



Старожил





Группа: Опытные пользователи

Сообщений: 2174

Регистрация: 17-February 12

Из: временно оккупированный Крым

Пользователь №: 31365



СтарожилГруппа:Сообщений: 2174Регистрация: 17-February 12Из: временно оккупированный КрымПользователь №: 31365







Смотрели, как танцует в парке дождь…

Один сказал, что дождь – сердечный лекарь,

Другой, что дождь – вода, а чувства – ложь…



Потом нежданно солнце заискрилось,

Как будто у небес своя игра…

Один сказал, что это Божья милость,

Другой сказал: «Замучила жара»



А мимо них прохожие спешили,

Мелькали, исчезая, кто куда…

Один сказал: «Какие люди злые…»

Другой спросил «А вдруг у них беда?»



А в парке на земле лежал мужчина…

Смотрели люди, косо, и ворча…

Один сказал: «Напился, как скотина»

Другой: «А вдруг инфаркт? Скорей врача…»



По парку шли влюблённые, казалось,

Что ловят каждый взгляд друг друга, вдох…

Один сказал: «Уж лучше б не влюблялась…»

Другой сказал: «Счастливые… Дай Бог…»



И вот уже у входа магазина,

Застыл один от этой красоты…

Другой сказал «Немытая витрина…»,

А первый… любовался на цветы…



А дома… «Посмотри…», - она сказала,

С восторгом, у раскрытого окна…

А он ответил: «Рама старой стала…»

Она ему: «Да нет же, там луна!!!»



Один ворчал на всех вокруг полвека,

Другой любил весь мир… за солнца свет.

Два абсолютно разных человека

Живут в одной квартире много лет…



И. Самарина-Лабиринт



***********************

Подари мне на Новый Год

Бесконечную веру в нас…

В то, что даже в плену забот

Будет литься тепло из глаз…

Веру в то, что для нас с тобой

Не окажется пыткой быт…

В то, что буду твоей судьбой,

А не поводом для обид…



Подари мне на Новый Год

То, чего не купить вовек…

Знаешь, жизнь, как цветочный мёд,

Если любящий человек

Обнимает, когда рассвет

Освещает снежинок слёт…

Просто главный любви секрет –

Отдавать и любить за всё…



Подари мне на Новый Год

Не машину и не кольцо,

А надежду, что боль пройдёт…

Спрячь в ладони моё лицо…

Мне не страшно закрыть глаза

И уснуть на плече твоём…

Я не против, я только «ЗА!»

Счастье – это когда вдвоём…



Подари мне на Новый Год

Самый нежный любимый взгляд.

Без него этот мир – лишь лёд…

Я давно не смотрю назад…

Настоящее – это ты…

Все желанья, мечты не в счёт…

Мне хватает одной мечты –

Быть с тобой каждый Новый Год…





И. Самарина-Лабиринт



***************************************

Самый главный пост – не есть друг друга…

Только соблюдается с трудом…

От того теплей бывает вьюга,

Чем с людьми родными общий дом…

От еды отказ – благое дело…

Только от злобливости отказ

Вылечит не только душу с телом,

Но ещё добру дорогу даст…



Нужно отказаться от обиды

И от равнодушия навек,

Чем формальный пост лишь внешним видом,

А внутри пропащий человек…

Главное в себе не потеряться,

Заблудившись в мыслях как в лесу…

Вряд ли нам удастся исцеляться,

Исключив вино и колбасу,



Но оставив в мыслях беспорядок,

Пустоту в душе и гнев в сердцах…

Лучше вкус любимых шоколадок,

Радость незнакомого лица…

Главное, уметь делиться счастьем,

Радоваться свету глаз чужих…

И не быть рабом карьеры, власти…

Главный пост – добро сердец живых…



Можно «объедаться» наслажденьем,

Пресыщаясь жизнью, как едой…

И тогда придёт души затменье

И она окажется пустой…

Не беда, когда с деньгами туго,

Если настоящая семья…

Самый главный пост – не есть друг друга

И любить не только букву «Я»…





И. Самарина-Лабиринт



**********************************

Взмах ресниц и мечтаний полёт…

Каждый день – эстафета сначала…

А она непрерывно шептала:

«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»



Сердце в кровь – о предательства лёд…

И судьба душу болью кромсает,

Но с улыбкой она повторяет:

«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»



Слёзы кофе прохладным запьёт,

Утром спрячется под одеяло,

Скажет вслух, хоть безмерно устала:

«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»



Спотыкаясь, шагала вперёд…

Разбивая о подлость колени…

Только слышалось тихое пенье:

«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»



Капля дёгтя испортила мёд…

Капля лжи – и на сердце противно…

А она говорила наивно:

«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»



Жизнь одна, здесь страданья не в счёт…

От её красоты застывали,

За спиной у неё повторяли:

«Ей везёт, ей чертовски везёт…»





И. Самарина-Лабиринт



***************************************

Сильная женщина тоже мечтает порой

Слёзы не сдерживать, чтобы бежали рекой…

Нудных поклонников лихо смахнуть с каблука.

Просто мужчина не встретился сильный пока…



Сильная женщина – нежный ранимый цветок…

Холод снаружи, а в сердце – слезинок поток…

Слабый мужчина боится её как огня…

Надпись как-будто на ней: «Не любите меня…»



Сильную женщину жалостью не покорить…

Да и за деньги её невозможно купить…

Тянет весь мир на себе и скрывает она,

Как ей любовь и забота с поддержкой нужна…



Сильную женщину часто ревнуют мужья…

Просто под маской орла не узнать воробья…

Он же завидовать будет полёту её…

Ревность – то комплекс у слабых, а чувства – враньё…



Только однажды, случайно, забыв о делах,

Сильный мужчина заметит слабинку в глазах…

Встретив тот взгляд, он не сможет её не любить…

Женщине нужно всего лишь любимою быть…





И. Самарина-Лабиринт



***************************************

Пойду, схожу за счастьем на базар,

А после в супермаркет, за удачей…

И что с того, что это не товар…

Я попрошу ещё любви - на сдачу…



И взвесьте мне, пожалуйста, грамм сто,

Той совести, что с краю, полкой ниже…

Просрочена? Ну, ладно я потом,

Куплю в другом ларьке… А вижу-вижу:



По акции есть скидка для меня.

Давайте доброты, насколько хватит…

А есть у вас от злых людей броня?

Что-что? На это деньги жалко тратить?



А средство есть от жалости у вас?

Микстура от тоски, сироп от скуки?

Продайте мне ещё вот этот шанс…

И крепкую настойку от разлуки…



Уюта мне семейного - мешок,

Чтоб высший сорт, другого, мне не надо…

И красоты вон той, с пометкой «ШОК»,

Таблетки от неискреннего взгляда…



А дружбу как, поштучно иль навес,

Сегодня вы, любезно, продаёте?

Нет, не куплю, а просто – интерес,

Зачем так жить, и есть ли смысл в расчёте?



Ещё здоровья близким прикуплю

И буду им дарить на Дни Рожденья…

В продаже – зависть? Зависть не люблю.

