоб не плакала душа
У тех людей, в которых много света…
Ведь жизнь тогда, добра и хороша,
Когда у вас в продаже боли нету…
Нет, счастья на базаре не купить…
Но если мы научимся делиться
Тем самым счастьем и любовь дарить,
То всё плохое просто испарится…
И. Самарина-Лабиринт
***************************************
«Сама виновата!», - кричали холодные взгляды…
А ей, как когда-то, уже их поддержки не надо…
Она улыбалась и шла сквозь бетонные стены…
Слабее её оказались стальные проблемы…
Она не сломалась, как кто-то, злословя, пророчил
И слёзы уже не лила с наступлением ночи…
Она понимала, что слабости жизнь не прощает…
Она не умела ползти, потому и взлетает…
А те, что, не медля, ей в спину когда-то стреляли,
Теперь за успехом её, задыхаясь, бежали…
Как будто совсем не её лицемерием били…
На фразу «Ведь мы же друзья!» эхо молвило: «Были…»
Не стоит искать в чьём-то горе вины и подвоха…
Доверчивость – это не глупо и вовсе не плохо…
Она благодарна врагам, ей урок помогает…
Ведь в спину толчок – шаг вперёд совершить заставляет…
Она научилась ценить каждый луч на рассвете,
А рядом любимый мужчина, чудесные дети…
К ней счастье вернулось, как вечером солнце к закату,
А звёзды с улыбкою шепчут: «Сама виновата…»
И. Самарина-Лабиринт
**************************************
Спасибо, Господи, помилуй, и прости,
За то что я почти сдалась на полпути,
За то что складывала крылья на лету,
Почти предав свою заветную мечту…
За то что верила прогнозам, а не снам,
Что расставляла в сердце чувства по местам,
И задыхалась от обиды в злую ночь,
Когда могла другим хоть чем-нибудь помочь…
За то что пропасти у края не боясь,
Летела вверх, а под ногами злилась грязь…
За то что призрачные сплетни обо мне
Тонули словно мухи жалкие в вине…
За то что вёл меня за руку как слепца
И вытирал слезинки жгучие с лица…
За то что громко о добре не говорил,
Но им делился и за всё людей любил…
За то что душу сделал лучше и светлей,
Когда доверил мне рождение детей…
За то что ты достойных мне врагов послал,
А пред бедой смертельной стенкою стоял…
Прости, что я разочарована была
В прекрасном мире, где приюта не нашла…
Не замечала солнца тёплого лучей
И не боялась хладнокровных палачей…
Прости за то что разуверилась почти
В любви и счастье, не пытаясь к ним идти…
Но только голос твой шептал ночами: «Верь…
И от людей не запирай к сердечку дверь…»
Я прихожу к тебе с молитвою опять
Чтоб всех чертей из мира этого прогнать…
За то что можешь не одну меня спасти,
Спасибо, Господи! Помилуй и прости…
И. Самарина-Лабиринт
************************************
Смотрел малыш на папу так влюблённо
И крепко-крепко за руку держал.
Звучал счастливый смех волшебным звоном
И папа будто в детство вновь попал…
Они играли вместе на площадке,
Крутилась беззаботно карусель…
А дома мама ждёт и всё в порядке.
Там мишки, зайки, тёплая постель…
Малыш за шею папу обнимает…
Душа к душе любовь рекой течёт.
Уже сердечко маленькое знает,
Как здорово, что папа с ним живёт…
А рядышком с игрушечной коляской
Играла чья-то девочка одна…
Недетскую печаль скрывали глазки,
Ведь детская душа без слов видна…
Спросил отец кудрявого мальчишки:
«Малышка, что за слёзки мне видны?»
«Мне мама перед сном читает книжки,
А папа не приходит даже в сны…
Я вечерами мамочку жалею,
Она, бедняжка, очень устаёт.
А с папой нам бы было веселее,
Но он другую дочку с тётей ждёт…»,
Когда малышка это всё сказала,
Похолодел от слов чужой отец…
Мужское сердце искренне шептало:
«Не разбивайте маленьких сердец!»
Не оставляйте дочку или сына,
Вам не вернуть потом ушедших дней.
Я верю, настоящие мужчины
Свободу любят МЕНЬШЕ, чем детей!
И. Самарина-Лабиринт
***********************************
Мам, отведи меня в детство,
Там, где мы за руки вновь…
Где за стеной, по соседству,
Вера жила и любовь…
Где кучерявое небо
В локонах из облаков…
Мир там обманчивым не был…
Не было зла и врагов…
Мама, я там позабыла
Милые сердцу мечты…
Я справедливость любила,
Небо, людей, и цветы…
Мама, мне так не хватает
В час неизбежной тоски
Сердца, что всё понимает,
И теплоты от руки…
В детстве всё быстро решалось…
Мама бежала на плач…
Я через миг улыбалась…
Время промчалось, как вскачь…
Стало теперь по-другому…
Слёзы скрываю, молчу…
Где та тропиночка к дому?
Мама, я в детство хочу…
Верить в людей, улыбаться,
Страшных предательств не ждать.
С близкими не расставаться
И не бояться летать…
Мама, стираются грани…
Счастливы только на вид…
Мы остаёмся в капкане
Сложенных в душу обид…
Но от обид не согреться.
Стало ещё холодней…
Мам, отведи меня в детство,
В мир добродушных людей…
И. Самарина-Лабиринт
**********************************
Для женщины дороже всех мужчин –
На этот свет рождённый ею сын…
И все молитвы Богу об одном,
Чтоб вёл дитя проверенным путём…
Сначала первый крик и мир застыл,
Когда малыш глазами говорил:
«Спасибо, мама, что меня ждала
И в этот мир с любовью привела…»
Потом улыбка, зубик, первый шаг…
Болезни подступали близко так,
Но мамина любовь беды сильней…
Шептало сердце: «Только не болей!»
А после слёзы радости из глаз…
Успехи в детском саде… Первый класс…
Но он для мамы тот же карапуз,
Хотя уже закончил третий курс…
Мужчина самый лучший, спору нет,
Который говорит: «Мамуль, привет,
А знаешь, у меня родится дочь,
Красивая, как бабушка, точь-в-точь…»
Я все преграды, трудности стерплю,
Лишь об одном у Бога я молю,
Чтоб дети не болели никогда,
Чтоб им судьба не нанесла вреда…
Мужчины боль умеют причинять,
Но сыну ведь не нужно объяснять,
Что женщины любимей в мире нет,
Чем та, что родила его на свет…
И. Самарина-Лабиринт
********************************
Она, наверно, плакала от боли,
Не раз, не два, забыв про силу воли…
Диагноз свой, узнав, не удивилась…
Она давно смиряться научилась…
Всё как у всех… Дела, семья, заботы…
Улыбка каплю грустная на фото.
Усталость, передышки и проблемы…
Она была такая, как и все мы…
Но лишь одно отличие имела…
Её болезнь съедала душу с телом…
Она её почти не замечала,
Ведь знала, не начнётся жизнь сначала…
Она смирилась с мыслью, что однажды
Останется лишь памятью бумажной
На вырезках газет и на портретах,
И в цифровом формате интернета…
За приступом приходит облегченье…
Она ценила каждое мгновенье…
Всю жизнь семье и близким посвятила…
Она людей прощала и любила…
А иногда холодными ночами
Она рыдала жгучими слезами,
Что не с кем ей бедою поделиться…
Больней – от равнодушия на лицах…
Болезнь, как зверь, голодный нападала,
Насытившись, на время отступала…
Она терпела боль, куда ей деться?
Разбить родным она не смела сердце…
И вот однажды, пережив волненье,
Не дописав своё стихотворенье,
Она ушла так тихо и не слышно…
Она всегда себя считала лишней…
Порою равнодушие людское
Течёт неудержимою рекою…
В руке зажат листок, а в нём лишь строчка:
«За всё благодарю… Люблю…» И точка.
И. Самарина-Лабиринт
*********************************
Сейчас мне всего лишь годик
И я заболел немного…
По комнате мама ходит
И просит о чём-то Бога…
Я вижу, как плачет мама…
Её так легко обидеть.
Я буду здоровым самым,
Чтоб слёзы её не видеть…
Мне десять… Подрался в школе.
Синяк… В дневнике – не очень…
Я маме съязвил фривольно,
Что я ведь пацан, не дочка…
И вижу, как плачет мама,
Волнуясь опять за сына…
Я буду достойным самым…
Я должен расти мужчиной…
Я вырос и мне пятнадцать…
Гулять не пускают снова.
А мне-то пора влюбляться,
Но мама со мной сурова…
Я вижу, как плачет мама,
Увидев мой блог в инете…
Я буду культурным самым,
Чтоб слёзы не видеть эти…
Мне двадцать… Женюсь, ребята!
Невеста с татуировкой…
Ну, мам, не суди предвзято…
Ей тоже уже неловко…
Я вижу, как плачет мама,
Невестку обняв, как дочку,
И шепчет: «Будь самой-самой,
Роди для него сыночка!»
Мне сорок… Жена и дети,
А в сердце надежда тлеет…
И солнце так тускло светит,
Ведь мама моя болеет…
Я плачу и шепчет мама,
Увидев слезу мужскую:
«Я буду здоровой самой,
Ведь вами, сынок, дышу я…»
И. Самарина-Лабиринт
*************************************
С чего вы взяли, что счастливая, везучая?
Я просто правдою своей других не мучаю…
С чего вы взяли, что в глазах моря отчаянья…
Моя душа – совсем не ваше достояние…
С чего вы взяли, что всегда везло с мужчинами,
Что не рыдала от обид ночами длинными?
Что не молила о любви прекрасной шёпотом?
А жизнь всегда со мной делилась горьким опытом…
С чего вы взяли, что пришла на всё готовое?
И что за умершей надеждой будет новая?
И что глаза мои блестят не от усталости?
Я просто слишком не люблю слезливой жалости…
С чего вы взяли, что не падала стремительно?
И что всегда была весёлой и общительной?
И что на сердце были раны не глубокими…
Бывает… близкие становятся далёкими…
С чего вы взяли, что немыслимо богатая?
Со мной делились вы бедой, а не зарплатою…
И все советы, что давали мне неискренно,
Душа, конечно, удалит, оставив истину…
И даже если в сердце кома безысходности…
Я улыбнусь, не выдам горькие подробности…
С чего вы взяли, что ценю чужое мнение?
Но пусть сбываются все ваши подозрения…
И. Самарина-Лабиринт
************************************
Я родилась… Красивая палата…
Родители мне дали в жизнь ключи…
И мама прикрывает грудь халатом,
Пока о чём-то шепчутся врачи…
Я у неё здоровая малышка,
А папа маму бросил с животом…
Он молод был, и видно, занят слишком.
Отцом хотел попозже стать… ПОТОМ …
Я выросла довольно симпатичной
И с малых лет умела рисовать…
Но мама мне желала в жизни личной
Счастливою женой банкира стать.
И как не слушать мамины советы…
Забуду о желании своём…
В счастливый брак несчастных два билета…
А где любовь??? Да ну её… ПОТОМ …
И вот уже детишки повзрослели.
Заботы, дом, семейные дела…
Мне сорок лет, а я на самом деле
Как будто бы ещё и не жила…
Не может быть? Но оказалось, может…
В тот день столкнулись в парке зонт с зонтом…
Случайный взгляд мне душу растревожил…
Но я душе ответила: «ПОТОМ …»
Прошли года… На правнуков любуясь,
Развод, раздел имущества забыв,
Лишь об одном жалею и волнуюсь,
Я прожила всю жизнь, не долюбив…
И не дорисовав свои картины,
Родному сердцу не ответив «Да»…
Прошла вся жизнь и только дышит в спину
«ПОТОМ», что превратилось в «Никогда»…
Я знаю, слишком грустно для финала…
Но жизнь одна у каждого из нас…
Чтоб старость вас ПОТОМ не упрекала,
Вы не ПОТОМ живите, а сейчас!
И. Самарина-Лабиринт
************************************
Смотрю я на вас… Сходства есть, но отличия вески…
Щенков вроде любите вы и своих, и соседских…
И дружите тоже, вот только в беде предаёте…
Зачем нехороших людей вы «Собакой» зовёте?
А я вам скажу, человека зовите «Собакой»,
Когда он за вас под прицелом, осознано в драку,
Когда доверяет, хоть мир отвернулся и предал…
Когда принимает и в радости сердцем, и в бедах…
Ну что же вы, люди, опять ошибаетесь глупо…
Вы верите в деньги и любите глянцевых кукол…
Вы ищите правду во лжи, а здоровье в аптеках…
Я даже врага не смогу обозвать «человеком»…
Сижу под дождём… Мой хозяин, породы солидной,
Меня заменил лабрадором… Конечно, обидно…
Но если беда, за него всех порву, обещаю…
Ведь верность в крови у собак, а вот в людях… не знаю?!