Продайте лучше пол кило терпенья…



Доверия не нужно… В прошлый раз

Купила оптом, мне надолго хватит…

Продайте все запасы слёз из глаз,

Моя судьба вам, с радостью, заплатит…



Зачем? А чтоб не плакала душа

У тех людей, в которых много света…

Ведь жизнь тогда, добра и хороша,

Когда у вас в продаже боли нету…



Нет, счастья на базаре не купить…

Но если мы научимся делиться

Тем самым счастьем и любовь дарить,

То всё плохое просто испарится…



И. Самарина-Лабиринт



***************************************

«Сама виновата!», - кричали холодные взгляды…

А ей, как когда-то, уже их поддержки не надо…

Она улыбалась и шла сквозь бетонные стены…

Слабее её оказались стальные проблемы…



Она не сломалась, как кто-то, злословя, пророчил

И слёзы уже не лила с наступлением ночи…

Она понимала, что слабости жизнь не прощает…

Она не умела ползти, потому и взлетает…



А те, что, не медля, ей в спину когда-то стреляли,

Теперь за успехом её, задыхаясь, бежали…

Как будто совсем не её лицемерием били…

На фразу «Ведь мы же друзья!» эхо молвило: «Были…»



Не стоит искать в чьём-то горе вины и подвоха…

Доверчивость – это не глупо и вовсе не плохо…

Она благодарна врагам, ей урок помогает…

Ведь в спину толчок – шаг вперёд совершить заставляет…



Она научилась ценить каждый луч на рассвете,

А рядом любимый мужчина, чудесные дети…

К ней счастье вернулось, как вечером солнце к закату,

А звёзды с улыбкою шепчут: «Сама виновата…»





И. Самарина-Лабиринт



**************************************

Спасибо, Господи, помилуй, и прости,

За то что я почти сдалась на полпути,

За то что складывала крылья на лету,

Почти предав свою заветную мечту…



За то что верила прогнозам, а не снам,

Что расставляла в сердце чувства по местам,

И задыхалась от обиды в злую ночь,

Когда могла другим хоть чем-нибудь помочь…



За то что пропасти у края не боясь,

Летела вверх, а под ногами злилась грязь…

За то что призрачные сплетни обо мне

Тонули словно мухи жалкие в вине…



За то что вёл меня за руку как слепца

И вытирал слезинки жгучие с лица…

За то что громко о добре не говорил,

Но им делился и за всё людей любил…



За то что душу сделал лучше и светлей,

Когда доверил мне рождение детей…

За то что ты достойных мне врагов послал,

А пред бедой смертельной стенкою стоял…



Прости, что я разочарована была

В прекрасном мире, где приюта не нашла…

Не замечала солнца тёплого лучей

И не боялась хладнокровных палачей…



Прости за то что разуверилась почти

В любви и счастье, не пытаясь к ним идти…

Но только голос твой шептал ночами: «Верь…

И от людей не запирай к сердечку дверь…»



Я прихожу к тебе с молитвою опять

Чтоб всех чертей из мира этого прогнать…

За то что можешь не одну меня спасти,

Спасибо, Господи! Помилуй и прости…





И. Самарина-Лабиринт



************************************

Смотрел малыш на папу так влюблённо

И крепко-крепко за руку держал.

Звучал счастливый смех волшебным звоном

И папа будто в детство вновь попал…



Они играли вместе на площадке,

Крутилась беззаботно карусель…

А дома мама ждёт и всё в порядке.

Там мишки, зайки, тёплая постель…



Малыш за шею папу обнимает…

Душа к душе любовь рекой течёт.

Уже сердечко маленькое знает,

Как здорово, что папа с ним живёт…



А рядышком с игрушечной коляской

Играла чья-то девочка одна…

Недетскую печаль скрывали глазки,

Ведь детская душа без слов видна…



Спросил отец кудрявого мальчишки:

«Малышка, что за слёзки мне видны?»



«Мне мама перед сном читает книжки,

А папа не приходит даже в сны…

Я вечерами мамочку жалею,

Она, бедняжка, очень устаёт.

А с папой нам бы было веселее,

Но он другую дочку с тётей ждёт…»,



Когда малышка это всё сказала,

Похолодел от слов чужой отец…

Мужское сердце искренне шептало:

«Не разбивайте маленьких сердец!»



Не оставляйте дочку или сына,

Вам не вернуть потом ушедших дней.

Я верю, настоящие мужчины

Свободу любят МЕНЬШЕ, чем детей!





И. Самарина-Лабиринт



***********************************

Мам, отведи меня в детство,

Там, где мы за руки вновь…

Где за стеной, по соседству,

Вера жила и любовь…



Где кучерявое небо

В локонах из облаков…

Мир там обманчивым не был…

Не было зла и врагов…



Мама, я там позабыла

Милые сердцу мечты…

Я справедливость любила,

Небо, людей, и цветы…



Мама, мне так не хватает

В час неизбежной тоски

Сердца, что всё понимает,

И теплоты от руки…



В детстве всё быстро решалось…

Мама бежала на плач…

Я через миг улыбалась…

Время промчалось, как вскачь…



Стало теперь по-другому…

Слёзы скрываю, молчу…

Где та тропиночка к дому?

Мама, я в детство хочу…



Верить в людей, улыбаться,

Страшных предательств не ждать.

С близкими не расставаться

И не бояться летать…



Мама, стираются грани…

Счастливы только на вид…

Мы остаёмся в капкане

Сложенных в душу обид…



Но от обид не согреться.

Стало ещё холодней…

Мам, отведи меня в детство,

В мир добродушных людей…





И. Самарина-Лабиринт

**********************************



Для женщины дороже всех мужчин –

На этот свет рождённый ею сын…

И все молитвы Богу об одном,

Чтоб вёл дитя проверенным путём…



Сначала первый крик и мир застыл,

Когда малыш глазами говорил:

«Спасибо, мама, что меня ждала

И в этот мир с любовью привела…»



Потом улыбка, зубик, первый шаг…

Болезни подступали близко так,

Но мамина любовь беды сильней…

Шептало сердце: «Только не болей!»



А после слёзы радости из глаз…

Успехи в детском саде… Первый класс…

Но он для мамы тот же карапуз,

Хотя уже закончил третий курс…



Мужчина самый лучший, спору нет,

Который говорит: «Мамуль, привет,

А знаешь, у меня родится дочь,

Красивая, как бабушка, точь-в-точь…»



Я все преграды, трудности стерплю,

Лишь об одном у Бога я молю,

Чтоб дети не болели никогда,

Чтоб им судьба не нанесла вреда…



Мужчины боль умеют причинять,

Но сыну ведь не нужно объяснять,

Что женщины любимей в мире нет,

Чем та, что родила его на свет…





И. Самарина-Лабиринт



********************************

Она, наверно, плакала от боли,

Не раз, не два, забыв про силу воли…

Диагноз свой, узнав, не удивилась…

Она давно смиряться научилась…



Всё как у всех… Дела, семья, заботы…

Улыбка каплю грустная на фото.

Усталость, передышки и проблемы…

Она была такая, как и все мы…



Но лишь одно отличие имела…

Её болезнь съедала душу с телом…

Она её почти не замечала,

Ведь знала, не начнётся жизнь сначала…



Она смирилась с мыслью, что однажды

Останется лишь памятью бумажной

На вырезках газет и на портретах,

И в цифровом формате интернета…



За приступом приходит облегченье…

Она ценила каждое мгновенье…

Всю жизнь семье и близким посвятила…

Она людей прощала и любила…



А иногда холодными ночами

Она рыдала жгучими слезами,

Что не с кем ей бедою поделиться…

Больней – от равнодушия на лицах…



Болезнь, как зверь, голодный нападала,

Насытившись, на время отступала…

Она терпела боль, куда ей деться?

Разбить родным она не смела сердце…



И вот однажды, пережив волненье,

Не дописав своё стихотворенье,

Она ушла так тихо и не слышно…

Она всегда себя считала лишней…



Порою равнодушие людское

Течёт неудержимою рекою…

В руке зажат листок, а в нём лишь строчка:

«За всё благодарю… Люблю…» И точка.





И. Самарина-Лабиринт



*********************************

Сейчас мне всего лишь годик

И я заболел немного…

По комнате мама ходит

И просит о чём-то Бога…

Я вижу, как плачет мама…

Её так легко обидеть.

Я буду здоровым самым,

Чтоб слёзы её не видеть…



Мне десять… Подрался в школе.

Синяк… В дневнике – не очень…

Я маме съязвил фривольно,

Что я ведь пацан, не дочка…

И вижу, как плачет мама,

Волнуясь опять за сына…

Я буду достойным самым…

Я должен расти мужчиной…



Я вырос и мне пятнадцать…

Гулять не пускают снова.

А мне-то пора влюбляться,

Но мама со мной сурова…

Я вижу, как плачет мама,

Увидев мой блог в инете…

Я буду культурным самым,

Чтоб слёзы не видеть эти…



Мне двадцать… Женюсь, ребята!

Невеста с татуировкой…

Ну, мам, не суди предвзято…

Ей тоже уже неловко…

Я вижу, как плачет мама,

Невестку обняв, как дочку,

И шепчет: «Будь самой-самой,

Роди для него сыночка!»



Мне сорок… Жена и дети,

А в сердце надежда тлеет…

И солнце так тускло светит,

Ведь мама моя болеет…

Я плачу и шепчет мама,

Увидев слезу мужскую:

«Я буду здоровой самой,

Ведь вами, сынок, дышу я…»





И. Самарина-Лабиринт



*************************************

С чего вы взяли, что счастливая, везучая?

Я просто правдою своей других не мучаю…

С чего вы взяли, что в глазах моря отчаянья…

Моя душа – совсем не ваше достояние…



С чего вы взяли, что всегда везло с мужчинами,

Что не рыдала от обид ночами длинными?

Что не молила о любви прекрасной шёпотом?

А жизнь всегда со мной делилась горьким опытом…



С чего вы взяли, что пришла на всё готовое?

И что за умершей надеждой будет новая?

И что глаза мои блестят не от усталости?

Я просто слишком не люблю слезливой жалости…



С чего вы взяли, что не падала стремительно?

И что всегда была весёлой и общительной?

И что на сердце были раны не глубокими…

Бывает… близкие становятся далёкими…



С чего вы взяли, что немыслимо богатая?

Со мной делились вы бедой, а не зарплатою…

И все советы, что давали мне неискренно,

Душа, конечно, удалит, оставив истину…



И даже если в сердце кома безысходности…

Я улыбнусь, не выдам горькие подробности…

С чего вы взяли, что ценю чужое мнение?

Но пусть сбываются все ваши подозрения…





И. Самарина-Лабиринт



************************************

Я родилась… Красивая палата…

Родители мне дали в жизнь ключи…

И мама прикрывает грудь халатом,

Пока о чём-то шепчутся врачи…

Я у неё здоровая малышка,

А папа маму бросил с животом…

Он молод был, и видно, занят слишком.

Отцом хотел попозже стать… ПОТОМ …



Я выросла довольно симпатичной

И с малых лет умела рисовать…

Но мама мне желала в жизни личной

Счастливою женой банкира стать.

И как не слушать мамины советы…

Забуду о желании своём…

В счастливый брак несчастных два билета…

А где любовь??? Да ну её… ПОТОМ …



И вот уже детишки повзрослели.

Заботы, дом, семейные дела…

Мне сорок лет, а я на самом деле

Как будто бы ещё и не жила…

Не может быть? Но оказалось, может…

В тот день столкнулись в парке зонт с зонтом…

Случайный взгляд мне душу растревожил…

Но я душе ответила: «ПОТОМ …»



Прошли года… На правнуков любуясь,

Развод, раздел имущества забыв,

Лишь об одном жалею и волнуюсь,

Я прожила всю жизнь, не долюбив…

И не дорисовав свои картины,

Родному сердцу не ответив «Да»…

Прошла вся жизнь и только дышит в спину

«ПОТОМ», что превратилось в «Никогда»…



Я знаю, слишком грустно для финала…

Но жизнь одна у каждого из нас…

Чтоб старость вас ПОТОМ не упрекала,

Вы не ПОТОМ живите, а сейчас!





И. Самарина-Лабиринт



************************************

Смотрю я на вас… Сходства есть, но отличия вески…

Щенков вроде любите вы и своих, и соседских…

И дружите тоже, вот только в беде предаёте…

Зачем нехороших людей вы «Собакой» зовёте?



А я вам скажу, человека зовите «Собакой»,

Когда он за вас под прицелом, осознано в драку,

Когда доверяет, хоть мир отвернулся и предал…

Когда принимает и в радости сердцем, и в бедах…



Ну что же вы, люди, опять ошибаетесь глупо…

Вы верите в деньги и любите глянцевых кукол…

Вы ищите правду во лжи, а здоровье в аптеках…

Я даже врага не смогу обозвать «человеком»…



Сижу под дождём… Мой хозяин, породы солидной,

Меня заменил лабрадором… Конечно, обидно…

Но если беда, за него всех порву, обещаю…

Ведь верность в крови у собак, а вот в людях… не знаю?!





И. Самарина-Лабиринт



****************************************

«Скажи, пожалуйста, ну как же ты могла???

Всегда прощала, а теперь вот так ушла,

Оставив нас совсем одних… меня, детей…

Ты так не можешь поступить. Вернись скорей!

Ты что наделала, ведь я тебя любил…

Ну не святой… Гулял ночами, часто пил…

Но ты прощала... Улыбалась нежно вновь

И всё писала про прекрасную любовь…

А твой мобильный всё молчит… ну где же ты?

Ты пыль не вытерла, не полила цветы…

И сыновей не целовала перед сном…

О чём ты думала, когда ушла? О ком?

Ты мне клялась, что в мире нас дороже нет…

Ты знаешь, что сегодня ели на обед

Твои мальчишки? Как признаться должен я,

Что не увидят больше маму сыновья…

Прости меня и разбуди, тебя молю…

Всё это сон. Поверь, я так тебя люблю.

Я обещаю, не заплачешь больше ты.

Я вытру пыль, полью сегодня же цветы…

Я буду самым лучшим мужем и отцом…

Осознаю, высокомерным был глупцом…

Нет, я не верю, что истории конец………..»



Рыдал нал свежею могилою вдовец…



Цените, люди, тех, кого вам Бог даёт…

Обида – дёготь, что навеки портит мёд…

Представьте тех, кого вы любите всерьёз

И станьте автором их счастья, а не слёз…





И. Самарина-Лабиринт



*************************************

Я старомодна… Мне нравятся платья до пяток,

Честь и застенчивость, и медицина без взяток…

Добрые песни, подарки своими руками…

Чувства навек и, конечно, венчание в храме…



Я старомодна, и роль бизнес-вумен мне чужда….

Я выбираю не выгоду… Верную дружбу.

Я не умею судить по объёму валюты…

Небу всегда благодарна за дни и минуты.



Я старомодна, читаю молитвы ночами…

В них я здоровья прошу всем детишкам и маме.

Я не хожу в рестораны и клубы крутые…

Я наблюдаю, как светятся звёзды ночные…



Я старомодна, мне нравятся в поле ромашки…

Верю в любовь, от которой по телу мурашки.

Знаю, что сильный мужчина – не «лживое мачо»…

Слёзы в глазах от эмоций стыдливо не прячу…



Я старомодна… Во мне не найти силикона…

Верить, любить и прощать – выше новых законов…

Мода диктует… Но я от диктовок свободна.