И. Самарина-Лабиринт
****************************************
«Скажи, пожалуйста, ну как же ты могла???
Всегда прощала, а теперь вот так ушла,
Оставив нас совсем одних… меня, детей…
Ты так не можешь поступить. Вернись скорей!
Ты что наделала, ведь я тебя любил…
Ну не святой… Гулял ночами, часто пил…
Но ты прощала... Улыбалась нежно вновь
И всё писала про прекрасную любовь…
А твой мобильный всё молчит… ну где же ты?
Ты пыль не вытерла, не полила цветы…
И сыновей не целовала перед сном…
О чём ты думала, когда ушла? О ком?
Ты мне клялась, что в мире нас дороже нет…
Ты знаешь, что сегодня ели на обед
Твои мальчишки? Как признаться должен я,
Что не увидят больше маму сыновья…
Прости меня и разбуди, тебя молю…
Всё это сон. Поверь, я так тебя люблю.
Я обещаю, не заплачешь больше ты.
Я вытру пыль, полью сегодня же цветы…
Я буду самым лучшим мужем и отцом…
Осознаю, высокомерным был глупцом…
Нет, я не верю, что истории конец………..»
Рыдал нал свежею могилою вдовец…
Цените, люди, тех, кого вам Бог даёт…
Обида – дёготь, что навеки портит мёд…
Представьте тех, кого вы любите всерьёз
И станьте автором их счастья, а не слёз…
И. Самарина-Лабиринт
*************************************
Я старомодна… Мне нравятся платья до пяток,
Честь и застенчивость, и медицина без взяток…
Добрые песни, подарки своими руками…
Чувства навек и, конечно, венчание в храме…
Я старомодна, и роль бизнес-вумен мне чужда….
Я выбираю не выгоду… Верную дружбу.
Я не умею судить по объёму валюты…
Небу всегда благодарна за дни и минуты.
Я старомодна, читаю молитвы ночами…
В них я здоровья прошу всем детишкам и маме.
Я не хожу в рестораны и клубы крутые…
Я наблюдаю, как светятся звёзды ночные…
Я старомодна, мне нравятся в поле ромашки…
Верю в любовь, от которой по телу мурашки.
Знаю, что сильный мужчина – не «лживое мачо»…
Слёзы в глазах от эмоций стыдливо не прячу…
Я старомодна… Во мне не найти силикона…
Верить, любить и прощать – выше новых законов…
Мода диктует… Но я от диктовок свободна.
Я безнадёжно счастливая… Я старомодна…
И. Самарина-Лабиринт
*************************************
Простая женская душа...
Мне в душу постучали осторожно
С вопросом: «Извините, можно к вам?»
Подумав, я сказала: «Можно… можно,
Входите, место есть и тут, и там…»
Опять вопрос: «А с чем коробки эти,
Большие, да и внешне не ахти…»
- Несбывшиеся планы в них о лете,
Мечты, надежды…те, что не спасти…
- А вы зачем пожаловали в душу?
Обычно ищут к телу все подход…
- Я ваш покой обидой не нарушу…
А тело без души… оно не в счёт…
- Ну раз уж вы пришли, так оставайтесь
Не до утра, а просто навсегда…
Я полюбила вас, не сомневайтесь…
И вместо «Нет» душа сказала «Да»…
- Но если вы и вправду полюбили,
За что, ответьте, если не секрет?
- В любви вопрос «За что?» совсем не в силе,
Ведь любят ВОПРЕКИ, сойдёт ответ???
- Бываю я несдержанней и резче,
И знаю, что за всё предъявят счёт…
- Используют людей, а любят вещи
Сейчас… А было всё наоборот…
- А если захочу уйти неслышно,
Мне нужно знать, что вас от слёз сберёг…
- Так если стану я однажды лишней,
То значит вы – мой жизненный урок…
Ко мне врывались в душу, дверь ломая,
Осенними признаньями шурша…
Прощаю всех за всё, пока живая
Во мне простая женская душа…
И. Самарина-Лабиринт
**************************************
За счастьем погоня опять неудачна…
И вечер дождливый, на улице мрачно…
А в детстве…намазала булку вареньем
И точно счастливая, до одуренья…
Гламур, этикет, бриллианты, джакузи…
Теперь, кроме счастья, в судьбе «All inclusive»,
А в детстве с подсолнуха семечки ела,
И счастью, казалось, не будет предела…
Мы стали похожи на клоунов очень…
У каждого грим, что снаружи хохочет…
А в детстве… лишь солнце с небес пробивалось
И сердце счастливое так улыбалось…
Людей отбираем, как в «Золушке» гречку…
Всех нужных – в контакты… Невыгодных в печку…
А в детстве в нас верило чистое небо…
Где радость от запаха свежего хлеба?
И дружба теперь покупается тоже…
Дожились… Живём в мире меха и кожи…
А в детстве дворнягу от ливня спасали…
И счастье давая, его получали.
Мы искренность, чуткость теряли с годами…
Границы и рамки придумали сами…
Есть булка и банка с вишнёвым вареньем?
Так будьте счастливыми, до одуренья!!!
И. Самарина-Лабиринт
***********************************
Можно отыскать причин вагон…
Но помочь в беде – достойный шаг…
Нарушайте подлости закон –
Помогайте людям просто так…
Даже если вам забудут вдруг
После, слово доброе сказать…
Искренность – души надёжный друг.
А корысть из сердца надо гнать…
Не заменит карканье ворон
Преданность беззвучную собак…
Нарушайте подлости закон –
Помогайте людям просто так…
И всегда от света добрых глаз,
Рядом зажигаются сердца…
И главнее быть должна для нас
Красота души, а не лица…
Поводов для счастья миллион…
Мир всегда важнее войн и драк…
Нарушайте подлости закон –
Помогайте людям просто так…
И. Самарина-Лабиринт
*****************************
Когда меня ужалите жестоко,
Я не отвечу тем же… Я сильней!
Но суть пойму из данного урока
И вы уйдёте в память прошлых дней…
Я вас прощу и даже пожалею,
И с лёгкостью из сердца отпущу…
С обидой жить намного тяжелее.
Я лучше близких счастьем угощу…
И лучше злобу в сердце не копите,
Оставьте уголок для теплоты…
Бездомную дворнягу накормите
И отыщите детские мечты,
В которых вы без маски улыбались
И не кололи зависти иглой…
Вы где-то обожглись и вдруг сломались,
Ведь человек не мог родиться злой…
Но знайте, по заслугам воздаётся…
И если за спиной судили вновь,
То бумерангом всё назад вернётся,
А мне вернётся счастье и любовь…
И. Самарина-Лабиринт
**************************************
Прозаики пишут про заек…
Поэты «про это» стихи…
В толпе силиконовых маек –
Пробелы, пунктиры, штрихи…
А что под обёрткой из ткани?