Я безнадёжно счастливая… Я старомодна…





И. Самарина-Лабиринт



*************************************

Простая женская душа...



Мне в душу постучали осторожно

С вопросом: «Извините, можно к вам?»



Подумав, я сказала: «Можно… можно,

Входите, место есть и тут, и там…»



Опять вопрос: «А с чем коробки эти,

Большие, да и внешне не ахти…»



- Несбывшиеся планы в них о лете,

Мечты, надежды…те, что не спасти…



- А вы зачем пожаловали в душу?

Обычно ищут к телу все подход…



- Я ваш покой обидой не нарушу…

А тело без души… оно не в счёт…



- Ну раз уж вы пришли, так оставайтесь

Не до утра, а просто навсегда…

Я полюбила вас, не сомневайтесь…

И вместо «Нет» душа сказала «Да»…



- Но если вы и вправду полюбили,

За что, ответьте, если не секрет?



- В любви вопрос «За что?» совсем не в силе,

Ведь любят ВОПРЕКИ, сойдёт ответ???



- Бываю я несдержанней и резче,

И знаю, что за всё предъявят счёт…



- Используют людей, а любят вещи

Сейчас… А было всё наоборот…



- А если захочу уйти неслышно,

Мне нужно знать, что вас от слёз сберёг…



- Так если стану я однажды лишней,

То значит вы – мой жизненный урок…



Ко мне врывались в душу, дверь ломая,

Осенними признаньями шурша…

Прощаю всех за всё, пока живая

Во мне простая женская душа…





И. Самарина-Лабиринт





**************************************





За счастьем погоня опять неудачна…

И вечер дождливый, на улице мрачно…

А в детстве…намазала булку вареньем

И точно счастливая, до одуренья…



Гламур, этикет, бриллианты, джакузи…

Теперь, кроме счастья, в судьбе «All inclusive»,

А в детстве с подсолнуха семечки ела,

И счастью, казалось, не будет предела…



Мы стали похожи на клоунов очень…

У каждого грим, что снаружи хохочет…

А в детстве… лишь солнце с небес пробивалось

И сердце счастливое так улыбалось…



Людей отбираем, как в «Золушке» гречку…

Всех нужных – в контакты… Невыгодных в печку…

А в детстве в нас верило чистое небо…

Где радость от запаха свежего хлеба?



И дружба теперь покупается тоже…

Дожились… Живём в мире меха и кожи…

А в детстве дворнягу от ливня спасали…

И счастье давая, его получали.



Мы искренность, чуткость теряли с годами…

Границы и рамки придумали сами…

Есть булка и банка с вишнёвым вареньем?

Так будьте счастливыми, до одуренья!!!





И. Самарина-Лабиринт



***********************************

Можно отыскать причин вагон…

Но помочь в беде – достойный шаг…

Нарушайте подлости закон –

Помогайте людям просто так…



Даже если вам забудут вдруг

После, слово доброе сказать…

Искренность – души надёжный друг.

А корысть из сердца надо гнать…



Не заменит карканье ворон

Преданность беззвучную собак…

Нарушайте подлости закон –

Помогайте людям просто так…



И всегда от света добрых глаз,

Рядом зажигаются сердца…

И главнее быть должна для нас

Красота души, а не лица…



Поводов для счастья миллион…

Мир всегда важнее войн и драк…

Нарушайте подлости закон –

Помогайте людям просто так…





И. Самарина-Лабиринт



*****************************

Когда меня ужалите жестоко,

Я не отвечу тем же… Я сильней!

Но суть пойму из данного урока

И вы уйдёте в память прошлых дней…



Я вас прощу и даже пожалею,

И с лёгкостью из сердца отпущу…

С обидой жить намного тяжелее.

Я лучше близких счастьем угощу…



И лучше злобу в сердце не копите,

Оставьте уголок для теплоты…

Бездомную дворнягу накормите

И отыщите детские мечты,



В которых вы без маски улыбались

И не кололи зависти иглой…

Вы где-то обожглись и вдруг сломались,

Ведь человек не мог родиться злой…



Но знайте, по заслугам воздаётся…

И если за спиной судили вновь,

То бумерангом всё назад вернётся,

А мне вернётся счастье и любовь…





И. Самарина-Лабиринт



**************************************

Прозаики пишут про заек…

Поэты «про это» стихи…

В толпе силиконовых маек –

Пробелы, пунктиры, штрихи…



А что под обёрткой из ткани?

Ни сердца под ней, ни души…

С камнями мозги от «Армани»…

И маска от бренда «Виши»…



Сияют алмазы, рубины,

Но счастья в глазах не найти…

Так женственны стали мужчины…

Не красятся после шести…



Но плачут от грубой цитаты,

Боятся женитьбы и драк…

Всё было иначе когда-то…

Был разум и крепкий кулак,



Но только не в сторону женщин…

И шли из-за них на дуэль…

Но мир современный изменчив…

Теперь вместо Загсов – постель…



А вместо любви это слово,

Что больше похоже на спорт…

Но сердце принять не готово

Людей неприемлемый сорт…



Не нужно выслушивать лекций…

Всему наступает финал…

А тот, кто помешан на сексе,

Тот просто любви не встречал…



В толпе силиконовых маек –

С душой заблокирован чат…

Прозаики пишут про заек…

Поэты «про это» молчат…





И. Самарина-Лабиринт



**********************************

Видишь, у дерева есть росток,

Как у солдата есть дух и честь.

Как у меня есть Бог,

Так и у Бога я есть…

Сколько осыплется на ветру,

Сколько сорвётся листков с ветвей,

Столько надежд в конце умрут,

После ушедших от нас людей…



Счастье кому-то – воды глоток,

А для кого-то, как груз, семья…

Как у меня есть Бог,

Так и у Бога есть я…

Кому-то прочитанных сотни книг

Не дали ни мудрости, ни ума…

Бывает, один осмысленный стих

Ценнее, чем правильных книг тома…



Лучше красивый сорвать цветок,

Или оставить его цвесть?

Если у вас есть Бог,

Значит и вы у него есть…

Что это значит? Лишь то, что в нас

Зрячее сердце, а разум слеп…

Счастлив один, что купил алмаз…

Счастлив другой – разделить свой хлеб…





И. Самарина-Лабиринт



************************************

Мне было лет семь или восемь…

Ходили гулять на пруды…

Споткнулась, а друг тут же бросил,

Сказав, что боится воды…

Я сильная не от природы,

Мне просто иначе нельзя…

С тех пор, без сомнений, и в воду,

И в пламя, на помощь друзьям…



Я среднего ниже по росту…

Вот только признаюсь всерьёз:

Коня на скаку…? Это просто!

Избу потушить? Не вопрос!

Я сильная… Как по другому?

Мужчины бегут от проблем…

Я кран ремонтирую дома,

Мне это несложно совсем…



Мне тридцать… Возможно, красива…

И может, слегка молода…

Мужчина… Футбол… Кружка пива…

Я сильная женщина? Да!!!

Мне очень хотелось иначе…

Но сотни столетий подряд,

То кони без устали скачут,

То избы всё время горят…





И. Самарина-Лабиринт



*******************************

Где ставить запятую, вам решать...



Конечно, разрушать мы все умеем,

Да только вот построить как потом???