Ни сердца под ней, ни души…
С камнями мозги от «Армани»…
И маска от бренда «Виши»…
Сияют алмазы, рубины,
Но счастья в глазах не найти…
Так женственны стали мужчины…
Не красятся после шести…
Но плачут от грубой цитаты,
Боятся женитьбы и драк…
Всё было иначе когда-то…
Был разум и крепкий кулак,
Но только не в сторону женщин…
И шли из-за них на дуэль…
Но мир современный изменчив…
Теперь вместо Загсов – постель…
А вместо любви это слово,
Что больше похоже на спорт…
Но сердце принять не готово
Людей неприемлемый сорт…
Не нужно выслушивать лекций…
Всему наступает финал…
А тот, кто помешан на сексе,
Тот просто любви не встречал…
В толпе силиконовых маек –
С душой заблокирован чат…
Прозаики пишут про заек…
Поэты «про это» молчат…
И. Самарина-Лабиринт
**********************************
Видишь, у дерева есть росток,
Как у солдата есть дух и честь.
Как у меня есть Бог,
Так и у Бога я есть…
Сколько осыплется на ветру,
Сколько сорвётся листков с ветвей,
Столько надежд в конце умрут,
После ушедших от нас людей…
Счастье кому-то – воды глоток,
А для кого-то, как груз, семья…
Как у меня есть Бог,
Так и у Бога есть я…
Кому-то прочитанных сотни книг
Не дали ни мудрости, ни ума…
Бывает, один осмысленный стих
Ценнее, чем правильных книг тома…
Лучше красивый сорвать цветок,
Или оставить его цвесть?
Если у вас есть Бог,
Значит и вы у него есть…
Что это значит? Лишь то, что в нас
Зрячее сердце, а разум слеп…
Счастлив один, что купил алмаз…
Счастлив другой – разделить свой хлеб…
И. Самарина-Лабиринт
************************************
Мне было лет семь или восемь…
Ходили гулять на пруды…
Споткнулась, а друг тут же бросил,
Сказав, что боится воды…
Я сильная не от природы,
Мне просто иначе нельзя…
С тех пор, без сомнений, и в воду,
И в пламя, на помощь друзьям…
Я среднего ниже по росту…
Вот только признаюсь всерьёз:
Коня на скаку…? Это просто!
Избу потушить? Не вопрос!
Я сильная… Как по другому?
Мужчины бегут от проблем…
Я кран ремонтирую дома,
Мне это несложно совсем…
Мне тридцать… Возможно, красива…
И может, слегка молода…
Мужчина… Футбол… Кружка пива…
Я сильная женщина? Да!!!
Мне очень хотелось иначе…
Но сотни столетий подряд,
То кони без устали скачут,
То избы всё время горят…
И. Самарина-Лабиринт
*******************************
Где ставить запятую, вам решать...
Конечно, разрушать мы все умеем,
Да только вот построить как потом???
Когда от всех обид душой седеем
И сносу подлежит непрочный дом…
Не просто сохранить… Разрушить проще…
Разводы – это мода, новый тренд…
И муж тебе опять мозги полощет…
И чувства на развес, как секонд-хенд…
Так хочется тепла обоим, точно,
Но оба не умеют говорить…
Стена обид стоит довольно прочно…
Любовь разрушить проще, чем хранить…
А если за любовь тебе платили
Обидными слезами день за днём,
Поверь, что небеса уже простили
За то, что был не с тем построен дом…
Подумай восемь раз, а на девятый
Пойми, что жизнь дана всего лишь раз…
У счастья не бывает виноватых
И жалость отпусти уже сейчас…
Разводы – это мода… Но бывает,
В душе стоит печать «Обречена»…
Когда семью любовь не согревает,
Тогда кому, зачем она нужна???
Семья – когда молитвами ночными
Ты Бога просишь, чтобы он берёг
Людей, которых ты зовёшь родными…
Слова, что льются с сердца, слышит Бог…
Влюбиться – это мало, без сомненья…
В семье так важно верить и прощать…
Тогда помогут искренность с терпеньем
ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ОТ ТРУДНОСТЕЙ БЕЖАТЬ…
Где ставить запятую, вам решать…
И. Самарина-Лабиринт
--------------------
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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19.12.2013, 01:51
Сообщение #192
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Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
|
Да я не ангел !
Нимб не заслужила.
Грешна бываю, в чём и признаюсь.
Но чтобы в жизни ни случилось,
всегда я человеком остаюсь...
**********************
Спросила однажды у жизни,
-Что хорошего мне ты дала?
И тихонько она отвечала,
-Ты достойно все годы жила!
Я спросила у жизни еще раз,
-Сколько времени можно страдать?
Отвечая,она улыбалась,
-Ты умела с победой шагать!
Ты умела быть смелой и сильной!
Ты держалась всегда молодцом!
Я тебя наградила терпеньем,
Этим мудрым тяжелым венцом!
И я снова спросила у жизни,
-Ну, а где ж справедливость тогда?
И ответив-она засмеялась,
-Я тебе подарила года!
Я заплакала! Жизнь-ты жестока!
Я ведь просто живое дитя!
И погладив меня по головке,
Жизнь ответила,нежно,шутя:
Ты жила всем на радость всегда,
Для других бескорыстно трудилась,
Не щадила себя никогда,
И с судьбою покорно смерилась!
Я горжусь,что такое сердечко,
Не смогли одолеть зло и мгла,
И все годы,что я подарила,
-Не напрасно ты их прожила!
Ты живи человек мой любимый,
Я тебя уж в обиду не дам,
Ты прошла испытания смело,
Я сейчас тебе мудрости дам!
Долго-долго мне жизнь говорила,
И жалела и просто ждала,
Об одном лишь меня попросила,
Чтоб её не ругала-ЖИЛА!!
Н. Ридель
***************************************
Дождь мой. Мой зимний, острый, упрямый дождь,
запертый в городе, клетку его грызущий,
дикий мой, хищный мой, так обреченно лгущий,
но не умеющий верить в свою же ложь…
Странный мой.
Слабый мой.
Стань моим снегом, стань
тихим и ласковым, нежным, а значит, нужным.
Стань вопреки ветрам, облакам и лужам,
дням, происшествиям, правилам и местам,
всем этим людям, ищущим впопыхах,
чем поживиться, но потерявшим души...
Стань моим снегом.
Снегом, к щеке прильнувшим,
и невесомо
тающим
на губах.
Кот Басе
******************************************
Не признаю я зависти и лести...
Не трогает фальшивая слеза...
Обидевшись, не думаю о мести...
А собеседнику смотрю в глаза!
Перед начальством я не прогибалась...
И денег над собой не знаю власть...
С людьми быть честною всегда стараюсь...
Не имитирую любовь и страсть!
Не проявляю глупого упорства...
И уважаю тех, с кем я дружу...
Терпеть не в силах фальши и притворства...
И правдой, даже горькой, дорожу!
Люблю людей, во всём неравнодушных...
И доброте открытые сердца...
За искренность души и за радушие
Всё отдавать готова до конца!
Бываю и капризна, и ранима...
Но унижения не потерплю!
И благодарна всем, кем я любима...
А если уж люблю, то я...ЛЮБЛЮ!
Кошка 7
*******************************
Прощание... Последнее стихотворение...
* * *
Знаешь, малыш, жизнь похожа на старенький "видик"
Время стирает цвета
....................... и эмоции старых кассет....
Я бы хотел, так хотел... ничего не предвидеть
Жить без оглядки, без страха, короче "как все"...
* * *
Звякнет последний аккорд серых пятничных буден
Снег закружится над Минском в чарующем вальсе
И, в тот момент, Ты подумаешь, верно, о чуде,
И, улыбаясь, согреешь озябшие пальцы...
* * *
Пусть белый ветер морей прочь уносит печали
Пообещай, что не станешь надрывно грустить,
Мы расстаемся с Тобой, хотя никогда не встречались
По ветру, по ветру, по ветру всё отпусти...
И... золочёные клетки я настежь открою
/Чайка взмывает наверх - к дорогим небесам/
Там, где встречаются два самых белых прибоя,
Я навсегда утонул в изумрудных глазах...
* * *
Ты уж прости мне такую надрывную осень
Ты уж прости мне, малыш, вот такой вот исход
Мы у судьбы иногда слишком многого просим...
Я... попросил Тебе счастья в последний свой год...
Колдун Я
****************************************
Она всегда была немного кошкой,
Она любила спать и молоко,
И под перчаткой каждая ладошка
Скрывала пять изящных коготков.
Когда в больших глазах ее блестящих
Луна свой отражала свет слегка,
Она казалась кошкой настоящей,
Готовой для внезапного прыжка.
Она спала калачиком под пледом,
А иногда и вовсе не спала,
Но каждый день назло дождям и бедам
Была непринужденно весела.
Не каждый мог ее погладить шерстку,
Иной, кто часом мимо проходил,
Трепал за ушко, но мечтала кошка,
Чтоб кто-то добрый кошку приручил.
Пушистый снег ей волшебством казался,
А шоколад – лекарством от разлук,
К рассвету нежный сон ее касался,
Во сне ей снилась пара теплых рук.
Она от скуки затевала игры,
Но вскоре уставала и от игр -
Так часто под шикарной шкурой тигра
Скрывался кот облезлый, а не тигр.
________________
Мерцает светом лунная дорожка,
Чуть слышен звук шагов ее в ночи…
Однажды навсегда уходит кошка,
Которую не смог ты приручить...
М. Шершнёва
************************************
Шиншилловая грусть...
Уютная кофейня… Дым сигар
Шиншиллово укутывает плечи,
Элитное пятно Пино Нуар
На скатерти краснеет. И щебечет
За окнами насмешливый Монмартр,
Улыбками и жизнью раздражая.
Гарсону ты заказывала яд,
А он несёт матэ. Уже седьмая
Попытка освежить бокал вина,
Не тронутый помадой и руками…
Нужна ли ты?.. важна ли ты?.. верна
Сама себе?.. И разум одурманив,
Законы пресловутых комильфо
Ты вычеркнешь… Прикинешься безликой…
Серебряная ложечка фарфор
Растрогала до радостного крика,
А после – замолчала… Тишиной
Описок в этом сердце не исправить…
И боль увековечивать тоской –
Жестокое, но главное из правил
Той грусти, что не вылечить никак,
С которой остаётся только верить
В спасительный ленивый полумрак
Уютной, но безжизненной кофейни…
С. Косинов
***************************************
Хочу понять, за что в ответе я,
Ищу опору взгляду.
Незыблемы законы бытия
И все идет к распаду
И увядает звук, и рушатся мосты,
И трескается фреска,
И проступают скулы вечной немоты
Невнятно и не резко.
Разуверяю, что вращение миров
Бессмысленно и зыбко.
Каких нам только не сулит даров
Джокондова улыбка
Когда б ни в уголках ее медовых глаз
Бессмертие то где ты
Но ускользает из ладони
всякий раз
Соломинка ответа
Равны в неведении и я, и древний грек
И реющая птица.
И через день, и через год, и через век
Все снова повторится
Лишь небо черное сойдясь над головой
Застынет не мигая,
Да бледный след моей орбиты круговой
Пересечет другая.
М. Карпачев
**********************************
Точка срыва
У каждого из нас есть грань терпенья,
Когда непонимания стена
Вонзает в сердце острый нож сомненья:
А та ли жизнь тебе нужна была.
У каждого из нас есть точка срыва,
Когда становится на сердце тяжело,
Когда нам кажется, что падаем с обрыва,
И жизнь становится как черное пятно.
У каждого из нас есть луч надежды,
Что кто-то очень близкий и родной
Не даст тебе упасть в пучину бездны
И скажет: ты не бойся, я с тобой!
А. Веденеева
*****************************
Кто-то где-то ждет кого-то
И надеется на встречу,
Только грустно от чего-то,
И зима как будто вечна.
А для счастья мало надо,
Но других не замечая,
Люди все спешат куда-то,
Как одна большая стая.
И в потоке дел банальных
Мы о чувствах забываем.
Мы всё время ищем крайних,
А своей вины не знаем.
Люди верить разучились,
Души спрятав за вуалью.
Что же все-таки случилось?
Все молчат, но каждый знает.
Кто-то где-то ждет кого-то,
Верит, что случится встреча,
Только грустно от чего-то,
И зима как будто вечна...
(с) AURORA
******************************
Она вообще немного странная...
Такая необычная и пряная...
На вид безумно нежная...
И далеко не безмятежная...
Она любить умеет сильно...
Не держит никого насильно...
Её мечты не связаны с деньгами...
Она с такими идёт разными путями...
Она не любит пафос и ничтожность...
Несправедливость, ложь и гордость...