Когда от всех обид душой седеем

И сносу подлежит непрочный дом…

Не просто сохранить… Разрушить проще…

Разводы – это мода, новый тренд…

И муж тебе опять мозги полощет…

И чувства на развес, как секонд-хенд…



Так хочется тепла обоим, точно,

Но оба не умеют говорить…

Стена обид стоит довольно прочно…

Любовь разрушить проще, чем хранить…

А если за любовь тебе платили

Обидными слезами день за днём,

Поверь, что небеса уже простили

За то, что был не с тем построен дом…



Подумай восемь раз, а на девятый

Пойми, что жизнь дана всего лишь раз…

У счастья не бывает виноватых

И жалость отпусти уже сейчас…

Разводы – это мода… Но бывает,

В душе стоит печать «Обречена»…

Когда семью любовь не согревает,

Тогда кому, зачем она нужна???



Семья – когда молитвами ночными

Ты Бога просишь, чтобы он берёг

Людей, которых ты зовёшь родными…

Слова, что льются с сердца, слышит Бог…

Влюбиться – это мало, без сомненья…

В семье так важно верить и прощать…

Тогда помогут искренность с терпеньем

ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ОТ ТРУДНОСТЕЙ БЕЖАТЬ…



Где ставить запятую, вам решать…





И. Самарина-Лабиринт

Два абсолютно разных человекаСмотрели, как танцует в парке дождь…Один сказал, что дождь – сердечный лекарь,Другой, что дождь – вода, а чувства – ложь…Потом нежданно солнце заискрилось,Как будто у небес своя игра…Один сказал, что это Божья милость,Другой сказал: «Замучила жара»А мимо них прохожие спешили,Мелькали, исчезая, кто куда…Один сказал: «Какие люди злые…»Другой спросил «А вдруг у них беда?»А в парке на земле лежал мужчина…Смотрели люди, косо, и ворча…Один сказал: «Напился, как скотина»Другой: «А вдруг инфаркт? Скорей врача…»По парку шли влюблённые, казалось,Что ловят каждый взгляд друг друга, вдох…Один сказал: «Уж лучше б не влюблялась…»Другой сказал: «Счастливые… Дай Бог…»И вот уже у входа магазина,Застыл один от этой красоты…Другой сказал «Немытая витрина…»,А первый… любовался на цветы…А дома… «Посмотри…», - она сказала,С восторгом, у раскрытого окна…А он ответил: «Рама старой стала…»Она ему: «Да нет же, там луна!!!»Один ворчал на всех вокруг полвека,Другой любил весь мир… за солнца свет.Два абсолютно разных человекаЖивут в одной квартире много лет…И. Самарина-Лабиринт***********************Подари мне на Новый ГодБесконечную веру в нас…В то, что даже в плену заботБудет литься тепло из глаз…Веру в то, что для нас с тобойНе окажется пыткой быт…В то, что буду твоей судьбой,А не поводом для обид…Подари мне на Новый ГодТо, чего не купить вовек…Знаешь, жизнь, как цветочный мёд,Если любящий человекОбнимает, когда рассветОсвещает снежинок слёт…Просто главный любви секрет –Отдавать и любить за всё…Подари мне на Новый ГодНе машину и не кольцо,А надежду, что боль пройдёт…Спрячь в ладони моё лицо…Мне не страшно закрыть глазаИ уснуть на плече твоём…Я не против, я только «ЗА!»Счастье – это когда вдвоём…Подари мне на Новый ГодСамый нежный любимый взгляд.Без него этот мир – лишь лёд…Я давно не смотрю назад…Настоящее – это ты…Все желанья, мечты не в счёт…Мне хватает одной мечты –Быть с тобой каждый Новый Год…И. Самарина-Лабиринт***************************************Самый главный пост – не есть друг друга…Только соблюдается с трудом…От того теплей бывает вьюга,Чем с людьми родными общий дом…От еды отказ – благое дело…Только от злобливости отказВылечит не только душу с телом,Но ещё добру дорогу даст…Нужно отказаться от обидыИ от равнодушия навек,Чем формальный пост лишь внешним видом,А внутри пропащий человек…Главное в себе не потеряться,Заблудившись в мыслях как в лесу…Вряд ли нам удастся исцеляться,Исключив вино и колбасу,Но оставив в мыслях беспорядок,Пустоту в душе и гнев в сердцах…Лучше вкус любимых шоколадок,Радость незнакомого лица…Главное, уметь делиться счастьем,Радоваться свету глаз чужих…И не быть рабом карьеры, власти…Главный пост – добро сердец живых…Можно «объедаться» наслажденьем,Пресыщаясь жизнью, как едой…И тогда придёт души затменьеИ она окажется пустой…Не беда, когда с деньгами туго,Если настоящая семья…Самый главный пост – не есть друг другаИ любить не только букву «Я»…И. Самарина-Лабиринт**********************************Взмах ресниц и мечтаний полёт…Каждый день – эстафета сначала…А она непрерывно шептала:«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»Сердце в кровь – о предательства лёд…И судьба душу болью кромсает,Но с улыбкой она повторяет:«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»Слёзы кофе прохладным запьёт,Утром спрячется под одеяло,Скажет вслух, хоть безмерно устала:«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»Спотыкаясь, шагала вперёд…Разбивая о подлость колени…Только слышалось тихое пенье:«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»Капля дёгтя испортила мёд…Капля лжи – и на сердце противно…А она говорила наивно:«Мне везёт, мне везёт, мне везёт!!!»Жизнь одна, здесь страданья не в счёт…От её красоты застывали,За спиной у неё повторяли:«Ей везёт, ей чертовски везёт…»И. Самарина-Лабиринт***************************************Сильная женщина тоже мечтает поройСлёзы не сдерживать, чтобы бежали рекой…Нудных поклонников лихо смахнуть с каблука.Просто мужчина не встретился сильный пока…Сильная женщина – нежный ранимый цветок…Холод снаружи, а в сердце – слезинок поток…Слабый мужчина боится её как огня…Надпись как-будто на ней: «Не любите меня…»Сильную женщину жалостью не покорить…Да и за деньги её невозможно купить…Тянет весь мир на себе и скрывает она,Как ей любовь и забота с поддержкой нужна…Сильную женщину часто ревнуют мужья…Просто под маской орла не узнать воробья…Он же завидовать будет полёту её…Ревность – то комплекс у слабых, а чувства – враньё…Только однажды, случайно, забыв о делах,Сильный мужчина заметит слабинку в глазах…Встретив тот взгляд, он не сможет её не любить…Женщине нужно всего лишь любимою быть…И. Самарина-Лабиринт***************************************Пойду, схожу за счастьем на базар,А после в супермаркет, за удачей…И что с того, что это не товар…Я попрошу ещё любви - на сдачу…И взвесьте мне, пожалуйста, грамм сто,Той совести, что с краю, полкой ниже…Просрочена? Ну, ладно я потом,Куплю в другом ларьке… А вижу-вижу:По акции есть скидка для меня.Давайте доброты, насколько хватит…А есть у вас от злых людей броня?Что-что? На это деньги жалко тратить?А средство есть от жалости у вас?Микстура от тоски, сироп от скуки?Продайте мне ещё вот этот шанс…И крепкую настойку от разлуки…Уюта мне семейного - мешок,Чтоб высший сорт, другого, мне не надо…И красоты вон той, с пометкой «ШОК»,Таблетки от неискреннего взгляда…А дружбу как, поштучно иль навес,Сегодня вы, любезно, продаёте?