И презирает меркантильных сук...
Которых пруд пруди вокруг...
Ей так плевать, о чем вы говорите за спиной...
Любить её не обязательно толпой..
И нравиться она не будет вам стараться...
И, если вы ушли, не станет возвращаться...
С ней трудно.. невозможно... нереально...
Она смеяться может, а потом заплакать моментально..
Любить и очень долго ждать...
Но не дождавшись, разлюбить, минут за пять...
Она все время чем-то не довольна...
И может не специально, сделать очень больно...
Так импульсивна, так принципиальна...
И Боже мой, безумно сексуальна...
За что её любить,зачем она нужна?
Когда так непонятна и сложна...
Взглянув в её глаза, ты все поймешь..
А прикоснувшись к её сердцу, не уйдёшь...
Н. Ухач
***************************
Таких сжигали на костре...
Таких сжигали на костре...
Но я, как видите, живая...
И в полнолунье на метле
По-прежнему легко летаю...
Таких всегда все гнали прочь...
Но снова открывали двери...
Я переменчива, как ночь...
Мне правильно никто не верит...
В мои глаза ты не смотри
Они лишают сна, покоя...
Но если заглянул - гори,
Влекомый страстью неземною...
Мои оковы - чистый шелк...
Но разорвать никто не в силах...
Ты слишком близко подошел...
Как зря ты это сделал, милый...
Но как-то все пошло не так.
И ты не поддаешься чарам...
Ты, милый, часом, не ведьмак?
Горишь в груди моей пожаром...
Нам вечно быть с тобой в борьбе.
Сжигаю - ты морозишь вьюгой.
Я льдом - ты снова весь в огне.
Нам вечно покорять друг друга...
Таких сжигали на костре...
Но я осталась невредимой...
И лишь в любви своей к тебе
Бываю часто уязвимой...
Т. Геката
***************************************
Ты- женщина!Ты можешь всё!
Прожить,как кошка девять жизней.
И сделать вид,что всё равно,
Что о тебе твердят, что мыслят.
Ты-женщина! Ты-божество!
Которое беречь не могут,
Как раскалённое клеймо,
Молчишь опущенная в воду...
Ты сильная, как сто ветров,
В тебе вулкана живёт сила.
Ты просишь счастье у Богов,
Когда оно проходит мимо.
Ты-женщина! И пусть смешно,
Поверь,что ты непобедима.
Построишь всё из ничего.
Прекрасная,земная Дива!
Ты-женщина!Свою любовь,
Проносишь через все преграды.
Уронишь и поднимешь вновь,
Воздвигнув прочную ограду.
Ты-женщина!И ты звезда!
Которая всю жизнь сияет.
Ты не угаснешь никогда,
Сам Бог тебя оберегает.
Ты-женщина! Но не судьба.
И предсказать тебя не можно.
Ты один раз! Ты навсегда!
Хотя понять тебя так сложно.
Красивее, ты всех красот,
Пройдя сквозь слёзы, униженье...
Закрыв глаза идёшь вперёд.
Прощая, гордо ждёшь прощенье!
Р. Корман
*****************************
Прими меня такой, как есть,
С моей натурой непокорной,
Чуть взбалмошной и чуть задорной,
Прими меня такой, как есть!
Прими упрямой и смешной,
Прими кокеткой и задирой,
Прими меня не как кумира,
А как глоток воды живой.
Прими и тут же примирись,
Что мне не стать пушистой кошкой,
Ко мне привыкнешь понемножку…
(Я всё же - из кошачьих – рысь!).
Прими и сложной, и простой,
Прими, как уголёк, горячей,
Прими от чувств почти незрячей,
След в след идущей за тобой.
Да, мне не близок вид святош,
Но вера в сердце угнездилась,
И есть во мне такая сила,
Что ты со мной не пропадёшь!
Поверишь в верность и любовь,
Увидишь нежность и заботу,
А впрочем, любят не за что-то,-
За жар в крови - природы зов.
Прими меня такой, как есть,
Да, знаю,- я не безупречна,
Но я – твоя Судьба навечно,
Прими меня такой, как есть!
Л. Кремерайте
***************************************
Что тебе рассказать, человек, наверху сидящий?
Я жива до сих пор, и мой «мир» ещё не пропащий.
Я одна из тысячи душ, заключённых в тело,
Что до дикого хруста костей проверяешь смело.
Ты же любишь со мной играть в салки, в тир, и в шарады,
А потом врачевать мне раны при свете лампады,
Вытирать нежно слёзы со щёк и шептать мне: «Детка,
Подожди ещё несколько лет, убежишь из клетки.»
Что тебе говорить, не знаю, мой «доктор» Великий,
Видишь ВСЁ, но ты адски слепой, глухой и безликий!
Милосерден – по мере сил дал каждому ниши,
А сейчас помолчи……Я истошно живая, слышишь!
......
Крик души, что измучил слепой, глухой и безликий,
Как же надо любить, чтобы верить, что он - Великий...
(с)
********************************
Когда в тебе клеймят и женщину, и мать -
За миг, один лишь миг, украденный у счастья,
Безмолвствуя, храни покой бесстрастья, -
Умей молчать!
И если радостей короткой будет нить
И твой кумир тебя осудит скоро
На гнет тоски, и горя, и позора, -
Умей любить!
И если на тебе избрания печать,
Но суждено тебе влачить ярмо рабыни,
Неси свой крест с величием богини, -
Умей страдать!
М. Лохвицкая
--------------------
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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11.01.2014, 00:33
Сообщение #193
|
Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
|
Берегите тех, кто верен...
Преданность и верность не исчезли...
Просто,всем не по карману-не товар....
Берегите тех,кто верен Вам,ведь сегодня это словно дар.
Когда с тобой, тот, кто тобою дышит.
И будет рядом не за "начинку", что в карманах, слышишь.
Он за улыбку лишь твою промолвит тихо-тихо...
"Огромное тебе спасибо...За то,что ты со мною,здесь..."
И если вдруг ты заболеешь, за ночь глаз своих он не сомкнет.
Ему не нужен блеск бриллианта в сто карат.
Он блеску глаз твоих безумно будет рад...
Берегите тех,кто верен Вам,ведь сегодня это словно дар.
Когда с тобой, тот, кто тобою дышит.
И будет рядом не за "начинку", что в карманах, слышишь.
Он от улыбки лишь твоей сойдет с ума...
К. Горская
………………
Я свяжу тебе жизнь
Я свяжу тебе жизнь
Из пушистых мохеровых ниток.
Я свяжу тебе жизнь,
Не солгу ни единой петли.