Нет, не куплю, а просто – интерес,Зачем так жить, и есть ли смысл в расчёте?Ещё здоровья близким прикуплюИ буду им дарить на Дни Рожденья…В продаже – зависть? Зависть не люблю.Продайте лучше пол кило терпенья…Доверия не нужно… В прошлый разКупила оптом, мне надолго хватит…Продайте все запасы слёз из глаз,Моя судьба вам, с радостью, заплатит…Зачем? А чтоб не плакала душаУ тех людей, в которых много света…Ведь жизнь тогда, добра и хороша,Когда у вас в продаже боли нету…Нет, счастья на базаре не купить…Но если мы научимся делитьсяТем самым счастьем и любовь дарить,То всё плохое просто испарится…И. Самарина-Лабиринт***************************************«Сама виновата!», - кричали холодные взгляды…А ей, как когда-то, уже их поддержки не надо…Она улыбалась и шла сквозь бетонные стены…Слабее её оказались стальные проблемы…Она не сломалась, как кто-то, злословя, пророчилИ слёзы уже не лила с наступлением ночи…Она понимала, что слабости жизнь не прощает…Она не умела ползти, потому и взлетает…А те, что, не медля, ей в спину когда-то стреляли,Теперь за успехом её, задыхаясь, бежали…Как будто совсем не её лицемерием били…На фразу «Ведь мы же друзья!» эхо молвило: «Были…»Не стоит искать в чьём-то горе вины и подвоха…Доверчивость – это не глупо и вовсе не плохо…Она благодарна врагам, ей урок помогает…Ведь в спину толчок – шаг вперёд совершить заставляет…Она научилась ценить каждый луч на рассвете,А рядом любимый мужчина, чудесные дети…К ней счастье вернулось, как вечером солнце к закату,А звёзды с улыбкою шепчут: «Сама виновата…»И. Самарина-Лабиринт**************************************Спасибо, Господи, помилуй, и прости,За то что я почти сдалась на полпути,За то что складывала крылья на лету,Почти предав свою заветную мечту…За то что верила прогнозам, а не снам,Что расставляла в сердце чувства по местам,И задыхалась от обиды в злую ночь,Когда могла другим хоть чем-нибудь помочь…За то что пропасти у края не боясь,Летела вверх, а под ногами злилась грязь…За то что призрачные сплетни обо мнеТонули словно мухи жалкие в вине…За то что вёл меня за руку как слепцаИ вытирал слезинки жгучие с лица…За то что громко о добре не говорил,Но им делился и за всё людей любил…За то что душу сделал лучше и светлей,Когда доверил мне рождение детей…За то что ты достойных мне врагов послал,А пред бедой смертельной стенкою стоял…Прости, что я разочарована былаВ прекрасном мире, где приюта не нашла…Не замечала солнца тёплого лучейИ не боялась хладнокровных палачей…Прости за то что разуверилась почтиВ любви и счастье, не пытаясь к ним идти…Но только голос твой шептал ночами: «Верь…И от людей не запирай к сердечку дверь…»Я прихожу к тебе с молитвою опятьЧтоб всех чертей из мира этого прогнать…За то что можешь не одну меня спасти,Спасибо, Господи! Помилуй и прости…И. Самарина-Лабиринт************************************Смотрел малыш на папу так влюблённоИ крепко-крепко за руку держал.Звучал счастливый смех волшебным звономИ папа будто в детство вновь попал…Они играли вместе на площадке,Крутилась беззаботно карусель…А дома мама ждёт и всё в порядке.Там мишки, зайки, тёплая постель…Малыш за шею папу обнимает…Душа к душе любовь рекой течёт.Уже сердечко маленькое знает,Как здорово, что папа с ним живёт…А рядышком с игрушечной коляскойИграла чья-то девочка одна…Недетскую печаль скрывали глазки,Ведь детская душа без слов видна…Спросил отец кудрявого мальчишки:«Малышка, что за слёзки мне видны?»«Мне мама перед сном читает книжки,А папа не приходит даже в сны…Я вечерами мамочку жалею,Она, бедняжка, очень устаёт.А с папой нам бы было веселее,Но он другую дочку с тётей ждёт…»,Когда малышка это всё сказала,Похолодел от слов чужой отец…Мужское сердце искренне шептало:«Не разбивайте маленьких сердец!»Не оставляйте дочку или сына,Вам не вернуть потом ушедших дней.Я верю, настоящие мужчиныСвободу любят МЕНЬШЕ, чем детей!И. Самарина-Лабиринт***********************************Мам, отведи меня в детство,Там, где мы за руки вновь…Где за стеной, по соседству,Вера жила и любовь…Где кучерявое небоВ локонах из облаков…Мир там обманчивым не был…Не было зла и врагов…Мама, я там позабылаМилые сердцу мечты…Я справедливость любила,Небо, людей, и цветы…Мама, мне так не хватаетВ час неизбежной тоскиСердца, что всё понимает,И теплоты от руки…В детстве всё быстро решалось…Мама бежала на плач…Я через миг улыбалась…Время промчалось, как вскачь…Стало теперь по-другому…Слёзы скрываю, молчу…Где та тропиночка к дому?Мама, я в детство хочу…Верить в людей, улыбаться,Страшных предательств не ждать.С близкими не расставатьсяИ не бояться летать…Мама, стираются грани…Счастливы только на вид…Мы остаёмся в капканеСложенных в душу обид…Но от обид не согреться.Стало ещё холодней…Мам, отведи меня в детство,В мир добродушных людей…И. Самарина-Лабиринт**********************************Для женщины дороже всех мужчин –На этот свет рождённый ею сын…И все молитвы Богу об одном,Чтоб вёл дитя проверенным путём…Сначала первый крик и мир застыл,Когда малыш глазами говорил:«Спасибо, мама, что меня ждалаИ в этот мир с любовью привела…»Потом улыбка, зубик, первый шаг…Болезни подступали близко так,Но мамина любовь беды сильней…Шептало сердце: «Только не болей!»А после слёзы радости из глаз…Успехи в детском саде… Первый класс…Но он для мамы тот же карапуз,Хотя уже закончил третий курс…Мужчина самый лучший, спору нет,Который говорит: «Мамуль, привет,А знаешь, у меня родится дочь,Красивая, как бабушка, точь-в-точь…»Я все преграды, трудности стерплю,Лишь об одном у Бога я молю,Чтоб дети не болели никогда,Чтоб им судьба не нанесла вреда…Мужчины боль умеют причинять,Но сыну ведь не нужно объяснять,Что женщины любимей в мире нет,Чем та, что родила его на свет…И. Самарина-Лабиринт********************************Она, наверно, плакала от боли,Не раз, не два, забыв про силу воли…Диагноз свой, узнав, не удивилась…Она давно смиряться научилась…Всё как у всех… Дела, семья, заботы…Улыбка каплю грустная на фото.Усталость, передышки и проблемы…Она была такая, как и все мы…Но лишь одно отличие имела…Её болезнь съедала душу с телом…Она её почти не замечала,Ведь знала, не начнётся жизнь сначала…Она смирилась с мыслью, что однаждыОстанется лишь памятью бумажнойНа вырезках газет и на портретах,И в цифровом формате интернета…За приступом приходит облегченье…Она ценила каждое мгновенье…Всю жизнь семье и близким посвятила…Она людей прощала и любила…А иногда холодными ночамиОна рыдала жгучими слезами,Что не с кем ей бедою поделиться…Больней – от равнодушия на лицах…Болезнь, как зверь, голодный нападала,Насытившись, на время отступала…Она терпела боль, куда ей деться?Разбить родным она не смела сердце…И вот однажды, пережив волненье,Не дописав своё стихотворенье,Она ушла так тихо и не слышно…Она всегда себя считала лишней…Порою равнодушие людскоеТечёт неудержимою рекою…В руке зажат листок, а в нём лишь строчка:«За всё благодарю… Люблю…» И точка.И. Самарина-Лабиринт*********************************Сейчас мне всего лишь годикИ я заболел немного…По комнате мама ходитИ просит о чём-то Бога…Я вижу, как плачет мама…Её так легко обидеть.Я буду здоровым самым,Чтоб слёзы её не видеть…Мне десять… Подрался в школе.Синяк… В дневнике – не очень…Я маме съязвил фривольно,Что я ведь пацан, не дочка…И вижу, как плачет мама,Волнуясь опять за сына…Я буду достойным самым…Я должен расти мужчиной…Я вырос и мне пятнадцать…Гулять не пускают снова.А мне-то пора влюбляться,Но мама со мной сурова…Я вижу, как плачет мама,Увидев мой блог в инете…Я буду культурным самым,Чтоб слёзы не видеть эти…Мне двадцать… Женюсь, ребята!Невеста с татуировкой…Ну, мам, не суди предвзято…Ей тоже уже неловко…Я вижу, как плачет мама,Невестку обняв, как дочку,И шепчет: «Будь самой-самой,Роди для него сыночка!»Мне сорок… Жена и дети,А в сердце надежда тлеет…И солнце так тускло светит,Ведь мама моя болеет…Я плачу и шепчет мама,Увидев слезу мужскую:«Я буду здоровой самой,Ведь вами, сынок, дышу я…»И. Самарина-Лабиринт*************************************С чего вы взяли, что счастливая, везучая?Я просто правдою своей других не мучаю…С чего вы взяли, что в глазах моря отчаянья…Моя душа – совсем не ваше достояние…С чего вы взяли, что всегда везло с мужчинами,Что не рыдала от обид ночами длинными?Что не молила о любви прекрасной шёпотом?А жизнь всегда со мной делилась горьким опытом…С чего вы взяли, что пришла на всё готовое?И что за умершей надеждой будет новая?И что глаза мои блестят не от усталости?Я просто слишком не люблю слезливой жалости…С чего вы взяли, что не падала стремительно?И что всегда была весёлой и общительной?И что на сердце были раны не глубокими…Бывает… близкие становятся далёкими…С чего вы взяли, что немыслимо богатая?Со мной делились вы бедой, а не зарплатою…И все советы, что давали мне неискренно,Душа, конечно, удалит, оставив истину…И даже если в сердце кома безысходности…Я улыбнусь, не выдам горькие подробности…С чего вы взяли, что ценю чужое мнение?Но пусть сбываются все ваши подозрения…И. Самарина-Лабиринт************************************Я родилась… Красивая палата…Родители мне дали в жизнь ключи…И мама прикрывает грудь халатом,Пока о чём-то шепчутся врачи…Я у неё здоровая малышка,А папа маму бросил с животом…Он молод был, и видно, занят слишком.Отцом хотел попозже стать… ПОТОМ …Я выросла довольно симпатичнойИ с малых лет умела рисовать…Но мама мне желала в жизни личнойСчастливою женой банкира стать.И как не слушать мамины советы…Забуду о желании своём…В счастливый брак несчастных два билета…А где любовь??? Да ну её… ПОТОМ …И вот уже детишки повзрослели.Заботы, дом, семейные дела…Мне сорок лет, а я на самом делеКак будто бы ещё и не жила…Не может быть? Но оказалось, может…В тот день столкнулись в парке зонт с зонтом…Случайный взгляд мне душу растревожил…Но я душе ответила: «ПОТОМ …»Прошли года… На правнуков любуясь,Развод, раздел имущества забыв,Лишь об одном жалею и волнуюсь,Я прожила всю жизнь, не долюбив…И не дорисовав свои картины,Родному сердцу не ответив «Да»…Прошла вся жизнь и только дышит в спину«ПОТОМ», что превратилось в «Никогда»…Я знаю, слишком грустно для финала…Но жизнь одна у каждого из нас…Чтоб старость вас ПОТОМ не упрекала,Вы не ПОТОМ живите, а сейчас!И. Самарина-Лабиринт************************************Смотрю я на вас… Сходства есть, но отличия вески…Щенков вроде любите вы и своих, и соседских…И дружите тоже, вот только в беде предаёте…Зачем нехороших людей вы «Собакой» зовёте?А я вам скажу, человека зовите «Собакой»,Когда он за вас под прицелом, осознано в драку,Когда доверяет, хоть мир отвернулся и предал…Когда принимает и в радости сердцем, и в бедах…Ну что же вы, люди, опять ошибаетесь глупо…Вы верите в деньги и любите глянцевых кукол…Вы ищите правду во лжи, а здоровье в аптеках…Я даже врага не смогу обозвать «человеком»…Сижу под дождём… Мой хозяин, породы солидной,Меня заменил лабрадором… Конечно, обидно…Но если беда, за него всех порву, обещаю…Ведь верность в крови у собак, а вот в людях… не знаю?!И. Самарина-Лабиринт****************************************«Скажи, пожалуйста, ну как же ты могла???Всегда прощала, а теперь вот так ушла,Оставив нас совсем одних… меня, детей…Ты так не можешь поступить. Вернись скорей!Ты что наделала, ведь я тебя любил…Ну не святой… Гулял ночами, часто пил…Но ты прощала... Улыбалась нежно вновьИ всё писала про прекрасную любовь…А твой мобильный всё молчит… ну где же ты?Ты пыль не вытерла, не полила цветы…И сыновей не целовала перед сном…О чём ты думала, когда ушла? О ком?Ты мне клялась, что в мире нас дороже нет…Ты знаешь, что сегодня ели на обедТвои мальчишки? Как признаться должен я,Что не увидят больше маму сыновья…Прости меня и разбуди, тебя молю…Всё это сон. Поверь, я так тебя люблю.Я обещаю, не заплачешь больше ты.Я вытру пыль, полью сегодня же цветы…Я буду самым лучшим мужем и отцом…Осознаю, высокомерным был глупцом…Нет, я не верю, что истории конец………..»Рыдал нал свежею могилою вдовец…Цените, люди, тех, кого вам Бог даёт…Обида – дёготь, что навеки портит мёд…Представьте тех, кого вы любите всерьёзИ станьте автором их счастья, а не слёз…И. Самарина-Лабиринт*************************************Я старомодна… Мне нравятся платья до пяток,Честь и застенчивость, и медицина без взяток…Добрые песни, подарки своими руками…Чувства навек и, конечно, венчание в храме…Я старомодна, и роль бизнес-вумен мне чужда….Я выбираю не выгоду… Верную дружбу.Я не умею судить по объёму валюты…Небу всегда благодарна за дни и минуты.Я старомодна, читаю молитвы ночами…В них я здоровья прошу всем детишкам и маме.Я не хожу в рестораны и клубы крутые…Я наблюдаю, как светятся звёзды ночные…Я старомодна, мне нравятся в поле ромашки…Верю в любовь, от которой по телу мурашки.Знаю, что сильный мужчина – не «лживое мачо»…Слёзы в глазах от эмоций стыдливо не прячу…Я старомодна… Во мне не найти силикона…Верить, любить и прощать – выше новых законов…Мода диктует… Но я от диктовок свободна.Я безнадёжно счастливая… Я старомодна…И. Самарина-Лабиринт*************************************Мне в душу постучали осторожноС вопросом: «Извините, можно к вам?»Подумав, я сказала: «Можно… можно,Входите, место есть и тут, и там…»Опять вопрос: «А с чем коробки эти,Большие, да и внешне не ахти…»- Несбывшиеся планы в них о лете,Мечты, надежды…те, что не спасти…- А вы зачем пожаловали в душу?