Я свяжу тебе жизнь,
Где узором по полю молитвы-
Пожелания счастья
В лучах настоящей любви.
Я свяжу тебе жизнь
Из веселой меланжевой пряжи.
Я свяжу тебе жизнь
И потом от души подарю.
Где я нитки беру?
Никому никогда не признаюсь:
Чтоб связать тебе жизнь,
Я тайком распускаю свою.
В.Беляева
……………
Как все необычайно просто кончилось,
Мне очень жаль, что падала звезда,
Мне очень жаль - желанье не исполнилось,
Мне очень жаль. Прощаюсь навсегда.
Мне очень жаль, что так боялся правды ты,
Как будто знал - разлук не миновать...
Мне очень жаль, что грешницей неправедной
Я ухожу. Дай Бог тебе понять
Все то, о чем ночами злыми, вьюжными
Я думала, подушку теребя,
За всеми разговорами ненужными
Я все ждала,
ждала,
ждала тебя!
Мне очень жаль, что не хватило мужества
Быть сильной, а не слабой пред тобой,
Мне плохо. И земля уже не кружится,
И никому я не нужна такой.
Мне очень жаль, что глупо так поверила,
А ты... ты все продумал наперед,
Мне очень жаль, что отпирала двери я,
Мне очень жаль!.. Но это все пройдет
И с новой - сероглазой, кареглазою -
Будь счастлив ты! (Я не привыкла лгать),
Зачем я это все сейчас рассказываю?
Не дай ЕЙ Бог такого испытать.
Е. Забродина
…………
... А ноги прочь... в асфальтовую вату,
Где гроздь огней манИт... прозрачным светом,
И горький шепот... "я не виновата...,
Но только... ты не торопись с ответом..."
Мое "прости" страданья не уменьшит,
И боль внутри взорвется "хиросимой",
Примкнув к плеяде обманувших женщин,
Прошу прощенья у тебя, любимый...
Так бьется жилка у виска - аж жутко...
Ты щеку вытри...видно, сок черешни...
Я просто постою еще минутку...
Еще одну... потом уйду, конечно...
Я никогда покой твой не нарушу...
Теплее одевайся, скоро осень...
Не обогреть растерзанную душу...
ПРОСТИ!!!!
...я знаю - о таком не просят.
Е. Забродина
…
Простите мне усталые глаза
И жалкое подобие улыбки,
Простите мне, что первая гроза -
Не духовой оркестр, а всхлипы скрипки.
Простите мне, что не честней других,
Что не стыжусь дорожных откровений,
Простите мне намерений благих
Спад. И порочность сновидений.
Простите мне моих друзей вину,
Простите мне ночь, стоившую много.
Простите, что не видела войну.
И не рожала. И не верю в Бога.
Простите мне, что научилась лгать,
А вот прощать, увы, не научилась,
Простите мне, что не спешу пенять
На Божью милость и небожью милость.
Простите мне и маску, и игру
(Особенно по "красным" датам),
Простите мне, что на своем пиру
Я чувствую себя же виноватой
За нежеланье роли поменять...
Вот дура: за упрямство и расплата!
О, это просто - привыкать терять...
О, это буднично - считать утраты...
Простите мне, что жизнь порой страшна
До стонов сквозь отборные проклятья...
... Простите мне, что часто я одна
Стою пред зеркалами в белом платье.
Е. Забродина
…………….
Не могу я с тобой разговаривать,
Подавлять раздражение мысленно...
В сотый раз эту кашу заваривать
Всё же стало наверно бессмысленно...
Тихих слёз твоих шорох пугающий
В моё сердце иглою вонзается..
Мне так жаль тебя, только пока ещё
Жалость вместо любви не считается...
Все слова мои кажутся грязными,
А твои, как из книжек - бумажными..
Языками общаемся разными,
Друг для друга чужими, неважными...
Это просто я тряпка безвольная...
Мне б уйти... Ничего не оспаривать...
Только я, тяжело ли и больно ли,
Всё пытаюсь с тобой разговаривать....
..........
Где-то ходит он,
Где-то ждет,
Где-то знает,
Что Вы есть на свете!
Он когда-нибудь Вас найдет,
Только бойтесь другого встретить...
Тот, другой, может быть похож
И походкою, и плечами,
И без меда он в душу вхож...
Только лучше б Вы с ним не встречались!
С нелюбимым столь тяжко жить,
И столь стыдно кричать "спасите",
Так к чему судьбу торопить?
Лучше ждите, пожалуйста, ждите!
Ваше сердце сейчас как лед?
Но, верьте, есть чудеса на свете!
Он, Вы слышите? - Вас найдет!..
...Только бойтесь другого встретить.
Е. Забродина,
…………
Не вини меня, не вини.
Дождик тихо заморосил,
Не гони меня, не гони,
Я и так на исходе сил.
Не моли меня, не моли,
Что могу я тебе сказать?
Не зови меня, не зови -
Разве время двигалось вспять?
Не брани меня, не брани,
Будь поласковей хоть напоказ...
... Извини меня, извини,
Я, конечно... уйду сейчас.
Е. Забродина
.......................
А что мы скажем Богу на суде?
Когда он призовет нас, грешных.
За всё, что совершили на земле,
Придется отвечать, конечно.
За грубость, что лилась из нас рекой,
За дерзость, не имеющей границы.
За то, что не давали на покой
Прилечь родителям - а заставляли их трудиться...
За сквернословие своё последует расплата,
И за обиды, что в себе держали
На бедных, или на богатых,
В неисполнение заветов на скрижалях.
За слово, сказанное в гневе,
За твердость каменных сердец,
За прелесть, вжившуюся в теле,
За непокаянный конец.
За всё держать нам всем ответы,
Но коль живем мы на земле,
Пора задуматься над этим:
Что скажем Богу на суде?
……………
А вы забудьте - и станет легче...
А вы простите - и будет праздник...
Не огорчит вас недобрость речи
Людей случайных, плохих и разных.
А вы желайте - и вам удастся...
И повторяйте, и возродится...
Не поскупитесь - и вам воздастся...
И вам вернётся, и наградится.
А вы поверьте - и будут верить...
Начните сами - кругом начнётся...
А вы откройте влеченью двери.
А вы ЛЮБИТЕ! - и вам зачтётся...
……
«ВОЗВРАЩЕНИЕ АНГЕЛА»
Он прилетит к тебе рейсами поздними,
Время, когда небо дышит лишь звездами,
Губы согреет губами влюбленными,
Нежно посмотрит глазами зелеными.
Голосом тихим, как ветры осенние,
Мыслям твоим он подарит спасение.
В сердце вернет все мечты и желания,
Самые ранние, самые тайные!
Крепко обнимет тебя между прочим,
Просто за то, что ты есть этой ночью.
Крылья свои он положит на полку,
Просто от них без тебя мало толку.
Скажет, что ты - в жизни самое важное,
Все остальное - лишь замки бумажные,
Что догорают в замерзшем раю…
Тихо прошепчет лишь слово "Люблю"…
Крепко обнимет тебя между прочим,
Просто за то, что ты есть этой ночью.
Крылья свои он положит на полку,
Просто от них без тебя мало толку.
Будешь всю ночь с ним гулять в облаках,
Робко тонуть в его сильных руках.
Он прочитает все мысли твои…
Ангел-хранитель, Хранитель Любви...
Крепко обнимет тебя...
Крепко обнимет тебя между прочим,
Просто за то, что ты есть этой ночью.
Крылья свои он положит на полку,
Просто от них без тебя мало толку.
………….
Я звала тебя, так звала
Ты не слышал, не знал, не верил,
Сотни лет я тебя ждала
У холодной железной двери
Ты не знал. Только слезы из глаз
Все стекали как черные реки
И горели. И в первый раз
Я почти задохнулась в крике
Облака, я цеплялась за них
Я бежала вперед по снегу
И кричала я что-то в небо
Пока голос совсем не стих.
И сбиваясь с пути порой
На холодной земле лежала
Только снова шла за тобой
Только снова тебя искала
И по тонкому льду скользя
Снова падала и поднималась
Если сил уже не оставалось
Я шептала "нельзя, нельзя"
Я бежала не свет звезды
А куда я бегу не знала
Я сожгла за собой мосты
Но тебе показалось - мало...
Окруженная ветра кольцом
Вдруг настигла тебя у края
Ты руками закрыл лицо
Словно видеть меня не желая
И тогда, умирая от боли
Я в крови опустилась на снег
ПОСМОТРИ, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ СО МНОЮ
МОЙ ЛЮБИМЫЙ, РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК.........
…………
Открой мне дверь.. Я вещи собрала…
И вот стою у низкого порога…
Ты смотришь так внимательно и строго…
А я молчу.. Такие вот дела….
Ты думаешь, что я ещё вернусь…
Что буду биться словно в окна птицей…
И будут стынуть слёзы на ресницах…
Ты в этом так уверен… Ну и пусть…
Ты говоришь, что так не может быть…
Что не на данных жизненных этапах
Родные руки, голос взгляд и запах…
Вот так вот можно взять и позабыть…
Открой мне дверь… Уже не надо слов…
Прости. Что так нелепо.. так нежданно…
Без надоевших слез, обид, обманов…
Пусти меня… и отпусти любовь…
Ну что сказать? Прощай или пока?
Я ухожу, родное покидая…
Что будет дальше, я пока не знаю…
Но будет лучше так наверняка…
Открой мне дверь…
.........................
А я хочу спокойствия и счастья
Мне хочется избавиться от боли,
От ноющей... И обрести покой...
...Гуляет чистый ветер в чистом поле,
Свободный, молодой и разбитной...
Мне хочется избавиться от слез,
От слез, перерастающих в рыданья...
... Смотри, как нынче утро первозданно,
А ночь была полна и звезд, и грез...
Мне хочется избавиться от ссор,
От ссор, несущих лишь раздор великий...
...А где-то нежно шепчет тихий бор
И луг зеленый, полный земляники
Мне хочется избавиться от лжи,
Она обоим нам подчас мешает...
... Скажи, ты видел, как колосья ржи
Под желтым солнцем от блаженства тают?
Мне хочется избавиться от страсти,
Она меня уже сожгла дотла...
... А хочу спокойствия и счастья,
И верности, и твоего тепла...
Е. Забродина
.........................
Прощаю всех, кого простить нельзя
Кто клеветой мостил мои дороги.
Господь учил: “Не будьте к близким строги.
Вас все равно всех помирит земля”.
Прощаю тех, кто добрые слова
Мне говорил, не веря в них нисколько.
И все-таки, как ни было мне горько,
Доверчивость моя была права.
Прощаю всех я, кто желал мне зла.
Но местью душу я свою не тешил.
Поскольку в битвах тоже не безгрешен.
Кого-то и моя нашла стрела.
А. Дементьев
--------------------
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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15.01.2014, 19:54
Сообщение #194
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Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
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Нам кажется, завтра мы будем прилежней
И лучше, полезней, добрей.
Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны,
Ведь завтра мы будем мудрей.
Мы завтра проведаем старого друга,
И завтра напишем родным.
И завтра кому-то окажем услугу
Не только своим, но чужим.
Мы завтра друг друга простим без упреков,
И завтра друг друга поймем,
И завтра весь опыт духовных уроков
Применим и в жизнь проведем!
Мы завтра покаемся в жизни бесплодной
В последнем, предсмертном бреду.
Оденем раздетых, накормим голодных,
Разделим чужую нужду.
Мы завтра поймем, что такое спасенье,
И завтра пойдем за Христом.
И завтра преклоним пред Богом колени,
Не ныне. А завтра, потом…
Так в планах на завтра, что скрыто в тумане
За годом уносится год…
А что, если завтра возьмет и обманет?
Что, если совсем не придет?
В. Кушнир
--------------------
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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18.01.2014, 01:24
Сообщение #195
|
Старожил
Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2174
Регистрация: 17-February 12
Из: временно оккупированный Крым
Пользователь №: 31365
|
НЕСРАВНЕННАЯ
……Тоской и сомнением сердце не мучай,
Завистливый взгляд на других не бросай.
Считай себя самой красивой и лучшей,
А тем, кто не верит, с улыбкой прощай.
Плыви, словно ветер, уверенно, смело.
Худая ли, полная ты – не беда.
Люби свою душу, люби своё тело –
И будешь любима другими всегда!
Гляди свысока на любую обиду
На пользу себе, а бестактным во вред.
Во взгляде твоём должен каждый увидеть:
Таких, как ты, в мире нигде больше нет.
Не стоит в себе, как на складе, копаться,
Искать в комплиментах дежурную лесть.
Но помни: для жизни нет большего счастья,
Чем то, что ты в ней, несравненная, есть.
Да, годы бегут. Всё же нету причины
Не видеть в себе красоту и успех.
И пусть к тебе тянутся те лишь мужчины,
Которые знают, что ты лучше всех!
В. Федорченко
--------------------
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"
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