Обычно ищут к телу все подход…- Я ваш покой обидой не нарушу…А тело без души… оно не в счёт…- Ну раз уж вы пришли, так оставайтесьНе до утра, а просто навсегда…Я полюбила вас, не сомневайтесь…И вместо «Нет» душа сказала «Да»…- Но если вы и вправду полюбили,За что, ответьте, если не секрет?- В любви вопрос «За что?» совсем не в силе,Ведь любят ВОПРЕКИ, сойдёт ответ???- Бываю я несдержанней и резче,И знаю, что за всё предъявят счёт…- Используют людей, а любят вещиСейчас… А было всё наоборот…- А если захочу уйти неслышно,Мне нужно знать, что вас от слёз сберёг…- Так если стану я однажды лишней,То значит вы – мой жизненный урок…Ко мне врывались в душу, дверь ломая,Осенними признаньями шурша…Прощаю всех за всё, пока живаяВо мне простая женская душа…И. Самарина-Лабиринт**************************************За счастьем погоня опять неудачна…И вечер дождливый, на улице мрачно…А в детстве…намазала булку вареньемИ точно счастливая, до одуренья…Гламур, этикет, бриллианты, джакузи…Теперь, кроме счастья, в судьбе «All inclusive»,А в детстве с подсолнуха семечки ела,И счастью, казалось, не будет предела…Мы стали похожи на клоунов очень…У каждого грим, что снаружи хохочет…А в детстве… лишь солнце с небес пробивалосьИ сердце счастливое так улыбалось…Людей отбираем, как в «Золушке» гречку…Всех нужных – в контакты… Невыгодных в печку…А в детстве в нас верило чистое небо…Где радость от запаха свежего хлеба?И дружба теперь покупается тоже…Дожились… Живём в мире меха и кожи…А в детстве дворнягу от ливня спасали…И счастье давая, его получали.Мы искренность, чуткость теряли с годами…Границы и рамки придумали сами…Есть булка и банка с вишнёвым вареньем?Так будьте счастливыми, до одуренья!!!И. Самарина-Лабиринт***********************************Можно отыскать причин вагон…Но помочь в беде – достойный шаг…Нарушайте подлости закон –Помогайте людям просто так…Даже если вам забудут вдругПосле, слово доброе сказать…Искренность – души надёжный друг.А корысть из сердца надо гнать…Не заменит карканье воронПреданность беззвучную собак…Нарушайте подлости закон –Помогайте людям просто так…И всегда от света добрых глаз,Рядом зажигаются сердца…И главнее быть должна для насКрасота души, а не лица…Поводов для счастья миллион…Мир всегда важнее войн и драк…Нарушайте подлости закон –Помогайте людям просто так…И. Самарина-Лабиринт*****************************Когда меня ужалите жестоко,Я не отвечу тем же… Я сильней!Но суть пойму из данного урокаИ вы уйдёте в память прошлых дней…Я вас прощу и даже пожалею,И с лёгкостью из сердца отпущу…С обидой жить намного тяжелее.Я лучше близких счастьем угощу…И лучше злобу в сердце не копите,Оставьте уголок для теплоты…Бездомную дворнягу накормитеИ отыщите детские мечты,В которых вы без маски улыбалисьИ не кололи зависти иглой…Вы где-то обожглись и вдруг сломались,Ведь человек не мог родиться злой…Но знайте, по заслугам воздаётся…И если за спиной судили вновь,То бумерангом всё назад вернётся,А мне вернётся счастье и любовь…И. Самарина-Лабиринт**************************************Прозаики пишут про заек…Поэты «про это» стихи…В толпе силиконовых маек –Пробелы, пунктиры, штрихи…А что под обёрткой из ткани?Ни сердца под ней, ни души…С камнями мозги от «Армани»…И маска от бренда «Виши»…Сияют алмазы, рубины,Но счастья в глазах не найти…Так женственны стали мужчины…Не красятся после шести…Но плачут от грубой цитаты,Боятся женитьбы и драк…Всё было иначе когда-то…Был разум и крепкий кулак,Но только не в сторону женщин…И шли из-за них на дуэль…Но мир современный изменчив…Теперь вместо Загсов – постель…А вместо любви это слово,Что больше похоже на спорт…Но сердце принять не готовоЛюдей неприемлемый сорт…Не нужно выслушивать лекций…Всему наступает финал…А тот, кто помешан на сексе,Тот просто любви не встречал…В толпе силиконовых маек –С душой заблокирован чат…Прозаики пишут про заек…Поэты «про это» молчат…И. Самарина-Лабиринт**********************************Видишь, у дерева есть росток,Как у солдата есть дух и честь.Как у меня есть Бог,Так и у Бога я есть…Сколько осыплется на ветру,Сколько сорвётся листков с ветвей,Столько надежд в конце умрут,После ушедших от нас людей…Счастье кому-то – воды глоток,А для кого-то, как груз, семья…Как у меня есть Бог,Так и у Бога есть я…Кому-то прочитанных сотни книгНе дали ни мудрости, ни ума…Бывает, один осмысленный стихЦеннее, чем правильных книг тома…Лучше красивый сорвать цветок,Или оставить его цвесть?Если у вас есть Бог,Значит и вы у него есть…Что это значит? Лишь то, что в насЗрячее сердце, а разум слеп…Счастлив один, что купил алмаз…Счастлив другой – разделить свой хлеб…И. Самарина-Лабиринт************************************Мне было лет семь или восемь…Ходили гулять на пруды…Споткнулась, а друг тут же бросил,Сказав, что боится воды…Я сильная не от природы,Мне просто иначе нельзя…С тех пор, без сомнений, и в воду,И в пламя, на помощь друзьям…Я среднего ниже по росту…Вот только признаюсь всерьёз:Коня на скаку…? Это просто!Избу потушить? Не вопрос!Я сильная… Как по другому?Мужчины бегут от проблем…Я кран ремонтирую дома,Мне это несложно совсем…Мне тридцать… Возможно, красива…И может, слегка молода…Мужчина… Футбол… Кружка пива…Я сильная женщина? Да!!!Мне очень хотелось иначе…Но сотни столетий подряд,То кони без устали скачут,То избы всё время горят…И. Самарина-Лабиринт*******************************Конечно, разрушать мы все умеем,Да только вот построить как потом???Когда от всех обид душой седеемИ сносу подлежит непрочный дом…Не просто сохранить… Разрушить проще…Разводы – это мода, новый тренд…И муж тебе опять мозги полощет…И чувства на развес, как секонд-хенд…Так хочется тепла обоим, точно,Но оба не умеют говорить…Стена обид стоит довольно прочно…Любовь разрушить проще, чем хранить…А если за любовь тебе платилиОбидными слезами день за днём,Поверь, что небеса уже простилиЗа то, что был не с тем построен дом…Подумай восемь раз, а на девятыйПойми, что жизнь дана всего лишь раз…У счастья не бывает виноватыхИ жалость отпусти уже сейчас…Разводы – это мода… Но бывает,В душе стоит печать «Обречена»…Когда семью любовь не согревает,Тогда кому, зачем она нужна???Семья – когда молитвами ночнымиТы Бога просишь, чтобы он берёгЛюдей, которых ты зовёшь родными…Слова, что льются с сердца, слышит Бог…Влюбиться – это мало, без сомненья…В семье так важно верить и прощать…Тогда помогут искренность с терпеньемЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ОТ ТРУДНОСТЕЙ БЕЖАТЬ…Где ставить запятую, вам решать…И. Самарина-Лабиринт



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ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ "В РОССИИ" , НО "НА УКРАИНЕ"? ДА ПОТОМУ,ЧТО МЫ ГОВОРИМ " В ТЮРЬМЕ", НО "НА ВОЛЕ"